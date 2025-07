Wielkie zmiany w zbiórce śmieci! Szykuj się na cztery pojemniki

Potwierdzono datę wprowadzenia ważnych zmian dotyczących zbiórki odpadów i recyklingu. Strategia władz obejmuje wprowadzenie nowej cotygodniowej selektywnej zbiórki odpadów spożywczych z gospodarstw domowych. Ma zostać wdrożona już w 2026 roku. Gospodarstwa domowe będą też musiały posiadać cztery pojemniki na śmieci.

Planowane działania mają na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz wyrównanie wskaźników recyklingu w całym kraju. Badania wskazują, że ponad 60 procent ze 135 tysięcy ton domowych śmieci, które spalane są każdego roku, można poddać recyklingowi.

Od 1 kwietnia 2026 roku domy będą miały cztery oddzielne pojemniki na śmieci. Przy tym władze lokalne będą musiały wdrożyć nową, cotygodniową zbiórkę odpadów żywnościowych. Spora część wszystkich odpadów, które trafiają do zwykłych pojemników to odpady żywnościowe. Ogółem stanowią one aż 32,75 procenta śmieci.

Nowe pojemniki na śmieci – co się zmieni?

Nowym wymogiem dla większości gospodarstw domowych i firm będzie posiadanie czterech pojemników na:

odpady niepodlegające recyklingowi

odpady spożywcze wraz z odpadami ogrodowymi

papier i kartony

wszystkie inne suche śmieci nadające się do recyklingu (plastik, metal, szkło)

Władze lokalne zobowiązane są do przeprowadzanie kampanii informacyjnych dotyczących zmian, które wejdą w życie 1 kwietnia 2026 roku.

Nowa strategia dopuszcza do użytku różne rodzaje pojemników na śmieci, w tym worki, pojemniki czy pudełka. W ten sposób łatwiej będzie spełniać lokalne wymagania. Zapewni to też zrównoważone podejście do wywozu śmieci.

Z rządowej strategii „Simpler Recycling” dowiadujemy się:

– Rady miejskie i inne podmioty zajmujące się zbiórką odpadów nadal będą miały elastyczność w dokonywaniu najlepszych wyborów w zależności od potrzeb. Jest to rozsądne podejście do wywozu śmieci dla każdego gospodarstwa domowego i firmy w Anglii.

Rządzący obiecują też, że to koniec zamieszania związanego z procedurami recyklingu:

– Uczynimy recykling łatwiejszym. Obywatele będą mogli poddawać recyklingowi te same materiały w całej Anglii, czy to w domu, pracy czy szkole. Nie trzeba już będzie sprawdzać, co jest akceptowane do przetworzenia w danej okolicy. Uniwersalny standard sprawi, że wszystko, co może być poddane recyklingowi będzie zbierane w każdym regionie.

Co zalicza się do odpadów spożywczych?

Odpady spożywcze to wszystkie takie, które powstają podczas przygotowania posiłków. Są to też resztki po posiłkach. Konkretnie:

obierki, pestki, skórki owoców i warzyw

torebki po herbacie i fusy po kawie

resztki z talerza

surowe i gotowane mięso oraz ryby, w tym też kości i skorupy

produkty mleczne i skorupki jaj

chleb, ryż i makaron

karma dla zwierząt

Liam Robinson, przewodniczący Rady Miasta Liverpool, jest jednym z tych, którzy przygotowują się na nadchodzące zmiany. Na początku tego roku powiedział:

– Działamy, aby sprawić, że Liverpool będzie czystszym, bardziej ekologicznym miejscem do życia i pracy. Sposób w jaki radzimy sobie z naszymi odpadami, jest kluczowym elementem pomagającym nam osiągnąć ten cel.

– Zbieranie i przetwarzanie odpadów stanowi około 9 procent emisji dwutlenku węgla w mieście. To za dużo. Nowa strategia dotycząca zbiórki odpadów i recyklingu pomoże nam zmniejszyć jego ilość, którą uwalniamy do atmosfery – dodał.