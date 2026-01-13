Wyprzedaż w Ryanairze na loty od stycznia do 25 marca
Wyprzedaż w Ryanairze na loty od stycznia do 25 marca / fot. Shutterstock
IrlandiaTransportPodróże i turystyka
1 min.czytania

Ekspresowa wyprzedaż biletów w Ryanairze. Warto się pospieszyć

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ryanair ogłosił wyprzedaż biletów na podróże między styczniem a 25 marca tego roku także do Polski. Ceny lotów zaczynają się już od 11,99 euro. Z rezerwacją należy się jednak pospieszyć.

Osoby, które marzą o ucieczce na słoneczne plaże Hiszpanii, do Portugalii czy innych europejskich miast, mogą skorzystać z wyprzedaży Ryanaira. Do środy będą mieć szansę, aby zarezerwować bilety w bezkonkurencyjnych cenach. Także na loty do Polski.

- Advertisement -

Wyprzedaż w Ryanairze tylko do środy

Promocyjne ceny biletów w Ryanairze obejmują loty do Hiszpanii, Portugalii czy Polski z irlandzkich lotnisk. Głównie z Dublina i Cork. Miłośnicy słońca mogą zarezerwować loty na Teneryfę już za 17 euro. Z kolei do pięknego portugalskiego Porto udamy się już za 17,59 euro.

Do innych dobrych okazji na słoneczny wypoczynek w środku zimy należy Lizbona (loty za 19 euro). A także Faro (loty za 24,99 euro). Do Alicante na południu Hiszpanii udamy się za 26,92 euro. Do Malagi polecimy za 29,99 euro, a do Lanzarote za 27,39 euro.

Jeśli interesują nas również inne rejony Europy, to do bułgarskiej Sofii z Dublina możemy polecieć już za 19,99 euro. Sam Ryanair także zachęca do tej destynacji twierdząc, że to „jeden z najpiękniejszych i najtańszych krajów w Europie, który wciąż oferuje wiele do odkrycia”.

Jeśli zależy nam na tanich biletach w Ryanairze, warto się pospieszyć
Jeśli zależy nam na tanich biletach w Ryanairze, warto się pospieszyć / fot. Shutterstock

Natomiast jeśli ktoś ma ochotę na podróż do Pragi, przejście się Mostem Karola i nacieszenie się piękną architekturą tego miasta, może kupić bilet za 28,79 euro.

Inne miejsca, które można odwiedzić dzięki promocji Ryanaira, to Piza – bilety od 24,99 euro, Zagrzeb – bilety od 31,99 euro, Ateny – bilety od 33,59 euro, czy Mediolan – bilety od 34,39 euro.

Promocyjne loty do Polski

Co istotne dla naszych rodaków – promocja w Ryanairze objęła także loty do Polski. Z Dublina możemy kupić bilety do Krakowa już w cenie 25 euro. W takiej cenie także zarezerwujemy lot z Cork do Gdańska. Natomiast z Cork do Poznania polecimy za 16 euro. A z Dublina do Poznania, czy Katowic możemy udać się już za 15 euro.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Setki tysięcy pacjentów czekają w kolejce do szpitala – niepokojące dane

Setki tysięcy osób w Irlandii czekają w kolejce do szpitala. Często miesiącami, a w wielu przypadkach latami. Najnowsze dane pokazują skalę problemu, który dawno przestał być chwilowym kryzysem, a stał się trwałym elementem codzienności pacjentów.

Ciała ojca i syna znalezione w Dublinie. Samobójstwo rozszerzone czy zbrodnia z udziałem osób trzecich?

Ciała ojca i syna znalezione w Dublinie. Zwłoki bliskich były w dwóch oddzielnych domach – w Ballyfermot i Clondalkin. Szokujące morderstwo, samobójstwo rozszerzone czy zbrodnia z udziałem osób trzecich? Dochodzenie trwa.

Śnieg i mróz paraliżują loty. Bilety gwałtownie drożeją!

Z powodu problemów na lotnisku w Holandii i ponad 3500 odwołanych lotów ceny biletów lotniczych na kolejny tydzień gwałtownie rosną.

Huragan Goretti nadciąga z gigantyczną śnieżycą! Odwołano loty i pociągi Eurostar

Wydano już ostrzeżenia na czwartek i piątek dotyczące obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów, które przyniesie ze sobą huragan Goretti.

Zamknięte szkoły i przedszkola z powodu mrozów i śnieżyc. Pogoda paraliżuje UK i Irlandię

Obecna fala mrozów i śnieżyc pokazuje, jak silnie pogoda potrafi wpłynąć na funkcjonowanie nowoczesnych państw. Zamknięte szkoły, odwołane zajęcia i sparaliżowany transport to nie tylko chwilowe niedogodnośc

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet