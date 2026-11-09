20 tys. funtów wolne od podatku. Petycja zmusza rząd do odpowiedzi

Brytyjczycy domagają się podniesienia kwoty wolnej od podatku z 12 570 do 20 000 funtów. Petycja w tej sprawie przekroczyła już 10 tys. podpisów. To oznacza, że rząd będzie musiał oficjalnie odpowiedzieć na postulat. Tymczasem zamrożone progi podatkowe sprawiają, że coraz więcej pracowników płaci wyższe podatki.

Petycja w sprawie kwoty wolnej przekroczyła 10 tys. podpisów

Apel o zmianę zasad opodatkowania w Wielkiej Brytanii zyskuje coraz większe poparcie. Petycja opublikowana na stronie brytyjskiego parlamentu przekroczyła właśnie 10 tys. podpisów.

Jej autor, Wade Reid, domaga się podniesienia kwoty wolnej od podatku do 20 tys. funtów rocznie. Obecnie wynosi ona 12 570 funtów i jej wartość nie zmieniła się od 5 lat.

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Ponieważ petycja zdobyła już ponad 10 tysięcy podpisów, rząd będzie musiał się do niej ustosunkować na piśmie. Na moment pisania tego artykułu jest już ponad 16 tysięcy głosów. Kolejny próg to 100 tysięcy głosów. Jeśli petycja zbierze takie poparcie, w parlamencie będzie musiała się odbyć debata na jej temat.

Petycja będzie zbierać podpisy jeszcze do soboty.

Jej autorzy wskazują na rosnące koszty życia. Podkreślają, że wynagrodzenia stopniowo rosną, ale kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian. W rezultacie pracownicy oddają państwu coraz większą część swoich zarobków.

20 tysięcy funtów wolne od podatku jest „fair”

Biorąc pod uwagę koszty życia i inflację, zamrożona od 5 lat kwota wolna od podatku powoduje realne ubożenie społeczeństwa. We wcześniejszym artykule o ukrytym podatku, obliczyliśmy ile obecnie powinna wynieść kwota wolna, gdyby rosła tak jak przed jej zamrożeniem. Ustaliliśmy, że byłoby to około 18-19 tysięcy funtów. Wówczas gospodarstwa domowe miałyby szansę nie odczuć aż tak bardzo wysokiej inflacji.

20 tysięcy funtów kwoty wolnej postulowane przez autora petycji, nie jest kwotą wygórowaną.

Kwota wolna od podatku zamrożona do 2031 roku

Podstawowa kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 12 570 funtów. Oznacza to, że od dochodu do tej wysokości nie trzeba płacić podatku dochodowego.

Próg pozostaje zamrożony od kwietnia 2021 roku. Zgodnie z obecnymi planami nie zmieni się aż do 2031 roku.

Dalsze zamrożenie progów oznacza jednak rosnące obciążenia dla pracowników. Gdy pensje idą w górę, coraz więcej osób przekracza granicę opodatkowania. Część podatników trafia też do wyższych progów.

W roku podatkowym 2026/27 podstawowa stawka podatku wynosi 20 proc. i obejmuje dochody powyżej kwoty wolnej do 50 270 funtów. Stawka 40 proc. zaczyna się od 50 271 funtów. Najwyższa stawka, czyli 45 proc., dotyczy dochodów powyżej 125 140 funtów.

Pracownicy płacą nawet 800 funtów więcej rocznie

Według szacunków osoby zarabiające od 20 tys. do 50 tys. funtów rocznie płacą z tego powodu około 700–800 funtów podatku więcej każdego roku.

Dane HMRC pokazują również skalę zmian. W Wielkiej Brytanii jest obecnie 31,4 mln podatników objętych podstawową stawką 20 proc. To wzrost o 15 proc. od zamrożenia progów w 2021 roku.

W tym roku 7,7 mln osób ma płacić podatek według stawki 40 proc. To o milion więcej niż dwa lata wcześniej. Z kolei 1,3 mln podatników ma zapłacić najwyższą stawkę 45 proc.

Martin Lewis też naciska na kanclerza w sprawie podatków

Do sprawy odniósł się ekspert finansowy Martin Lewis. Podczas programu w ITV zapytał kanclerza Johna Healeya, kiedy rząd zamierza podnieść progi podatkowe.

Lewis zwrócił uwagę, że zamrożenie kwoty wolnej od podatku oznacza w praktyce wzrost obciążeń. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy rząd nie podnosi oficjalnych stawek.

Kanclerz odpowiedział, że w ostatnim budżecie rząd zrezygnował z szerokich podwyżek podatków. Chciał w ten sposób ograniczyć presję finansową na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Healey przyznał jednak, że decyzje dotyczące progów podatkowych są częścią polityki dochodowej państwa. Dodał, że obecne plany na kolejne lata zostały już ustalone. W ostatnim budżecie nie zdecydował się ich zmieniać.

Nie oznacza to jednak, że podwyżka kwoty wolnej do 20 tys. funtów jest przesądzona. Rząd musi odpowiedzieć na petycję, ale nie ma obowiązku zaakceptowania jej postulatów.

Podniesienie kwoty wolnej do 20 tys. funtów będzie kosztowne

Zmiana zasad opodatkowania oznaczałaby duży wydatek dla budżetu państwa.

Według szacunków firmy inwestycyjnej AJ Bell podniesienie kwoty wolnej do 16 tys. funtów kosztowałoby około 35 mld funtów.

Każde zwiększenie progu o 100 funtów oznaczałoby natomiast koszt rzędu 1 mld funtów rocznie.

Eksperci AJ Bell wyliczyli również, że gdyby kwota wolna rosła zgodnie z inflacją, wyniosłaby około 16 072 funtów w przyszłym roku. Do roku podatkowego 2029/30 wzrosłaby do około 17 380 funtów.

Postulat podniesienia jej aż do 20 tys. funtów jest więc znacznie dalej idący.