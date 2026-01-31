W marcu odbędą się wybory samorządowe w Holandii
W marcu odbędą się wybory samorządowe w Holandii / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Imigranci mogą głosować w wyborach samorządowych w Holandii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

18 marca odbędą się wybory samorządowe w Holandii. Uprawnionych do głosowania będzie także tysiące imigrantów.

W wyborach samorządowych w Holandii mieszkańcy kraju zdecydują, kto będzie podejmował w ich imieniu decyzje dotyczące lokalnych kwestii. Należą do nich między innymi: mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, zrównoważony rozwój czy jakość życia w gminach.

Wybory samorządowe w Holandii szansą dla imigrantów

W przeciwieństwie do wyborów powszechnych, w wyborach samorządowych mogą głosować także imigranci. Uprawnieni do głosowania są obywatele krajów Unii Europejskiej. A obywatele spoza UE mogą głosować, jeśli mieszkają w Holandii od co najmniej pięciu lat.

- Advertisement -

Kartę do głosowania otrzymamy pocztą na domowy adres. Bardzo ważne jest to, aby zabrać ją ze sobą do lokalu wyborczego wraz z dowodem tożsamości. Może być nim paszport, prawo jazdy czy zezwolenie na pobyt.

Niestety wielu imigrantów nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że może głosować w wyborach samorządowych w Holandii. Jak donosi Brabants Dagblad – w poprzednich wyborach lokalnych głosowało zaledwie 10 – 15 proc. obcokrajowców. To jednak może się zmienić w tym roku.

Uprawnieni do głosowania w wyborach samorządowych są także obywatele krajów Unii Europejskiej
Uprawnieni do głosowania w wyborach samorządowych są także obywatele krajów Unii Europejskiej / fot. Shutterstock

Nagłośnienie prawa wyborczego imigrantów

Wiele holenderskich miast, a szczególnie tych z dużym odsetkiem imigrantów, chce uświadomić obcokrajowcom, że mają prawo zagłosować w zbliżających się wyborach samorządowych. Supriya Vij, która pracuje w anglojęzycznej audycji radiowej – Radio 4 Brainport, powiedziała:

Dostępnych jest wiele informacji o wyborach, ale nie w języku angielskim. Bariera językowa uniemożliwia wielu osobom skorzystanie z prawa wyborczego.

W swojej audycji radiowej o nazwie „Your Vote Your Voice” emitowanej w każdy piątek o godzinie 20.00 Vij propaguje informacje o prawie wyborczym dla imigrantów. Koncentruje się głównie na Eindhoven, gdzie mieszkają tysiące imigrantów.

Audycja radiowa koncentruje się na dostarczaniu informacji o procesie wyborczym, ogólnych wiadomościach o polityce lokalnej oraz prawach wyborczych osób z zagranicy – mówi prezenterka.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Polacy wiodą prym wśród zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej w Holandii

Urząd statystyczny CBC poinformował, że ponad połowa pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej to imigranci.

Liczne wypadki, opóźnione loty. Pogoda ponownie sparaliżowała kraj!

Na skutek oblodzenia doszło do wielu zdarzeń drogowych. Kilka samochodów wypadło z trasy na autostradzie A6 w rejonie Lemmer! Sparaliżowana kolej i opóźnione loty!

Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazuje reklam mięsa

Od maja 2026 roku stolica Holandii stanie się strefą wolną od reklam produktów i usług uznawanych za szczególnie szkodliwe dla klimatu oraz zdrowia.

42-letnia Polka zaginęła w Holandii

Polka zaginęła w Holandii. Policja w Lesznie prowadzi poszukiwania 42-letniej Agnieszki Jasiak i prosi o pomoc w jej odnalezieniu.

Holandia nie jest już rajem dla emigrantów z Polski

Emigracja do Holandii nie jest tak oczywista, jak kiedyś, ponieważ przesunął się trend w europejskiej układance mobilności.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet