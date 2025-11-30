Irlandia zdecydowanie zaostrza kurs wobec migracji. Będzie trudniej o obywatelstwo

Imigracja do Irlandii wymaga ustabilizowania, dlatego rząd przyjął propozycję ministra sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i migracji Jima O’Callaghana, która mocno zmienia zasady dotyczące osób objętych ochroną międzynarodową. Kluczową modyfikacją jest wydłużenie minimalnego okresu legalnej rezydencji, wymaganego przed złożeniem wniosku o obywatelstwo, z 3 do 5 lat.

Jasno określone i zaostrzone kryteria regulujące sposób, w jaki przebiega imigracja do Irlandii, mają wzmocnić zaufanie społeczne do systemu.

Dwa lata bez wsparcia socjalnego jako nowy warunek dla kandydatów

Jednym z najbardziej odczuwalnych elementów reformy jest konieczność udowodnienia samowystarczalności finansowej wnioskodawcy. Osoba ubiegająca się o obywatelstwo nie może przez dwa lata przed złożeniem wniosku korzystać z określonych świadczeń socjalnych. Rząd podziela pogląd, zgodnie z którym dostęp do pełni praw obywatelskich powinien przysługiwać tym, którzy są w stanie samodzielnie funkcjonować w kraju.

Nowe przepisy obejmują również możliwość cofnięcia statusu uchodźcy w sytuacjach, gdy dana osoba jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego lub zostanie skazana za poważne przestępstwo. Chociaż – jak zaznacza minister O’Callaghan – takie przypadki są rzadkie, państwo chce mieć narzędzia, aby reagować w sytuacjach kryzysowych.

Łączenie rodzin pod warunkiem finansowej samodzielności

Reformy przy okazji uderzają w procedury łączenia rodzin. Osoby objęte ochroną międzynarodową będą mogły sprowadzić bliskich jedynie wtedy, gdy wykażą posiadanie środków wystarczających do ich utrzymania.

Wprowadzono także opłaty za zakwaterowanie w państwowych ośrodkach dla uchodźców dla osób, które równocześnie pracują – zgodnie z założeniem, że wsparcie państwa ma trafiać przede wszystkim do tych, którzy faktycznie nie mają pieniędzy na życie.

Wielka Brytania wydłuża drogę do otrzymania stałego pobytu

Irlandzkie reformy wpisują się w szerszy trend obserwowany w Europie. W Wielkiej Brytanii startuje właśnie największa od niemal pół wieku reorganizacja systemu legalnej imigracji.

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood ogłosiła wydłużenie okresu kwalifikacyjnego do uzyskania stałego pobytu z 5 lat do dekady. Zmiana obejmie około 1,6 mln osób, które przyjechały do kraju po 2021 roku.

Dodatkowo imigranci korzystający z zasiłków będą musieli czekać nawet 20 lat na prawo do osiedlenia. Osoby pobierające świadczenia krócej niż rok otrzymają możliwość ubiegania się o pobyt stały dopiero po 15 latach.