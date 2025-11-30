imigracja do Irlandii
Reforma nakłada konieczność udowodnienia samowystarczalności finansowej wnioskodawcy / fot. Shutterstock.com
IrlandiaŻycie w Irlandii
2 min.czytania

Irlandia zdecydowanie zaostrza kurs wobec migracji. Będzie trudniej o obywatelstwo

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Imigracja do Irlandii wymaga ustabilizowania, dlatego rząd przyjął propozycję ministra sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i migracji Jima O’Callaghana, która mocno zmienia zasady dotyczące osób objętych ochroną międzynarodową. Kluczową modyfikacją jest wydłużenie minimalnego okresu legalnej rezydencji, wymaganego przed złożeniem wniosku o obywatelstwo, z 3 do 5 lat.

Jasno określone i zaostrzone kryteria regulujące sposób, w jaki przebiega imigracja do Irlandii, mają wzmocnić zaufanie społeczne do systemu.

Dwa lata bez wsparcia socjalnego jako nowy warunek dla kandydatów

Jednym z najbardziej odczuwalnych elementów reformy jest konieczność udowodnienia samowystarczalności finansowej wnioskodawcy. Osoba ubiegająca się o obywatelstwo nie może przez dwa lata przed złożeniem wniosku korzystać z określonych świadczeń socjalnych. Rząd podziela pogląd, zgodnie z którym dostęp do pełni praw obywatelskich powinien przysługiwać tym, którzy są w stanie samodzielnie funkcjonować w kraju.

Nowe przepisy obejmują również możliwość cofnięcia statusu uchodźcy w sytuacjach, gdy dana osoba jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego lub zostanie skazana za poważne przestępstwo. Chociaż – jak zaznacza minister O’Callaghan – takie przypadki są rzadkie, państwo chce mieć narzędzia, aby reagować w sytuacjach kryzysowych.

Łączenie rodzin pod warunkiem finansowej samodzielności

Reformy przy okazji uderzają w procedury łączenia rodzin. Osoby objęte ochroną międzynarodową będą mogły sprowadzić bliskich jedynie wtedy, gdy wykażą posiadanie środków wystarczających do ich utrzymania.

imigracja do Irlandii
Wydłużenie minimalnego okresu legalnej rezydencji powinno ograniczyć napływ imigrantów / fot. Shutterstock.com

Wprowadzono także opłaty za zakwaterowanie w państwowych ośrodkach dla uchodźców dla osób, które równocześnie pracują – zgodnie z założeniem, że wsparcie państwa ma trafiać przede wszystkim do tych, którzy faktycznie nie mają pieniędzy na życie.

Wielka Brytania wydłuża drogę do otrzymania stałego pobytu

Irlandzkie reformy wpisują się w szerszy trend obserwowany w Europie. W Wielkiej Brytanii startuje właśnie największa od niemal pół wieku reorganizacja systemu legalnej imigracji.

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood ogłosiła wydłużenie okresu kwalifikacyjnego do uzyskania stałego pobytu z 5 lat do dekady. Zmiana obejmie około 1,6 mln osób, które przyjechały do kraju po 2021 roku.

Dodatkowo imigranci korzystający z zasiłków będą musieli czekać nawet 20 lat na prawo do osiedlenia. Osoby pobierające świadczenia krócej niż rok otrzymają możliwość ubiegania się o pobyt stały dopiero po 15 latach.

