przyjazd do UK
Liczba osób z USA, które przeniosły się do Irlandii, praktycznie się podwoiła / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Młodzi uciekają z Irlandii, a Amerykanie szturmują Wielką Brytanię

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Z jednej strony Irlandia przestaje być dla wielu młodych miejscem, w którym można budować stabilną przyszłość. W związku z tym wyjeżdża. Z drugiej na przyjazd do UK coraz chętniej decydują się Amerykanie.

Z najnowszego badania National Youth Council of Ireland wynika, że aż trzy na pięć osób poniżej 25. roku życia poważnie myśli o emigracji. Co trzeci badany przyznaje, że traktuje ten krok bardzo serio. Największym problemem okazuje się kryzys mieszkaniowy. Niemal wszyscy studenci na studiach dziennych twierdzą, że czynsz jest dla nich ogromnym obciążeniem.

- Advertisement -

Tylko 13 proc. czuje, że politycy słuchają potrzeb obywateli

Rosnące opłaty nie kończą się na wynajmie mieszkań. Aż 60 proc. młodych wskazuje na wysokie koszty edukacji. Niemal połowa narzeka na drożyznę w sklepach, a ponad jedna czwarta zwraca uwagę na wydatki związane z opieką zdrowotną. Ponad 80 proc. badanych mówi wprost o lęku o własną przyszłość. Dwie trzecie uważa, że poza Irlandią mogłoby żyć lepiej.

Co więcej, 70 proc. respondentów twierdzi, że koszty życia w szczególny sposób uderzają w młodzież. Blisko 80 proc. nie dostrzega realnych działań ze strony władz. Tylko 13 proc. ankietowanych ma poczucie, że rząd bierze pod uwagę potrzeby młodych ludzi.

Irlandia znalazła się w demograficznym klinczu

Statystyki pokazują, że Irlandia znalazła się w trudnym położeniu. W rok, do kwietnia, przybyło tam nieco ponad 125 tys. osób, podczas gdy przeszło 65 tys. zdecydowało się wyjechać.

Szczególnie wyróżnia się kierunek amerykański: liczba osób z USA, które przeniosły się do Irlandii, praktycznie się podwoiła – z 4,9 tys. w 2024 do 9,6 tys. w ostatnich 12 miesiącach. Jednocześnie wzrosła też liczba Irlandczyków wyjeżdżających do Stanów.

przyjazd do UK
W rok, do kwietnia, z Irlandii wyjechało ponad 65 tys. osób / fot. Shutterstock.com

Imigracja stała się tematem politycznych napięć, zwłaszcza po przyjęciu dziesiątek tysięcy ukraińskich uchodźców. Dodatkowo obciążyło to system mieszkaniowy i zmusiło rząd do zastosowania doraźnych rozwiązań, np. w postaci tymczasowego zakwaterowania w namiotach.

Amerykanie coraz częściej decydują się na przyjazd do UK

Równolegle rośnie zainteresowanie obywateli USA osiedleniem się w Anglii. Londyn przyciąga ich liberalnym wizerunkiem i wartościami wiodącymi od poszanowania praworządności po otwartość na różnorodność.

Według najnowszych danych Home Office liczba wniosków o brytyjskie obywatelstwo składanych przez Amerykanów wzrosła o połowę w relacji rok do roku. Między kwietniem a czerwcem 2025 roku odnotowano 2194 takie aplikacje, a od początku roku to już ponad 4 tys. To najwyższy wynik od momentu prowadzenia statystyk i wyraźny sygnał, że dla wielu Amerykanów Europa staje się realną alternatywą wobec życia za oceanem.

Teksty tygodnia

Styl życia

Świętuj 21 lat Sceny Polskiej w UK! „Gąska Jubileuszowa” w Teatrze POSK-u

Scena Polska .UK zaprasza na jubileusz 21-lecia. W Teatrze POSK wystąpi „Gąska Jubileuszowa” - kabaret inspirowany twórczością Gałczyńskiego.
UK

Możesz mieć nawet 16 godzin bezpłatnego prądu co niedzielę

Gigant energetyczny EDF uruchomił program Sunday Saver, który daje klientom możliwość zdobycia nawet 16 godzin darmowej energii elektrycznej w niedzielę.
Kryzys w UK

Wzrost cen jedzenia w Wielkiej Brytanii. Co podrożeje w najbliższym czasie?

Inflacja w sierpniu utrzymała się na poziomie 3,8 proc. ze względu na wzrost cen jedzenia. Które produkty podrożały najbardziej?
Praca i finanse

Petycja w sprawie podatku spadkowego ma już ponad 50 000 podpisów. Czy to coś zmieni?

Petycja w sprawie podatku spadkowego to nie tylko apel o zmianę jednego podatku – to wezwanie do sprawiedliwości finansowej, ochrony rodzinnych dziedzictw i ograniczenia podwójnego opodatkowania, które od lat obciąża zwykłe, pracujące rodziny.
UK

Szkoły podstawowe w UK – różnica w poziomie nauczania dzieci jest ogromna

Najlepsze wyniki uzyskują szkoły w bogatszych częściach Londynu i południowej Anglii. Tam często ponad 70% uczniów osiąga oczekiwany standard. Dobre rezultaty notuje też część szkół w dużych miastach, które dysponują lepszym zapleczem kadrowym i finansowym.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet