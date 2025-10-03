drony nad lotniskiem
Kilka tysięcy podróżnych, zamiast kontynuować lot, musiało spędzić noc na lotnisku / fot. Shutterstock.com
NiemcyTransport
2 min.czytania

Drony sparaliżowały Monachium. Tysiące pasażerów uziemionych

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Czwartkowy wieczór na lotnisku w Monachium zamienił się w chaos, gdy w pobliżu pasów startowych zauważono niezidentyfikowane drony. Pierwsze sygnały od świadków pojawiły się około godziny 21.30 i spływały aż do północy. Z powodu ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego od 22.30 zamknięto pasy startowe.

Kilkanaście samolotów nie mogło wystartować, a maszyny zmierzające do Monachium przekierowano do innych portów – we Frankfurcie, Stuttgarcie, Norymberdze i Wiedniu.

Podróż tysięcy osób zamieniła się w koszmar przez… drony

Niecodzienna sytuacja uderzyła bezpośrednio w kilka tysięcy podróżnych, którzy zamiast kontynuować podróż, musieli spędzić noc na lotnisku. Według informacji przekazanych przez niemieckie media skutki incydentu odczuło około 3 tys. osób.

Policja federalna otrzymała liczne zgłoszenia od mieszkańców pobliskich osiedli, a na teren wokół lotniska wysłano patrole oraz helikopter. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli przeczesywanie okolicy, jednak na razie nie ustalono ani liczby, ani rodzaju dronów, które zakłóciły pracę jednego z większych portów lotniczych w Niemczech.

Zakaz lotów zdjęto. Lotnisko działa jak wcześniej

Po kilku godzinach zakazu lotów władze lotniska zdecydowały o stopniowym wznowieniu działalności. Ostatecznie w piątek rano, jak poinformowała agencja Reutera, starty i lądowania odbywały się już normalnie.

drony nad lotniskiem
Niemieckie służby odnotowują coraz więcej przypadków obecności bezzałogowców w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej / fot. Shutterstock.com

Informacje te potwierdziły również niemieckie media, powołując się na komunikaty policji federalnej. Decyzja o nocnym wstrzymaniu wszystkich operacji lotniczych miała charakter profilaktyczny i obowiązywała do 5 rano.

Loty potencjalnie szpiegowskie nad elektrowniami i zakładami zbrojeniowymi

Sprawa z Monachium nie jest odosobniona. W ostatnich miesiącach niemieckie służby odnotowują coraz więcej przypadków obecności bezzałogowców nad obiektami wrażliwymi. Tylko w pierwszym kwartale 2025 roku na mapie Niemiec zaznaczono aż 270 przypadków lotów potencjalnie szpiegowskich dronów.

Maszyny pojawiały się w rejonach elektrowni, rafinerii, zakładów zbrojeniowych oraz instalacji wojskowych. Rój dronów wykryto również nad fabrykami ThyssenKrupp, Szpitalem Uniwersyteckim i elektrownią w Kilonii oraz w Heide, w pobliżu rafinerii zaopatrującej w paliwo lotnisko w Hamburgu. We wszystkich przypadkach prowadzone są dochodzenia w kierunku potencjalnego szpiegostwa infrastruktury krytycznej.

