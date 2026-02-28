DWP organizuje bezpłatny kurs dla firm o zdrowiu pracowników i absencji
Zwolnienie chorobowe to duży problem zarówno dla pracodawców, jak i dla DWP. Dłuższa nieobecność powoduje braki kadrowe w mniejszych firmach. Obciąża również system świadczeń – chory pracownik z czasem przechodzi na zasiłek. Dlatego DWP organizuje bezpłatny kurs dla małych i średnich firm o zarządzaniu zdrowiem pracowników i regulowaniu zwolnień chorobowych. Czego można się dowiedzieć i czy warto skorzystać ze szkolenia? Termin zapisów mija 31 marca. 

Jak wynika z danych przytaczanych przez resort, utrata jednego pracownika z powodu problemów zdrowotnych może kosztować małą firmę ponad 11 tysięcy funtów. To suma obejmująca rekrutację, wdrożenie nowej osoby, a także straty wynikające z przestojów i mniejszej wydajności zespołu.

Dla niewielkich przedsiębiorstw nawet jedna długotrwała absencja potrafi zachwiać stabilnością operacyjną. Dodatkowo, jeśli pracownik nie wraca do zatrudnienia, często przechodzi na świadczenia. To z kolei obciąża system wsparcia społecznego.

Kurs, który ma zapobiegać brakom kadrowym, bezrobociu i zwiększającej się ilości osób na PIP

Program „Support with Occupational Health” skierowany jest do firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników w Anglii. Szkolenie odbywa się online i – jak podkreśla DWP – można je ukończyć w około 60–90 minut.

Celem kursu jest wyposażenie menedżerów i właścicieli firm w praktyczne narzędzia do prowadzenia rozmów o zdrowiu. Szkoli również z planowania powrotów do pracy oraz wdrażania tzw. racjonalnych dostosowań dla osób z przewlekłymi schorzeniami lub niepełnosprawnościami. Wszystko, aby osoby, które z powodu przewlekłych chorób wycofują się z rynku pracy i przechodzą na świadczenia, kontynuowało pracę w firmie.

Program porusza również kwestie prawne, które często budzą wątpliwości wśród pracodawców.

Dlaczego to tak ważne i czy bezpłatny kurs dla firm zaradzi problemowi?

Rządowe dane wskazują, że w wielu przypadkach wcześniejsza reakcja i odpowiednie wsparcie mogłyby zapobiec całkowitemu wypadnięciu pracownika z rynku pracy. Tymczasem brak wiedzy i obawa przed formalnymi konsekwencjami sprawiają, że część firm działa zbyt późno lub nie podejmuje działań wcale.

DWP przekonuje, że inwestycja w wiedzę z zakresu zdrowia zawodowego to nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej. To również  realna oszczędność dla biznesu. Zdrowszy zespół oznacza mniejszą rotację. Zapewnia większą produktywność i stabilność finansową.

Ostatni moment na zgłoszenie – termin mija 31 marca 2026

Resort zachęca przedsiębiorców do rejestracji przed zakończeniem naboru. Szkolenie jest bezpłatne. Natomiast po jego ukończeniu uczestnik dostanie certyfikat.

W obliczu rosnącej liczby osób pozostających poza rynkiem pracy z powodów zdrowotnych, inicjatywa DWP wpisuje się w szerszą strategię ograniczania bierności zawodowej i wspierania firm w utrzymaniu pracowników. Dla wielu małych przedsiębiorstw może to być niewielki krok szkoleniowy, który uchroni je przed poważnymi kosztami w przyszłości.

Zapisy na kurs na stronie keepbritanworking

 

