24 choroby skóry za które możesz dostać PIP. DWP wypłaca nawet 459 funtów tygodniowo

Brytyjski system świadczeń znów przyciąga uwagę. Media informują, że nawet 30 tysięcy osób z chorobami skóry może otrzymywać wsparcie w ramach Personal Independence Payment (PIP). Pojawia się też kwota „do 459 funtów tygodniowo”. W praktyce to maksymalna suma, a nie stała wypłata.

24 choroby skóry a zasady przyznawania PIP

Nie ma jednej listy, która automatycznie daje prawo do pieniędzy. „24 choroby skóry” to zestawienie schorzeń, które często pojawiają się w wnioskach o PIP.

Wśród nich są m.in.:

egzema, łuszczyca, trądzik różowaty, pokrzywka, ciężkie postacie trądziku, zapalenia skóry, przewlekłe owrzodzenia nóg, obrzęk limfatyczny, cellulitis, choroby pęcherzowe skóry, pęcherzyca, pemfigoid, epidermolysis bullosa, zespół Ehlersa-Danlosa, przewlekła niewydolność żylna, oparzenia, infekcje skóry i inne ciężkie dermatozy.

24 choroby skóry a to, co naprawdę decyduje o świadczeniu

DWP nie przyznaje PIP za samą diagnozę. Liczy się to, jak choroba wpływa na życie. Dlatego ocena dotyczy codziennych czynności. Chodzi o mycie się, ubieranie, poruszanie się i samodzielność. W chorobach skóry ważne są też inne skutki. To ból, świąd, rany, infekcje i ograniczenia ruchu. Liczy się też wpływ psychiczny, np. izolacja społeczna.

Skąd bierze się kwota 459 funtów

Kwota 459 funtów tygodniowo to maksymalny możliwy poziom PIP. Składa się z dwóch części. Pierwsza to codzienne życie. Druga to mobilność. Wysokość świadczeń zależy od oceny. Może być niska albo maksymalna. Nie każdy dostaje pełną kwotę. Nie zależy to też od samej choroby skóry.

24 choroby skóry a procedura wniosku

Aby dostać PIP, trzeba złożyć wniosek do DWP. Następnie opisuje się, jak choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie. Czasem potrzebna jest dodatkowa ocena medyczna. Decyzja zależy od całości sytuacji, nie tylko od diagnozy.

Co wynika z systemu

Lista „24 chorób skóry” nie daje automatycznych wypłat. Pokazuje tylko, jakie schorzenia często wiążą się z dużymi ograniczeniami. Najważniejsze w PIP jest jedno: realne trudności w życiu codziennym. To one decydują o pieniądzach, nie sama nazwa choroby.