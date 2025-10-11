Holandia w kryzysie mieszkaniowym: setki tysięcy brakujących lokali

W Holandii coraz trudniej o własny dach nad głową. Brakuje setek tysięcy mieszkań, a rosnące koszty budowy i biurokracja tylko pogłębiają problem. W efekcie kryzys mieszkaniowy narasta lawinowo.

Rząd, deweloperzy i sami obywatele szukają więc sposobów, by przyspieszyć budowę nowych domów nawet kosztem ograniczenia prawa do składania sprzeciwów wobec inwestycji.

115 tys. domów nie powstało przez długie procedury odwoławcze

W pierwszej połowie 2025 roku w Holandii powstało zaledwie 32 tys. nowych mieszkań. Było to najmniej od 2018 roku, jak podaje urząd statystyczny CBS. Jeśli tempo nie wzrośnie, kryzys mieszkaniowy w formie deficytu, który już wynosi około 430 tys. lokali, może stać się największym problemem społecznym w kraju.

Przyczyn spadku jest kilka. Wydawanie pozwoleń na budowę staje się coraz trudniejsze, m.in. z powodu przeciążonej infrastruktury energetycznej. Firmy budowlane zmagają się z brakami kadrowymi, a ceny materiałów i usług rosną. Przez to wiele inwestycji zostaje wstrzymanych. Według danych branżowego Stowarzyszenia WoningbouwersNL w ubiegłym roku aż 115 tys. planowanych domów nie powstało z powodu długich procedur odwoławczych.

Budownictwo społeczne idzie pod prąd

Na tle kryzysu wyróżnia się budownictwo komunalne, które w pierwszych 6 miesiącach 2025 roku powstało 9100 mieszkań przeznaczonych dla spółdzielni i korporacji mieszkaniowych, o 900 więcej niż rok wcześniej. Lokale społeczne stanowią już niemal jedną trzecią wszystkich nowo oddanych budynków w kraju.

Budownictwo komunalne zyskuje też poparcie społeczne, bo coraz więcej obywateli postrzega je jako realną odpowiedź na kryzys. W wielu gminach to właśnie takie inwestycje powstają szybciej, dzięki uproszczonym procedurom i większemu wsparciu władz lokalnych.

6 na 10 Holendrów popiera szybszą budowę domów kosztem prawa do sprzeciwu

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Kieskompas na zlecenie stacji NOS i regionalnych nadawców pokazuje, że 6 na 10 Holendrów uważa budowę nowych domów za tak pilną, że obywatele powinni mieć mniejsze możliwości blokowania projektów. W tej grupie 40 proc. badanych zgadza się, że należy ograniczyć prawo do składania sprzeciwów, a kolejne 20 proc. zdecydowanie to popiera, by rozwiązać kryzys mieszkaniowy.

Deweloperzy twierdzą, że protesty mieszkańców często nie wynikają z realnych zastrzeżeń, lecz ze względów finansowych. Pojawiały się przypadki, gdy osoby składające sprzeciw oferowały jego wycofanie w zamian za wynagrodzenie.

