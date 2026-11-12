Do soboty można podpisać petycję o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 20 tysięcy funtów. Foto: House of Commons
Do soboty można podpisać petycję o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 20 tysięcy funtów. Foto: House of Commons
UKPraca i finanse
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Do soboty można podpisać petycję o wzrost kwoty wolnej od podatku do 20 tysięcy funtów

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc

Autor petycji Wade Reid domaga się podniesienia kwoty wolnej od podatku do 20 tys. funtów rocznie. Petycja w tej sprawie przekroczyła już 10 tys. podpisów. To oznacza, że rząd będzie musiał oficjalnie odpowiedzieć na postulat. Jednak jeśli dojdzie do 100 tysięcy popierających, będzie musiała zostać poddana debacie w parlamencie. 

Gdzie podpisać petycję?

Petycja jest dostępna na tej stronie do soboty.

Do jej podpisania nie jest wymagane zakładanie żadnego konta, ale podpisanie petycji należy potwierdzić klikając link w mailu.

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Kwota wolna od podatku nie zmieniana od 5 lat

Biorąc pod uwagę koszty życia i inflację, zamrożona od 5 lat kwota wolna od podatku powoduje realne ubożenie społeczeństwa.

TWe wcześniejszym artykule o ukrytym podatku, obliczyliśmy ile obecnie powinna wynieść kwota wolna, gdyby rosła tak jak przed jej zamrożeniem. Ustaliliśmy, że byłoby to około 18-19 tysięcy funtów. Wówczas gospodarstwa domowe miałyby szansę nie odczuć aż tak bardzo wysokiej inflacji.

20 tysięcy funtów kwoty wolnej postulowane przez autora petycji, nie jest kwotą wygórowaną.

Czy rząd będzie musiał zająć się petycją?

Gdy petycja na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu i parlamentu (petition.parliament.uk) zdobędzie 100 000 podpisów, jest ona brana pod uwagę pod kątem przeprowadzenia debaty w parlamencie. Osiągnięcie tego progu nie oznacza jednak automatycznej zmiany prawa ani stuprocentowej gwarancji dyskusji na sali obrad.

Debata nad petycją ma charakter ogólny i nie kończy się głosowaniem nad nową ustawą. Jest to jednak skuteczny sposób na nagłośnienie problemu w mediach i wywarcie politycznej presji na rządzących. Obecnie liczba podpisów pod petycją przekroczyła 30 tysięcy.

Natomiast przy 10 000 podpisów petycja zobowiązuje brytyjski rząd jedynie do opublikowania oficjalnej, pisemnej odpowiedzi na stronie petycji)

Martin Lewis też naciska na kanclerza w sprawie podatków

Do sprawy odniósł się ekspert finansowy Martin Lewis. Podczas programu w ITV zwrócił uwagę, że zamrożenie kwoty wolnej od podatku oznacza w praktyce wzrost obciążeń. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy rząd nie podnosi oficjalnych stawek.

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