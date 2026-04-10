Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii 2026/2027

W roku podatkowym 2026/27 w Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku (Personal Allowance) wyniesie £12,570. Jest to kolejny rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, kiedy kwota wolna od podatku nie wzrasta. Pomimo rosnącej inflacji i kosztów życia.

Jest to wynik decyzji brytyjskiego rządu o zamrożeniu progów podatkowych, która została podjęta jeszcze w 2021 roku i przedłużona przez kolejne budżety. Oznacza to, że mimo wysokiej inflacji i rosnących zarobków, kwota, od której nie płacisz podatku dochodowego (Income Tax), pozostaje na tym samym poziomie od kwietnia 2021 roku.

Historyczne kwoty Personal Allowance

Na przestrzeni lat kwota wolna w UK przechodziła dwie fazy: dynamicznego wzrostu (za czasów koalicji Konserwatystów i Liberalnych Demokratów) oraz obecną fazę zamrożenia.

Rok Podatkowy Kwota Wolna (Personal Allowance) 2010/11 £6,475 2012/13 £8,105 2014/15 £10,000 2016/17 £11,000 2018/19 £11,850 2019/20 £12,500 2020/21 £12,500 2021/22 £12,500 2022/23 £12,500 2023/24 £12,500 2024/25 £12,500 2025/26 £12,500 2026/27 £12,570

Co z tego wynika dla Polaków w UK?

Rok 2026 to kolejny już rok, kiedy odczujemy efekt tzw. „Fiscal Drag”, czyli wpadania w wyższe progi podatkowe i płacenia wyższych podatków. Ponieważ płace w UK rosną (szczególnie płaca minimalna – National Living Wage), a kwota wolna stoi w miejscu, coraz więcej osób o niskich dochodach zaczyna płacić podatek. Podatek zabiera podwyżki płac wynikające z inflacji, bo podwyżek tych nie chroni wzrost kwoty wolnej od podatku.

Spadek realnej wartości kwoty wolnej od podatku. £12,570 w 2021 roku miało znacznie większą siłę nabywczą niż w 2026 roku.

Zasada zarobków powyżej £100k

Jeśli ktoś zarabia powyżej £100,000 rocznie, kwota wolna zmniejsza się o £1 za każde £2 zarobione powyżej tego progu. Przy zarobkach £125,140 kwota wolna wynosi £0.

Brytyjczycy (i Polacy mieszkający w UK) mierzą się z najdłuższym w historii okresem braku waloryzacji kwoty wolnej. To właśnie jest powodem, dla którego przeciętny podatnik traci nawet £180 rocznie (a w skali kilku lat zamrożenia – znacznie więcej), bo rząd zabiera podatek od pieniędzy, które dawniej byłyby wolne od daniny.