Holandia mówi „nie” niedopałkom. Nowe strefy bez papierosów na plaży

Palenie papierosów to problem równie poważny jak zaśmiecanie miejsc publicznych niedopałkami. Dlatego Holandia wprowadziła ograniczenia dla palaczy na plaży w Scheveningen. Celem tej inicjatywy jest poprawa komfortu turystów i w rezultacie ograniczenie ilości śmieci papierosowych, które są największym źródłem zanieczyszczeń na tym fragmencie wybrzeża.

Palacz wraz z dymem tytoniowym wchłania kilka tysięcy szkodliwych substancji, z czego kilkadziesiąt wykazuje działanie rakotwórcze. Spośród powszechnie znanych trucizn poza nikotyną dym tytoniowy zawiera m.in: aceton, cyjanowodór, arsen i amoniak. Nic więc dziwnego, że nie każdy chce, aby przypadkowy plażowicz odpalił papierosa i następnie nakarmił sąsiada taką mieszanką.

Strefy, w których palenie papierosów nie ujdzie na sucho

Trzy dodatkowe strefy wolne od dymu tytoniowego obejmują:

odcinek plaży na prawo od De Pier, w pobliżu pawilonu Zeezicht na Noorderstrand,

część Noorderstrand, wzdłuż odcinka od Strandslag 34 aż do granicy z gminą Wassenaar,

fragment plaży Zuiderstrand, rozciągający się od punktu wejścia Strandslag 1 w pobliżu Kijkduin do granicy z Westland.

Warto dodać, że wcześniej funkcjonowała strefa wolna od dymu na plaży sportowej w okolicach latarni morskiej. Teraz cała przestrzeń została formalnie dodatkowo oznaczona jako „strefa bez dymu”.

Plaża bez popiołu – sukces pilotażu przy latarni

Decyzja o rozszerzeniu stref wolnych od dymu nie jest przypadkowa. W latach 2023–2024 władze miejskie przeprowadziły pilotażowy program na wspomnianej plaży sportowej przy latarni morskiej. Monitorowano liczbę niedopałków papierosów znajdowanych w piasku. Wyniki okazały się jednoznaczne – wprowadzenie zakazu palenia przyczyniło się do zauważalnego spadku ilości odpadów tytoniowych. To właśnie ten efekt zachęcił władze do wprowadzenia podobnych rozwiązań w innych częściach plaży.

Jak podkreślają urzędnicy, po pierwsze niedopałki są problemem estetycznym, a po drugie zawierają szkodliwe substancje chemiczne, które mogą przenikać do środowiska i zagrażać organizmom żyjącym na wybrzeżu. Na tym przykładzie doskonale widać, że palenie papierosów to złożony problem.

Plaża dla wszystkich bez dymu i śmieci

Nowe przepisy to element szerszej polityki proekologicznej. Jak zaznaczył Arjen Kapteijns, radny dzielnicy Scheveningen, plaża ma być miejscem otwartym i bezpiecznym dla każdego.

– Plaża należy do nas wszystkich i powinna oferować komfort każdemu odwiedzającemu. Zatem to ważne, aby osoby niepalące również mogły cieszyć się czystym i świeżym powietrzem, bez uciążliwości związanych z paleniem – podkreślił Kapteijns.

Podsumowując, działania władz lokalnych wpisują się w rosnący trend tworzenia stref wolnych od dymu w miejscach publicznych z naciskiem na strefy, w których przebywają dzieci. Palenie papierosów w otoczeniu najmłodszych jest szczególnie niemiło widziane. Władze Hagi planują kontynuować monitorowanie skutków nowej polityki i nie wykluczają poszerzania obszarów objętych zakazem palenia.