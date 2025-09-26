skrytki w samochodach
W 2024 roku funkcjonariusze natknęli się na blisko tysiąc pojazdów ze specjalnie ukrytymi przedziałami / fot. Shutterstock.com
HolandiaKryminalne
2 min.czytania

Holandia planuje zakazać specjalnych skrytek w samochodach

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Holenderski parlament szykuje zmiany w prawie, które uderzą w przestępczość zorganizowaną. W niższej izbie parlamentu większość posłów poparła ustawę zakazującą stosowania ukrytych przedziałów w samochodach i łodziach. Skrytki w samochodach znikną!

Do tej pory służyły one często jako skrytki na narkotyki, broń czy nielegalną gotówkę. Teraz odpowiedzialność spadnie nie tylko na osoby, które je konstruują, ale także na ludzi korzystających z pojazdów z takimi modyfikacjami.

Rynek przestępczy napędza powstawanie tajnych skrytek w autach

Policja odnotowała w ostatnich latach gwałtowny wzrost liczby tego typu ukrytych przestrzeni. Tylko ubiegłym roku funkcjonariusze natknęli się na blisko tysiąc pojazdów wyposażonych w specjalnie przygotowane skrytki.

- Advertisement -

Jak zauważają parlamentarzyści, nie są to już dzieła amatorów, lecz efekt działalności wyspecjalizowanych warsztatów, które wyszły naprzeciw potrzebom rynku przestępczego.

Nielegalne skrytki łatwo odróżnić od legalnych

Dotychczasowe przepisy utrudniały organom ścigania skuteczne reagowanie. Prokuratura musiała bowiem wykazać, że właściciel pojazdu wiedział o istnieniu skrytki. Dowodami mogły być jedynie ślady DNA, resztki narkotyków czy zeznania świadków. Tymczasem osoba, która nabyła samochód później, często nie ponosiła konsekwencji.

skrytki w samochodach
Służbom będzie łatwiej skonfiskować pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł / fot. Shutterstock.com

Nowa ustawa odwraca ten stan rzeczy i likwiduje skrytki w samochodach, ale przewiduje wyjątki. Skrytki stosowane w legalnych celach, np. w kamperach do zabezpieczania kosztowności, pozostaną dozwolone.

Nielegalne rozwiązania można łatwo odróżnić od legalnych, ponieważ te pierwsze wymagają ingerencji w konstrukcję pojazdu i montowane są w nietypowych miejscach.

Rząd uderzy w finansowe zaplecze zorganizowanych grup przestępczych

Proponowane przepisy to część szerszego pakietu działań wymierzonych w przestępczość zorganizowaną. Oprócz zakazu ukrytych przedziałów projekt przewiduje również łatwiejszą konfiskatę pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

W ocenie rządu i większości parlamentarzystów powinno to zwiększyć skuteczność wymiaru sprawiedliwości i ograniczyć możliwości finansowe grup przestępczych.

Według Monitora Bezpieczeństwa Holandia uchodzi za kraj o wysokim standardzie życia i stabilności, aczkolwiek w ostatnich latach mieszkańcy coraz częściej zgłaszają obawy dotyczące bezpieczeństwa. W 2023 roku 35 proc. Holendrów przyznało, że nie czuje się bezpiecznie – 33 proc. w 2021.

Przeczytaj także

Zastrzelony 15-latek miał broń. Przerobiony pistolet gazowy strzelał ostrą amunicją!

Strzelanina w McDonalds, podczas której policjant oddał cztery strzały do nastolatka, który ukradł rower, wstrząsnęła Holandią. Chłopiec, według relacji świadków miał przy sobie broń. Policjant jednak nadal jest oskarżony o użycie broni bez uzasadnienia!

Holenderska gospodarka ma się coraz lepiej

Z danych rządowej agencji statystycznej CBS wynika, że w drugim kwartale tego roku holenderska gospodarka umacniała się szybciej niż oczekiwano.

Polak zaatakowany nożem w Arnhem. Konflikt o przebite opony i eskalacja przemocy

W poniedziałek, 22 września 2025 roku, w Arnhem doszło do dramatycznego incydentu, w którym Polak zaatakowany nożem stracił około 2,5 litra krwi. Konflikt rozpoczął się od drobnej kłótni związanej z przebitymi oponami samochodowymi i eskalował w wyniku zazdrości między dwoma mężczyznami i jedną kobietą.

Strajk na lotnisku, setki lotów odwołanych

Personel naziemny zapowiedział strajki na holenderskim lotnisku. Odbędą się one 24 września i 1 października 2025 roku. Wiele lotów zostanie odwołanych.

Kupno tańsze niż wynajem? Imigranci przejmują rynek mieszkaniowy w Holandii

Podwoiła się liczba imigrantów kupujących domy w Holandii. Do zakupu są zmuszani przez coraz większe problemy z wynajmem i czynszami.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet