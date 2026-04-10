Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii 2026/2027

W roku podatkowym 2026/27 w Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku (Personal Allowance) wyniesie £12,570. Jest to kolejny rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, kiedy kwota wolna od podatku nie wzrasta. Pomimo rosnącej inflacji i kosztów życia.
Jest to wynik decyzji brytyjskiego rządu o zamrożeniu progów podatkowych, która została podjęta jeszcze w 2021 roku i przedłużona przez kolejne budżety. Oznacza to, że mimo wysokiej inflacji i rosnących zarobków, kwota, od której nie płacisz podatku dochodowego (Income Tax), pozostaje na tym samym poziomie od kwietnia 2021 roku.
Historyczne kwoty Personal Allowance
Na przestrzeni lat kwota wolna w UK przechodziła dwie fazy: dynamicznego wzrostu (za czasów koalicji Konserwatystów i Liberalnych Demokratów) oraz obecną fazę zamrożenia.
|Rok Podatkowy
|Kwota Wolna (Personal Allowance)
|2010/11
|£6,475
|2012/13
|£8,105
|2014/15
|£10,000
|2016/17
|£11,000
|2018/19
|£11,850
|2019/20
|£12,500
|2020/21
|£12,500
|2021/22
|£12,500
|2022/23
|£12,500
|2023/24
|£12,500
|2024/25
|£12,500
|2025/26
|£12,500
|2026/27
|£12,570
Co z tego wynika dla Polaków w UK?
Rok 2026 to kolejny już rok, kiedy odczujemy efekt tzw. „Fiscal Drag”, czyli wpadania w wyższe progi podatkowe i płacenia wyższych podatków. Ponieważ płace w UK rosną (szczególnie płaca minimalna – National Living Wage), a kwota wolna stoi w miejscu, coraz więcej osób o niskich dochodach zaczyna płacić podatek. Podatek zabiera podwyżki płac wynikające z inflacji, bo podwyżek tych nie chroni wzrost kwoty wolnej od podatku.
Spadek realnej wartości kwoty wolnej od podatku. £12,570 w 2021 roku miało znacznie większą siłę nabywczą niż w 2026 roku.
Zasada zarobków powyżej £100k
Jeśli ktoś zarabia powyżej £100,000 rocznie, kwota wolna zmniejsza się o £1 za każde £2 zarobione powyżej tego progu. Przy zarobkach £125,140 kwota wolna wynosi £0.
Brytyjczycy (i Polacy mieszkający w UK) mierzą się z najdłuższym w historii okresem braku waloryzacji kwoty wolnej. To właśnie jest powodem, dla którego przeciętny podatnik traci nawet £180 rocznie (a w skali kilku lat zamrożenia – znacznie więcej), bo rząd zabiera podatek od pieniędzy, które dawniej byłyby wolne od daniny.