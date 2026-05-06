24 choroby skóry
24 choroby skóry fot. shutterstock.com
UKPraca i finanseZdrowie
1 min.czytania

24 choroby skóry za które możesz dostać PIP. DWP wypłaca nawet 459 funtów tygodniowo

Joanna Baran
Joanna Baran

Brytyjski system świadczeń znów przyciąga uwagę. Media informują, że nawet 30 tysięcy osób z chorobami skóry może otrzymywać wsparcie w ramach Personal Independence Payment (PIP). Pojawia się też kwota „do 459 funtów tygodniowo”. W praktyce to maksymalna suma, a nie stała wypłata.

24 choroby skóry a zasady przyznawania PIP

Nie ma jednej listy, która automatycznie daje prawo do pieniędzy. „24 choroby skóry” to zestawienie schorzeń, które często pojawiają się w wnioskach o PIP.

24 choroby skóry za które możesz dostać PIP. DWP wypłaca nawet 459 funtów tygodniowo
24 choroby skóry za które możesz dostać PIP. DWP wypłaca nawet 459 funtów tygodniowo fot. shutterstockcom

Wśród nich są m.in.:
egzema, łuszczyca, trądzik różowaty, pokrzywka, ciężkie postacie trądziku, zapalenia skóry, przewlekłe owrzodzenia nóg, obrzęk limfatyczny, cellulitis, choroby pęcherzowe skóry, pęcherzyca, pemfigoid, epidermolysis bullosa, zespół Ehlersa-Danlosa, przewlekła niewydolność żylna, oparzenia, infekcje skóry i inne ciężkie dermatozy.

- Advertisement -

24 choroby skóry a to, co naprawdę decyduje o świadczeniu

DWP nie przyznaje PIP za samą diagnozę. Liczy się to, jak choroba wpływa na życie. Dlatego ocena dotyczy codziennych czynności. Chodzi o mycie się, ubieranie, poruszanie się i samodzielność. W chorobach skóry ważne są też inne skutki. To ból, świąd, rany, infekcje i ograniczenia ruchu. Liczy się też wpływ psychiczny, np. izolacja społeczna.

Skąd bierze się kwota 459 funtów

Kwota 459 funtów tygodniowo to maksymalny możliwy poziom PIP. Składa się z dwóch części. Pierwsza to codzienne życie. Druga to mobilność. Wysokość świadczeń zależy od oceny. Może być niska albo maksymalna. Nie każdy dostaje pełną kwotę. Nie zależy to też od samej choroby skóry.

24 choroby skóry a procedura wniosku

Aby dostać PIP, trzeba złożyć wniosek do DWP. Następnie opisuje się, jak choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie. Czasem potrzebna jest dodatkowa ocena medyczna. Decyzja zależy od całości sytuacji, nie tylko od diagnozy.

Co wynika z systemu

Lista „24 chorób skóry” nie daje automatycznych wypłat. Pokazuje tylko, jakie schorzenia często wiążą się z dużymi ograniczeniami. Najważniejsze w PIP jest jedno: realne trudności w życiu codziennym. To one decydują o pieniądzach, nie sama nazwa choroby.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Artykuł specjalny

Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK

Książka, która uczy dzieci alfabetu przez zabawę. Idealna dla polskich rodzin w UK i dzieci dwujęzycznych w wieku 4–8 lat.
Praca i finanse

Landlord może mieć problemy z HMRC – co to oznacza dla najemców?

Konsekwencje finansowe dla landlorda mogą uruchomić łańcuch zdarzeń, który pośrednio dotknie najemców.
Polska

Brytyjska emerytura mniej opłacalna niż polska. Polacy w UK wychodzą na tym gorzej

Brytyjska emerytura należy do najsłabszych w Europie. W porównaniu z kosztami utrzymania, dochód emerytalny w Polsce jest wyższy niż w UK.
UK

Pobierasz benefity w UK? Rząd chce, byś czekał nawet 20 lat na stały pobyt

Brytyjski rząd chce znacznie utrudnić imigrantom osiedlenie się na Wyspach. Planuje wydłużyć do 20 lat oczekiwanie na stały pobyt.
UK

Ilu Polaków siedzi w brytyjskich więzieniach? Mamy najnowsze dane

Polacy są jedną z grup obcokrajowców najczęściej osadzanych w brytyjskich więzieniach. Wyprzedzili nas tylko Albańczycy oraz Irlandczycy.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie