Niektórzy imigranci będą czekać 20 lat na osiedlenie się w UK

Jak podało BBC – według rządowych propozycji niektórzy imigranci mogą czekać nawet 20 lat na możliwość stałego osiedlenia się w Wielkiej Brytanii. Natomiast sam system imigracyjny ma podlegać surowym kontrolom.

W Wielkiej Brytanii rozpocznie się największa od prawie pół wieku reorganizacja systemu legalnej imigracji. Ma ona na celu nagradzanie tych, którzy wnoszą swój wkład w rozwój kraju i przestrzegają zasad.

Minister spraw wewnętrznych, Shabana Mahmood ogłosiła wydłużenie okresu kwalifikacyjnego do uzyskania pozwolenia na pobyt stały z 5 do 10 lat. Obejmie on około 1,6 miliona osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii od 2021 roku. Natomiast imigranci polegający na zasiłkach będą musieli czekać nawet 20 lat na możliwość stałego osiedlenia. Czyli czterokrotnie dłużej niż obecnie.

20 lat oczekiwania na osiedlenie się w UK

Zgodnie z obowiązującymi zasadami większość imigrantów posiadających wizy pracownicze i rodzinne może aplikować o pobyt stały po pięciu latach. Zgodnie jednak z nowymi zmianami oczekiwanie to będzie wynosiło 10 lat. Ponadto będzie obowiązywał szereg kryteriów, które mogą wydłużyć lub skrócić ten okres.

W ten sposób legalni imigranci, którzy pobierają świadczenia przez okres krótszy niż 12 miesięcy, będą musieli czekać 15 lat na możliwość stałego osiedlenia się.

Natomiast osoby, które przybyły do Wielkiej Brytanii na wizach dla pracowników służby zdrowia lub opieki po Brexicie będą musiały czekać 15 lat.

A imigranci, którzy polegają na zasiłkach przez ponad 12 miesięcy, będą musieli czekać aż 20 lat na osiedlenie się w UK. Czyli cztery razy dłużej niż obecnie. Jest to najdłuższy okres w całej Europie.

Zmiany te nie będą dotyczyć osób, które posiadają już status osoby osiedlonej (settled status).

Jak czytamy na stronie gov.uk – plany minister przewidują, że imigranci będą uprawnieni do zasiłków i mieszkań socjalnych dopiero po uzyskaniu obywatelstwa brytyjskiego. A nie po uzyskaniu prawa stałego pobytu, jak ma to miejsce obecnie.

Większe kontrole i szczelność systemu imigracyjnego

W ramach reformy w systemie imigracyjnym większy nacisk zostanie położony także na kontrole. Po raz pierwszy ujawniono również kary dla imigrantów wykorzystujących ten system. Zmiany mają sprawić, że brytyjski system osiedleńczy będzie – jak czytamy na stronie rządowej – „zdecydowanie najbardziej kontrolowany i selektywny w Europie”.

Ogłaszając zmiany w Izbie Gmin, Mahmood powiedziała:

– Imigracja zawsze będzie istotną częścią historii Wielkiej Brytanii. Jednak skala przyjazdów w ostatnich latach była bezprecedensowa.

Z danych Home Office wynika, że migracja netto zwiększyła populację Wielkiej Brytanii o 2,6 miliona osób między 2021 a 2024 rokiem. Dlatego też Home Office spodziewa się gwałtownego wzrostu osób ubiegających się o stały pobyt w UK. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat.

Osiedlenie, znane również jako bezterminowe pozwolenie na pobyt (ILR), pozwala na stałe zamieszkanie w Wielkiej Brytanii. A przede wszystkim pracę bez ograniczeń i dostęp do usług publicznych. Jest to również kluczowy krok w kierunku uzyskania obywatelstwa brytyjskiego.