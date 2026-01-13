Ekspresowa wyprzedaż biletów w Ryanairze. Warto się pospieszyć

Ryanair ogłosił wyprzedaż biletów na podróże między styczniem a 25 marca tego roku także do Polski. Ceny lotów zaczynają się już od 11,99 euro. Z rezerwacją należy się jednak pospieszyć.

Osoby, które marzą o ucieczce na słoneczne plaże Hiszpanii, do Portugalii czy innych europejskich miast, mogą skorzystać z wyprzedaży Ryanaira. Do środy będą mieć szansę, aby zarezerwować bilety w bezkonkurencyjnych cenach. Także na loty do Polski.

Wyprzedaż w Ryanairze tylko do środy

Promocyjne ceny biletów w Ryanairze obejmują loty do Hiszpanii, Portugalii czy Polski z irlandzkich lotnisk. Głównie z Dublina i Cork. Miłośnicy słońca mogą zarezerwować loty na Teneryfę już za 17 euro. Z kolei do pięknego portugalskiego Porto udamy się już za 17,59 euro.

Do innych dobrych okazji na słoneczny wypoczynek w środku zimy należy Lizbona (loty za 19 euro). A także Faro (loty za 24,99 euro). Do Alicante na południu Hiszpanii udamy się za 26,92 euro. Do Malagi polecimy za 29,99 euro, a do Lanzarote za 27,39 euro.

Jeśli interesują nas również inne rejony Europy, to do bułgarskiej Sofii z Dublina możemy polecieć już za 19,99 euro. Sam Ryanair także zachęca do tej destynacji twierdząc, że to „jeden z najpiękniejszych i najtańszych krajów w Europie, który wciąż oferuje wiele do odkrycia”.

Natomiast jeśli ktoś ma ochotę na podróż do Pragi, przejście się Mostem Karola i nacieszenie się piękną architekturą tego miasta, może kupić bilet za 28,79 euro.

Inne miejsca, które można odwiedzić dzięki promocji Ryanaira, to Piza – bilety od 24,99 euro, Zagrzeb – bilety od 31,99 euro, Ateny – bilety od 33,59 euro, czy Mediolan – bilety od 34,39 euro.

Promocyjne loty do Polski

Co istotne dla naszych rodaków – promocja w Ryanairze objęła także loty do Polski. Z Dublina możemy kupić bilety do Krakowa już w cenie 25 euro. W takiej cenie także zarezerwujemy lot z Cork do Gdańska. Natomiast z Cork do Poznania polecimy za 16 euro. A z Dublina do Poznania, czy Katowic możemy udać się już za 15 euro.