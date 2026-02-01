Wyłoniono najlepsze miejsca do życia w UK
Wyłoniono najlepsze miejsca do życia w UK / fot. Shutterstock
3 min.czytania

10 najlepszych miejsc do życia w Wielkiej Brytanii w 2026 roku

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Jeszcze do niedawna najczęściej to lokalizacje na południu Wysp zdobywały miano najlepszych miejsc do życia. Teraz jednak wiele się zmieniło. Przedstawiamy ranking na ten rok.

Ranking na 2026 rok pod względem najlepszych miejsc do życia w Wielkiej Brytanii przełamał dotychczasowy schemat. Do tej pory na szczycie listy plasowały się zwykle miasteczka na południu kraju ze względu na przyjazną pogodę i przyrodę. Teraz jednak wiele się w tym względzie zmieniło…

Kryteria w rankingu miast

Najnowsze dane zebrało Garrington Property Finders i wyłoniło najlepsze miasta, miasteczka i wsie liczące ponad 5000 mieszkańców według pięciu kluczowych kryteriów. Były nimi: piękno przyrody, dobre samopoczucie, dziedzictwo, szkoły i miejsca pracy oraz stosunek jakości do ceny nieruchomości.

Pozostałymi kryteriami były: bliskość parków narodowych i obszarów o wyjątkowym pięknie naturalnym. A także jakość powietrza, wskaźniki przestępczości, bliskość transportu i łączy szerokopasmowych.

Najlepsze miejsca do życia w 2026 roku

Wśród 10 najlepszych miejsc do życia, najwyżej w rankingu uplasowało się miasto Marple w regionie Greater Manchester. Doceniono je za bliskie połączenie z centrum Manchesteru, a także „silnego ducha wspólnoty” i bliskość naturalnych krajobrazów Peak District. Chociaż koszt typowego domu rodzinnego w tym regionie znacznie przekracza średnią krajową w Anglii i wynosi 517 119 funtów, osoby sporządzające listę stwierdziły, że koszty są „konkurencyjne”.

Drugie miejsce w rankingu zajęło Rawdon w West Yorkshire. Wysoka ocena wynika z „połączenia wspaniałych krajobrazów, panoramicznych widoków i łatwego dostępu” do Leeds. Ponadto cena przeciętnego domu w tym regionie spadła o 0,3 proc. w ciągu ostatniego roku. Obecnie wynosi 451 094 funtów, dzięki czemu ma dobry stosunek jakości do ceny.

Miasta na południu kraju straciły swoją wysoką pozycję w rankingu
Miasta na południu kraju straciły swoją wysoką pozycję w rankingu / fot. Shutterstock

Dopiero trzecie miejsce na liście najlepszych zajęło miasto znajdujące się na południu Wysp – St Albans. Jest to popularne, zamożne miasto z „dobrymi szkołami”. Obecnie cena typowego domu rodzinnego wynosi tam 895 411 funtów.

Czwarte miejsce w rankingu zajęło Bramhall, kolejne z rejonu Greater Manchester. Piąte – Long Ashton w Somerset. Szóste – Bowdon także w Greater Manchester. Siódme – Stoke Gifford w Gloucs. Ósme – Whitnash w Warks. Dziewiąte – Merley w Dorset. A miejsce dziesiąte zajęło Poynton w hrabstwie Cheshire.

Różnice w cenach domów na północy i południu kraju

Według danych indeksu cen nieruchomości Land Registry, średnie ceny nieruchomości w Anglii wzrosły o 1,4 proc. A w Walii o 1,5 proc. w ciągu 12 miesięcy do października 2025 roku. Jednak te krajowe średnie ceny domów maskują ogromne różnice regionalne i zmniejszanie się różnicy między północą a południem.

W tym samym 12-miesięcznym okresie średnia wartość nieruchomości w Londynie spadła o 2,4 proc. A w północno-wschodniej Anglii średnie ceny wzrosły o 5 proc. Natomiast w północno-zachodniej Anglii oraz w Yorkshire i Humber wzrosły o 3,1 proc.

Analitycy z firmy, która sporządziła ranking miast najlepszych do życia, zidentyfikowali jednak kilka atrakcyjnych lokalizacji. Przeciwstawiły się regionalnym trendom i stały się bardziej atrakcyjne cenowo.

Należy do nich Bowdon, które zajęło szóste miejsce w rankingu. Także w aglomeracji Greater Manchester. Miasto zajęło 37. miejsce w rankingu w kategorii szkół, miejsc pracy i łączności, jednak znacznie awansowało właśnie dzięki wolniejszemu wzrostowi cen nieruchomości.

