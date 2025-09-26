Holandia planuje zakazać specjalnych skrytek w samochodach

Holenderski parlament szykuje zmiany w prawie, które uderzą w przestępczość zorganizowaną. W niższej izbie parlamentu większość posłów poparła ustawę zakazującą stosowania ukrytych przedziałów w samochodach i łodziach. Skrytki w samochodach znikną!

Do tej pory służyły one często jako skrytki na narkotyki, broń czy nielegalną gotówkę. Teraz odpowiedzialność spadnie nie tylko na osoby, które je konstruują, ale także na ludzi korzystających z pojazdów z takimi modyfikacjami.

Rynek przestępczy napędza powstawanie tajnych skrytek w autach

Policja odnotowała w ostatnich latach gwałtowny wzrost liczby tego typu ukrytych przestrzeni. Tylko ubiegłym roku funkcjonariusze natknęli się na blisko tysiąc pojazdów wyposażonych w specjalnie przygotowane skrytki.

Jak zauważają parlamentarzyści, nie są to już dzieła amatorów, lecz efekt działalności wyspecjalizowanych warsztatów, które wyszły naprzeciw potrzebom rynku przestępczego.

Nielegalne skrytki łatwo odróżnić od legalnych

Dotychczasowe przepisy utrudniały organom ścigania skuteczne reagowanie. Prokuratura musiała bowiem wykazać, że właściciel pojazdu wiedział o istnieniu skrytki. Dowodami mogły być jedynie ślady DNA, resztki narkotyków czy zeznania świadków. Tymczasem osoba, która nabyła samochód później, często nie ponosiła konsekwencji.

Nowa ustawa odwraca ten stan rzeczy i likwiduje skrytki w samochodach, ale przewiduje wyjątki. Skrytki stosowane w legalnych celach, np. w kamperach do zabezpieczania kosztowności, pozostaną dozwolone.

Nielegalne rozwiązania można łatwo odróżnić od legalnych, ponieważ te pierwsze wymagają ingerencji w konstrukcję pojazdu i montowane są w nietypowych miejscach.

Rząd uderzy w finansowe zaplecze zorganizowanych grup przestępczych

Proponowane przepisy to część szerszego pakietu działań wymierzonych w przestępczość zorganizowaną. Oprócz zakazu ukrytych przedziałów projekt przewiduje również łatwiejszą konfiskatę pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

W ocenie rządu i większości parlamentarzystów powinno to zwiększyć skuteczność wymiaru sprawiedliwości i ograniczyć możliwości finansowe grup przestępczych.

Według Monitora Bezpieczeństwa Holandia uchodzi za kraj o wysokim standardzie życia i stabilności, aczkolwiek w ostatnich latach mieszkańcy coraz częściej zgłaszają obawy dotyczące bezpieczeństwa. W 2023 roku 35 proc. Holendrów przyznało, że nie czuje się bezpiecznie – 33 proc. w 2021.