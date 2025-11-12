Niebezpieczna woda w kranach w Berlinie? PFAS wykryte w większości próbek
Niebezpieczna woda w kranach w Berlinie? PFAS wykryte w większości próbek fot. shutterstock.com
NiemcyŻycie w Niemczech
2 min.czytania

Niebezpieczna woda w kranach w Berlinie? PFAS wykryte w większości próbek

Joanna Baran
Joanna Baran

Cztery na pięć próbek wody w Berlinie przekracza normy bezpieczeństwa z powodu obecności szkodliwych chemikaliów PFAS, znanych też jako „forever chemicals”. Wyniki badań Niemieckiej Federacji Ochrony Środowiska i Przyrody (BUND) wywołują poważne obawy o zdrowie mieszkańców stolicy Niemiec. Czy woda w kranach w Berlinie jest niebezpieczna dla zdrowia?

PFAS, czyli per- i polifluorowane związki alkilowe, to grupa ponad 10 000 sztucznie wytworzonych substancji chemicznych. Dzięki niezwykle stabilnym wiązaniom węgiel-fluor praktycznie nie rozkładają się w przyrodzie. Z tego powodu zyskały przydomek „chemikaliów wieczystych”.

- Advertisement -

Czym są PFAS i skąd się biorą?

Substancje te znalazły szerokie zastosowanie w codziennym życiu. Występują w odzieży outdoorowej, impregnatach, powlekanych patelniach, a także w opakowaniach żywności – szczególnie tłustych produktach typu burgery, frytki, pizza czy kanapki. PFAS trafiają więc do wód gruntowych i pitnych. Natomiast, z czasem, również do ludzkiego organizmu. Obecnie można je wykryć we krwi niemal wszystkich ludzi na świecie. To niezwykle niepokojące zjawisko.

Dlaczego PFAS są niebezpieczne?

Badania naukowe wykazały, że PFAS wpływają negatywnie na układ odpornościowy.  Zmniejszają aktywność komórek odpornościowych i zwiększają podatność na infekcje. Długotrwałe narażenie na te substancje może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym nowotworów, bezpłodności oraz zwiększonego ryzyka otyłości.

Niebezpieczna woda w kranach w Berlinie? PFAS wykryte w większości próbek
Niebezpieczna woda w kranach w Berlinie? PFAS wykryte w większości próbek
– picie wody z kranu może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. fot. shutterstock.com

Niepokojące jest również globalne rozprzestrzenienie PFAS. Badania naukowców ze Sztokholmskiego Uniwersytetu wykazały obecność tych chemikaliów nawet w deszczówce na Antarktydzie i w Tybetańskich Himalajach.

Niebezpieczna woda w kranach w Berlinie – czy jest się czego obawiać?

Jak podaje BUND, cztery na pięć próbek wody w Berlinie przekroczyło obecne wartości graniczne dla PFAS. W odpowiedzi na narastający problem, od 12 stycznia 2026 roku w Niemczech zacznie obowiązywać nowy limit: suma 20 wybranych związków PFAS w wodzie pitnej nie może przekraczać 100 nanogramów na litr.

Federacja apeluje do władz o ograniczenie produkcji i dystrybucji PFAS, aby powstrzymać dalsze zanieczyszczanie środowiska. Organizacja podkreśla także, że koszty oczyszczania wody i innych konsekwencji powinny ponosić firmy odpowiedzialne za emisję tych substancji.

Co wyniki badań oznaczają dla mieszkańców?

Niebezpieczna woda w kranach w Berlinie to sygnał ostrzegawczy dla wszystkich mieszkańców. W dłuższej perspektywie problem może dotyczyć nie tylko zdrowia pojedynczych osób, ale też całego systemu ochrony środowiska i kosztów związanych z uzdatnianiem wody pitnej. Eksperci zalecają, aby mieszkańcy zwracali uwagę na źródło wody i stosowali dodatkowe filtry. Natomiast władze lokalne powinny przyspieszyć kontrole i ograniczenia stosowania PFAS w przemyśle.

 

Przeczytaj także

Nawoływał do morderstw polityków i terroryzmu. Obywatel Polski i Niemiec aresztowany!

Martin S. prowadził w sieci kampanię nienawiści wymierzoną w czołowych niemieckich polityków, w tym kanclerza Olafa Scholza i byłą kanclerz Angelę Merkel. Na należących do niego portalach publikował tzw. „wyroki śmierci” wydane przez siebie. Ujawniał również listy z danymi osobowymi potencjalnych ofiar.

Renta dla matek to renta dla rodzica – ważna reforma świadczenia

W Niemczech trwa jedna z najważniejszych reform w systemie...

Nowe przepisy o fakturach elektronicznych w Niemczech

Od 1 stycznia 2025 w Niemczech wchodzą w życie obowiązkowe e-faktury. Sprawdź, kogo dotyczy zmiana, jakie są wyjątki i jak przygotować firmę.

„Zapłać albo nie pojedziesz” – polski kierowca ukarany w Niemczech astronomiczną grzywną

Coraz częściej zagraniczni kierowcy przekonują się, że w Niemczech nie ma miejsca na najmniejsze uchybienia w przepisach drogowych. Doskonałym przykładem jest sytuacja polskiego kierowcy ciężarówki, który podczas rutynowej kontroli na autostradzie A44 w pobliżu Jülich został zmuszony do natychmiastowej zapłaty potężnej kary.

Szykują się zwolnienia w aż jednej trzeciej firm w Niemczech w 2026 roku

Zgodnie z raportem Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW), co trzecia firma planuje zwolnienia w Niemczech w 2026 roku.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet