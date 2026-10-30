3 miliony rodzin traci 4700 funtów, które im przysługują. Ujawnia DWP

Z najnowszych oficjalnych danych wynika, że ponad 3 miliony rodzin nie korzysta z przysługującego im rządowego wsparcia szacowanego na 4700 funtów.

Skalę nieodebranego wsparcia, które przysługuje milionom rodzin i emerytów w Wielkiej Brytanii, określono mianem „szokującej”. Obliczono, że w przypadku jednego gospodarstwa domowego może być to nawet 4700 funtów rocznie.

Rodziny tracą wsparcie, bo nie wiedzą, że im się należy

Statystyki Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP) pokazują, że w 2025 roku nawet 2,6 miliona gospodarstw domowych nie pobierało zasiłku Universal Credit lub innych świadczeń. I straciło łącznie 12,7 mld funtów. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe daje to średnio 4700 funtów rocznie.

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O ile około 72 procent osób uprawnionych korzystało z przysługujących im środków, o tyle ponad jedna czwarta – około 6,1 miliona rodzin – nie sięgnęła po należne im wsparcie.

Z ubiegłorocznych analiz przeprowadzonych przez Policy in Practice wynika, że w 2026 roku wartość nieodebranych świadczeń może osiągnąć rekordowy poziom około 24 mld funtów. Największą część tej kwoty stanowi niepobrany zasiłek Universal Credit. A w dalszej kolejności: Carer’s Allowance, Pension Credit oraz zasiłek na dziecko (Child Benefit).

Emeryci nie wnioskują o Pension Credit

Jak wspomnieliśmy – z danych wynika również, że wielu emerytów nie korzysta z przysługującej im pomocy finansowej w postaci Pension Credit. W 2025 roku nawet 900 tysięcy emerytów nie wystąpiło o dodatek do emerytury, mimo że miało do niego prawo. W rezultacie 2,4 mld funtów pozostało nieodebranych. Oznacza to średnią stratę rzędu 2500 funtów na gospodarstwo domowe. Wskaźnik korzystania z tego świadczenia wyniósł 62 procent – na podobnym poziomie co w roku poprzednim.

Rzecznik DWP stwierdził:

– Większość uprawnionych rodzin oraz emerytów korzysta ze wsparcia, do którego mają prawo. Wśród rodzin z dziećmi odsetek osób pobierających świadczenie Universal Credit lub jego odpowiedniki wynosi łącznie 81 proc. A w przypadku samotnych rodziców – 94 proc. Zależy nam, aby każdy otrzymał wsparcie, do którego jest uprawniony. Dlatego też – obok innych działań – uruchomiliśmy największą w historii kampanię informacyjną dotyczącą dodatku Pension Credit. Dzięki niej przyznano 33 500 dodatkowych świadczeń.

Jak sprawdzić, czy należy nam się Universal Credit lub Pension Credit?

Gospodarstwa domowe mogą sprawdzić swoje uprawnienia do świadczeń za pomocą niezależnych, bezpłatnych kalkulatorów internetowych, rekomendowanych przez rząd.

Platformy prowadzone przez organizacje charytatywne i grupy doradcze – takie jak Policy in Practice, Turn2us oraz entitledto – umożliwiają anonimowe wprowadzenie danych dotyczących dochodów, oszczędności, kosztów mieszkaniowych i sytuacji rodzinnej.

Osoby w wieku produkcyjnym zazwyczaj muszą posiadać mniej niż 16 000 funtów oszczędności, aby zakwalifikować się do otrzymania Universal Credit. Przy czym wysokość świadczenia zależy od dochodów gospodarstwa domowego, kosztów opieki nad dziećmi oraz lokalnych stawek czynszu.

Dla osób starszych rząd udostępnił specjalny kalkulator dodatku Pension Credit w serwisie GOV.UK. Uprawnienia można również zweryfikować telefonicznie, dzwoniąc na infolinię DWP.

Lokalne oddziały organizacji Citizens Advice, grupy zajmujące się prawami socjalnymi oraz organizacje charytatywne, takie jak Age UK, oferują również bezpłatną pomoc w sprawdzeniu uprawnień. W tym także wsparcie osobiste dla osób, które nie mają dostępu do usług internetowych.