Gospodarka w Holandii odnotowuje wzrosty / fot. Shutterstock
Gospodarka w Holandii odnotowuje wzrosty / fot. Shutterstock
HolandiaPraca i zarobki
1 min.czytania

Holenderska gospodarka ma się coraz lepiej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z danych rządowej agencji statystycznej CBS wynika, że w drugim kwartale tego roku holenderska gospodarka umacniała się szybciej niż oczekiwano. Przyczynili się do tego także konsumenci. Wydawali więcej dzięki rosnącym płacom i świadczeniom.

Jak poinformował urząd statystyczny CBS – holenderska gospodarka odnotowała wzrost o 0,2 proc. w drugim kwartale tego roku (w porównaniu z poprzednim kwartałem).

Holenderska gospodarka odnotowuje wzrosty

0,2-procentowy wzrost jest nieznacznie wyższy niż wcześniej szacowano. Pierwszy szacunek, opublikowany 30 lipca, przewidywał wzrost na poziomie 0,1 proc. Według CBS wzrost gospodarczy w drugim kwartale wynikał głównie z inwestycji.

- Advertisement -

Konsumpcja gospodarstw domowych także miała pozytywny wpływ na wzrost produktu krajowego brutto (PKB), będącego punktem odniesienia dla wzrostu gospodarczego.

Gospodarstwa domowe dysponowały o 2,8 proc. większymi środkami niż w tym samym momencie 2024 roku. Związane to było z podwyżkami płac i zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto po opublikowaniu pierwszego szacunku pojawiły się dodatkowe informacje z sektora budownictwa, usług biznesowych, gastronomii i hotelarstwa. A także sektora publicznego, opieki zdrowotnej i instytucji finansowych. To one skorygowały wcześniejsze szacunki w górę.

W porównaniu z rokiem poprzednim, gospodarka wzrosła w drugim kwartale o 1,7 proc. Warto zaznaczyć, że według pierwszych szacunków było to 1,5 proc. Ta korekta jest również w dużej mierze zasługą konsumpcji gospodarstw domowych, która w największym stopniu przyczyniła się do rocznego wzrostu.

Konsumpcja gospodarstw domowych przyczyniła się do wzrostu gospodarczego
Konsumpcja gospodarstw domowych przyczyniła się do wzrostu gospodarczego / fot. Shutterstock

Pozytywne dane dotyczące zatrudnienia

W górę zrewidowano także dane dotyczące zatrudnienia. Liczba miejsc pracy dla pracowników i osób samozatrudnionych w Holandii wzrosła o 28 000 w drugim kwartale w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku.

Natomiast pierwszy szacunek sugerował wzrost o 24 000 miejsc pracy. W porównaniu z drugim kwartałem 2024 roku, w tym roku było o 87 000 więcej miejsc pracy dla pracowników i samozatrudnionych. Z kolei w pierwszym szacunku było to 80 000.

Wystąpił także wyraźny kontrast w sytuacji pracowników, których dochody wzrosły średnio o 5,9 proc., a osób samozatrudnionych, których dochód netto wzrósł zaledwie o 0,8 proc.

Przeczytaj także

Polak zaatakowany nożem w Arnhem. Konflikt o przebite opony i eskalacja przemocy

W poniedziałek, 22 września 2025 roku, w Arnhem doszło do dramatycznego incydentu, w którym Polak zaatakowany nożem stracił około 2,5 litra krwi. Konflikt rozpoczął się od drobnej kłótni związanej z przebitymi oponami samochodowymi i eskalował w wyniku zazdrości między dwoma mężczyznami i jedną kobietą.

Strajk na lotnisku, setki lotów odwołanych

Personel naziemny zapowiedział strajki na holenderskim lotnisku. Odbędą się one 24 września i 1 października 2025 roku. Wiele lotów zostanie odwołanych.

Kupno tańsze niż wynajem? Imigranci przejmują rynek mieszkaniowy w Holandii

Podwoiła się liczba imigrantów kupujących domy w Holandii. Do zakupu są zmuszani przez coraz większe problemy z wynajmem i czynszami.

Policja zastrzeliła 15-latka podejrzanego o kradzież roweru

W niedzielę, 21 września, około godziny 16:00 w mieście Capelle aan den IJssel, we wschodniej części Rotterdamu, 15-letni chłopiec został śmiertelnie postrzelony przez policję po kradzieży roweru typu fatbike. Do strzelaniny doszło na tarasie restauracji McDonald’s, w obecności wielu świadków, w tym małych dzieci

Chętnych do armii tak dużo, że brakuje broni

Niderlandy zmagają się z boomem rekrutacyjnym. Od początku 2025 roku do sił zbrojnych Niderlandów zgłosiło się ponad 5 000 nowych osób. To imponujący wynik, który jednak niesie ze sobą nieoczekiwane problemy.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet