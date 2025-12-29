Pilne ostrzeżenie w Holandii. Bakterie w wodzie z kranu – 15 tys. gospodarstw zagrożonych

Holenderska firma wodociągowa Vitens wydała pilne ostrzeżenie dla mieszkańców Amersfoort po wykryciu w miejskiej sieci wodociągowej bakterii enterokoków. Zalecenie obejmuje około 15 000 gospodarstw domowych w centrum miasta oraz w dzielnicach północnych, wschodnich i południowych. Enterokoki w wodzie mogą być realnym zagrożeniem dla zdrowia.

Mieszkańcy powinni gotować wodę z kranu przez trzy minuty przed spożyciem, przygotowaniem napojów oraz myciem warzyw i owoców.

Co to są enterokoki?

Enterokoki, czyli jelitowe paciorkowce, naturalnie występują w jelitach ludzi i zwierząt oraz w środowisku. W glebie, wodzie i na roślinach. Ich obecność w wodzie pitnej traktowana jest jako wskaźnik zanieczyszczenia fekalnego. Dlatego ich obecność oznacza, że do instalacji mogły dostać się odchody lub inny zanieczyszczony materiał. Choć bakterie te zwykle nie są groźne dla zdrowych osób, ich obecność w wodzie pitnej wymaga natychmiastowego działania, aby uniknąć potencjalnych zakażeń. Dodatkowo wykrycie enterokoków jest podstawą do realnych podejrzeń, że w wodzie w kranach mogą pojawić się wkrótce inne, bardziej niebezpieczne bakterie.

Enterokoki w wodzie w kranach. Gdzie występuje zagrożenie i kogo dotyczy?

Pierwsze ostrzeżenie wydano 24 grudnia dla około tysiąca gospodarstw w dzielnicy Randenbroek. Po wykryciu bakterii w zbiorniku na ulicy Utrechtseweg zalecenie zostało rozszerzone na 15 000 gospodarstw w całym Amersfoort, obejmując kody pocztowe 3814–3819. Ostrzeżenie ma obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2025 roku. Natomiast służby codziennie prowadzą monitoring jakości wody. W Amersfoort mieszka około 163 500 osób w 71 500 gospodarstwach domowych. Dlatego sytuacja dotyczy znacznej części mieszkańców.

Enterokoki w wodzie – zagrożenie dla zdrowia

U zdrowych dorosłych bakterie enterokoków zwykle nie wywołują objawów lub mogą powodować jedynie lekkie dolegliwości jelitowe. Klasycznym objawem jest biegunka, bóle brzucha czy nudności. Większe ryzyko dotyczy osób z osłabioną odpornością, seniorów, małych dzieci, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych. U tych grup bakterie mogą wywołać poważniejsze infekcje. Obejmują one wówczas układ moczowy, rany, a w rzadkich przypadkach także krew czy serce. Zagrożenie jest więc duże.

Jak bezpiecznie korzystać z wody w strefie zagrożenia

Vitens zaleca gotowanie wody z kranu przez trzy minuty przed jej spożyciem, przygotowaniem napojów oraz myciem warzyw i owoców, a także przed myciem zębów. Nie ma potrzeby kupowania wody butelkowanej. Ważne jednak, aby odpowiednio przegotować kranówkę.

Użytkownicy mogą natomiast bezpiecznie stosować wodę z kranu bez przegotowania do prysznica, mycia rąk, zmywarki i gotowania potraw, które poddawane są obróbce cieplnej.

Działania Vitens i perspektywy odwołania ostrzeżenia

Firma codziennie pobiera próbki wody i bada je w laboratorium. Dopiero po uzyskaniu dwóch kolejnych czystych wyników badań zalecenie gotowania zostanie odwołane. Mieszkańcy otrzymają aktualizację w tej sprawie najpóźniej 31 grudnia 2025 roku za pośrednictwem SMS, e-maili oraz komunikatów w mediach lokalnych.

Wykrycie enterokoków w wodzie w Amersfoort przypomina o znaczeniu stałego monitoringu jakości wody pitnej. Dzięki prostemu działaniu, jakim jest gotowanie wody przez trzy minuty, mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z kranówki. Szczególną ostrożność powinni zachować dzieci, seniorzy oraz osoby z osłabioną odpornością.