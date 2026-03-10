W ten sposób o ponad 7 tys. zwiększysz kwotę wolną od podatku

W Wielkiej Brytanii jednym z tematów, który regularnie powraca w debacie publicznej, jest wysokość kwoty wolnej od podatku oraz możliwości jej zwiększenia. Jak zauważa The Mirror, w określonych sytuacjach roczny dochód nieobjęty podatkiem może wzrosnąć nawet do 20 070 funtów.

W systemie podatkowym istnieją rozwiązania, które – choć całkowicie legalne – wciąż pozostają stosunkowo mało znane.

Zamrożone progi podatkowe i rosnące obciążenia

Podstawowa kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 12 570 funtów rocznie. Większość pracowników zaczyna płacić podstawową stawkę podatku na poziomie 20 proc. od dochodów pomiędzy 12 570 a 50 270 funtów rocznie. Kolejny próg to 40 proc. dla zarobków przekraczających 50 270 funtów. Najwyższa stawka – 45 proc. – obowiązuje przy dochodach powyżej 125 140 funtów.

- Advertisement -

Rząd zdecydował się utrzymać zamrożenie progów podatkowych jeszcze przez kolejne lata. W konsekwencji wzrostu wynagrodzeń coraz więcej osób trafia do wyższych przedziałów podatkowych. Ekonomiści określają to zjawisko mianem „fiscal drag”, czyli tzw. przeciągania fiskalnego. Pensje rosną, często tylko po to, aby nadążyć za inflacją, ale progi podatkowe pozostają takie same. Realne obciążenie podatkowe rośnie, choć formalnie stawki podatku się nie zmieniają.

Poszukiwanie legalnych sposobów na zwiększenie dochodu netto

Właśnie dlatego coraz więcej osób zaczyna szukać legalnych metod pozwalających ograniczyć wysokość płaconego podatku lub zwiększyć dochód nieobjęty opodatkowaniem.

W brytyjskim systemie podatkowym jednym z ciekawszych przykładów takiej sztuczki jest rozwiązanie pozwalające zwiększyć dochód wolny od podatku aż o dodatkowe 7 500 funtów rocznie ze względu na wynajmowanie pokoju. W połączeniu z podstawową kwotą wolną od podatku daje to łącznie 20 070 funtów, od których nie trzeba podatku odprowadzać.

Mechanizm opiera się na programie znanym jako „rent a room scheme”. Pozwala on właścicielom domów lub mieszkań wynajmować wolny pokój w miejscu swojego zamieszkania bez konieczności płacenia podatku od części uzyskanych dochodów.

Limit zwolnienia podatkowego w ramach tego programu wynosi właśnie 7 500 funtów rocznie.

Dopóki przychód z wynajmu pokoju nie przekroczy tej kwoty, dochód pozostaje zwolniony z podatku. To rozwiązanie dotyczy wyłącznie wynajmu pokoju w nieruchomości, w której właściciel faktycznie mieszka. Program nie obejmuje więc klasycznych inwestycji typu buy-to-let, czyli mieszkań kupowanych wyłącznie z myślą o wynajmie.