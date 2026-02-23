Holandia na szczycie rankingu krajów najlepszych do życia

W globalnym indeksie krajów najlepszych do życia na ten rok Holandia znalazła się na szczycie. Po raz pierwszy od 2023 roku wyprzedziła Luksemburg.

Niedawno opublikowaliśmy ranking 10 najlepszych miast do życia w Wielkiej Brytanii w 2026 roku, który przełamał dotychczasowy schemat. Teraz przyszedł czas na bardziej ambitne porównanie 89 krajów na całym świecie pod względem jakości życia.

Kraje najlepsze do życia – najnowszy ranking

Coroczny ranking krajów najlepszych do życia przeprowadzony przez Numbeo stanowi porównanie 89 państw na całym świecie. Pod uwagę brany jest szereg czynników takich jak siła nabywcza, zanieczyszczenie środowiska, dostępność mieszkań, bezpieczeństwo, jakość opieki zdrowotnej, czy koszty utrzymania. A także czas dojazdu do pracy i klimat.

Zdecydowanie wyróżniającą się kategorią w Holandii okazała się opieka zdrowotna. Szpitale i inne placówki medyczne są dogodnie zlokalizowane i dobrze wyposażone w tym kraju. A także dysponują wysokiej jakości sprzętem i wykwalifikowaną kadrą. Inne kategorie, w których kraj wypadł dobrze, to siła nabywcza, klimat i czas dojazdu do pracy.

Z drugiej strony, koszty utrzymania były jednym z najniższych wskaźników w kraju. Średnio o 8,6 proc. wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. Szacunkowe miesięczne koszty utrzymania czteroosobowej rodziny w Holandii wynoszą ponad 3600 euro, bez uwzględnienia czynszu. Jest to wysoka kwota, biorąc pod uwagę, że średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 4000 euro.

Mimo że mieszkalnictwo stanowi poważny problem dla mieszkańców Holandii, kraj ten nie wypadł szczególnie źle pod względem stosunku ceny nieruchomości do dochodu. Zajmując 14. miejsce na świecie ze wskaźnikiem 7,59 – w porównaniu z Nigerią, która ma wskaźnik 93,7. Oznacza to, że zakup domu w Holandii kosztuje średnio 7,59 razy więcej niż dochód osoby.

10 krajów o najwyższej jakości życia

Oto 10 krajów o najwyższej jakości życia w 2026 roku według rankingu Numbeo:

Holandia Dania Luksemburg Oman Szwajcaria Finlandia Austria Niemcy Islandia Norwegia

Najlepsze miasta pod względem jakości życia

Indeks Jakości Życia Numbeo nie tylko porównuje kraje, ale także analizuje miasta. Sześć holenderskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce rankingu miast świata. Haga została uznana za najlepsze miasto na świecie pod względem jakości życia, a następnie Utrecht i Eindhoven.

Oto 10 najlepszych miast według rankingu: