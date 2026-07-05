Rynek mieszkań w Holandii hamuje. Czy to dobra pora dla Polaków na kupno domu?

Rynek mieszkań w Holandii hamuje, ale nie oznacza to spadku cen. Po kilku latach dynamicznych wzrostów holenderski rynek nieruchomości wyraźnie wytraca tempo. Wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych sprawia, że kupujący mogą pożyczyć mniej pieniędzy, a niepewność gospodarcza skłania wiele rodzin do ostrożniejszego podejmowania decyzji finansowych.

Czy w takiej sytuacji Polacy pracujący i mieszkający w Holandii powinni rozważyć zakup własnego domu lub mieszkania?

Eksperci wskazują, że obecne warunki mogą sprzyjać spokojniejszym negocjacjom, choć nadal nie można liczyć na spektakularne obniżki cen.

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Rynek mieszkań w Holandii hamuje. Co stoi za zmianą trendu?

Jeszcze do niedawna kupujący musieli konkurować o niemal każdą nieruchomość. Natomiast ceny rosły w błyskawicznym tempie. Dziś sytuacja zaczyna się zmieniać. Bank ABN Amro ocenia, że główną przyczyną jest wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych, który trwa od początku 2025 roku.

Wyższe raty oznaczają mniejszą zdolność kredytową. W praktyce osoby planujące zakup mogą pożyczyć mniej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Najmocniej odczuwają to osoby kupujące pierwsze mieszkanie, ponieważ już wcześniej finansowały zakup niemal maksymalną dostępną kwotą kredytu.

Rynek mieszkań w Holandii hamuje, ale ceny nadal rosną

Choć popyt słabnie, eksperci nie przewidują spadku cen mieszkań. Przeciwnie, prognozują, że ceny nieruchomości wzrosną jeszcze o około 3 procent w 2026 roku oraz o 4 procent w 2027 roku.

Powód jest prosty – w Holandii nadal brakuje mieszkań. Deficyt lokali mieszkalnych od lat pozostaje jednym z największych problemów kraju. Oznacza to, że nawet jeśli liczba kupujących maleje, podaż nadal jest zbyt mała, aby doprowadzić do znaczących obniżek cen.

Można więc mówić raczej o stabilizacji rynku niż o jego załamaniu. Sprzedający coraz częściej muszą uzbroić się w cierpliwość. Natomiast kupujący zyskują więcej czasu na podjęcie decyzji.

Coraz mniej wniosków o kredyty hipoteczne

W drugim kwartale 2026 roku liczba składanych wniosków kredytowych była o 3 procent niższa niż rok wcześniej. To pierwszy taki spadek od trzech lat.

Najbardziej zmniejszyła się liczba wniosków dotyczących refinansowania kredytów, remontów oraz inwestycji zwiększających energooszczędność domów.

Co ciekawe, liczba wniosków na zakup mieszkań utrzymała się na podobnym poziomie głównie dzięki bardzo młodym kupującym poniżej 25. roku życia oraz właścicielom mieszkań przed 35. rokiem życia, którzy decydowali się na zakup większych nieruchomości.

Dlaczego młodzi kupują więcej mieszkań?

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać zaskakujące, jednak młodzi kupujący korzystają z wyjątkowej sytuacji na rynku.

Coraz więcej właścicieli sprzedaje tańsze mieszkania przeznaczone wcześniej na wynajem. To efekt nowych regulacji dotyczących rynku najmu oraz zmian podatkowych, które sprawiają, że wynajem staje się mniej opłacalny dla inwestorów.

W efekcie na rynku pojawiło się więcej mieszkań dostępnych dla osób kupujących swoje pierwsze lokum. Liczba wniosków kredytowych składanych przez osoby poniżej 25. roku życia wzrosła niemal dwukrotnie.

Rynek mieszkań w Holandii hamuje. Czy Polacy powinni kupować teraz?

Dla wielu Polaków mieszkających i pracujących w Holandii obecna sytuacja może być korzystniejsza niż jeszcze rok czy dwa lata temu.

Przede wszystkim rynek jest spokojniejszy. Mniejsza liczba kupujących oznacza mniejszą konkurencję podczas składania ofert. Coraz częściej można również negocjować cenę lub uzyskać korzystniejsze warunki zakupu. To jeszcze niedawno było praktycznie niemożliwe.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zakup nieruchomości nadal wymaga dobrej zdolności kredytowej. Wyższe oprocentowanie oznacza wyższe miesięczne raty, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swój budżet.

Osoby planujące pozostanie w Holandii przez wiele lat mogą potraktować obecny okres jako dobry moment na zakup. Jeśli natomiast ktoś planuje powrót do Polski w ciągu kilku lat, wynajem może nadal okazać się bardziej elastycznym rozwiązaniem.

Jak najlepiej kupić dom lub mieszkanie w Holandii?

Zakup nieruchomości w Holandii różni się od procedur znanych z Polski. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie swojej zdolności kredytowej i określenie maksymalnej kwoty, jaką można pożyczyć. Dzięki temu łatwiej uniknąć rozczarowań podczas poszukiwań.

Warto również skorzystać z pomocy niezależnego doradcy hipotecznego, który porówna oferty różnych banków i wyjaśni wszystkie koszty związane z kredytem. Dla wielu Polaków dużym ułatwieniem jest współpraca z doradcą mówiącym po polsku.

Pomocny może być także makelaar, czyli agent nieruchomości reprezentujący kupującego. W Holandii to standardowa praktyka, szczególnie na konkurencyjnych rynkach lokalnych. Agent pomaga ocenić wartość nieruchomości, prowadzi negocjacje i wspiera podczas całej transakcji.

Przed podpisaniem umowy warto również zlecić techniczną kontrolę budynku. Taka ekspertyza pozwala wykryć ukryte usterki i uniknąć kosztownych remontów po zakupie.

Dla Polaków, którzy planują związać swoją przyszłość z Holandią i posiadają stabilne zatrudnienie, obecne warunki mogą okazać się jedną z bardziej rozsądnych okazji do zakupu własnego domu lub mieszkania w ostatnich latach.