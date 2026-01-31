Imigranci mogą głosować w wyborach samorządowych w Holandii

18 marca odbędą się wybory samorządowe w Holandii. Uprawnionych do głosowania będzie także tysiące imigrantów.

W wyborach samorządowych w Holandii mieszkańcy kraju zdecydują, kto będzie podejmował w ich imieniu decyzje dotyczące lokalnych kwestii. Należą do nich między innymi: mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, zrównoważony rozwój czy jakość życia w gminach.

Wybory samorządowe w Holandii szansą dla imigrantów

W przeciwieństwie do wyborów powszechnych, w wyborach samorządowych mogą głosować także imigranci. Uprawnieni do głosowania są obywatele krajów Unii Europejskiej. A obywatele spoza UE mogą głosować, jeśli mieszkają w Holandii od co najmniej pięciu lat.

- Advertisement -

Kartę do głosowania otrzymamy pocztą na domowy adres. Bardzo ważne jest to, aby zabrać ją ze sobą do lokalu wyborczego wraz z dowodem tożsamości. Może być nim paszport, prawo jazdy czy zezwolenie na pobyt.

Niestety wielu imigrantów nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że może głosować w wyborach samorządowych w Holandii. Jak donosi Brabants Dagblad – w poprzednich wyborach lokalnych głosowało zaledwie 10 – 15 proc. obcokrajowców. To jednak może się zmienić w tym roku.

Nagłośnienie prawa wyborczego imigrantów

Wiele holenderskich miast, a szczególnie tych z dużym odsetkiem imigrantów, chce uświadomić obcokrajowcom, że mają prawo zagłosować w zbliżających się wyborach samorządowych. Supriya Vij, która pracuje w anglojęzycznej audycji radiowej – Radio 4 Brainport, powiedziała:

– Dostępnych jest wiele informacji o wyborach, ale nie w języku angielskim. Bariera językowa uniemożliwia wielu osobom skorzystanie z prawa wyborczego.

W swojej audycji radiowej o nazwie „Your Vote Your Voice” emitowanej w każdy piątek o godzinie 20.00 Vij propaguje informacje o prawie wyborczym dla imigrantów. Koncentruje się głównie na Eindhoven, gdzie mieszkają tysiące imigrantów.

– Audycja radiowa koncentruje się na dostarczaniu informacji o procesie wyborczym, ogólnych wiadomościach o polityce lokalnej oraz prawach wyborczych osób z zagranicy – mówi prezenterka.