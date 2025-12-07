Jak mieć tygodnie wolnego w 2026? Mądre planowanie urlopu
Jak mieć tygodnie wolnego w 2026? Mądre planowanie urlopu fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Jak mieć tygodnie wolnego w 2026? Mądre planowanie urlopu

Joanna Baran
Joanna Baran

Wielu pracowników marzy o długich tygodniach wolnego. Jednak w praktyce większość z nas ogranicza się do krótkich weekendów. Dzięki sprytnemu planowaniu urlopu w 2026 roku można jednak maksymalnie wydłużyć czas odpoczynku, korzystając zarówno z ustawowych dni urlopu, jak i świąt państwowych w Irlandii. Mądre planowanie urlopu to podstawa komfortowego wypoczynku. 

Mądre planowanie urlopu  – jak to działa?

Pełnoetatowy pracownik w Irlandii ma prawo do 20 dni ustawowego urlopu rocznie. Natomiast w wielu firmach oferta jest jeszcze bogatsza – od 23 do 26 dni. Ekspert ds. urlopów Rob Brooks z On The Beach Ireland podkreśla, że sekret tkwi w dopasowaniu dni wolnych do świąt państwowych.

„Jeżeli odpowiednio zaplanujesz urlop wokół długich weekendów, możesz zamienić kilka dni pracy w pełne tygodnie odpoczynku”, mówi Brooks.

Takie podejście pozwala nie tylko na dłuższy relaks, ale też daje poczucie większej kontroli nad swoim czasem. Mądre planowanie urlopu w 2026 roku jest istotne w kontekście równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Mądre planowanie urlopu – najważniejsze daty w 2026 roku

Dzięki strategicznemu wykorzystaniu świąt państwowych w Irlandii można znacząco wydłużyć czas wolny. Nowy Rok wypada w czwartek, więc rezerwując piątek 2 stycznia, zyskujemy czterodniowy weekend. Podobnie Święto Św. Brygidy przypada w poniedziałek. Zatem jeden dodatkowy dzień urlopu 3 lutego pozwala cieszyć się kolejnym czterodniowym wolnym.

Dzień Św. Patryka przypada we wtorek. Dlatego zarezerwowanie 16 marca daje cztery dni wolnego. Wielkanocny Poniedziałek 6 kwietnia to okazja do sześciodniowego wypoczynku, jeśli w dniach 7–10 kwietnia weźmiemy urlop. Wczesne Święto Majowe, przypadające na 4 maja, pozwala na dziewięciodniową przerwę przy urlopie 5–8 maja. Kolejne możliwości dają Święto 1 Czerwca (1 czerwca) i Święto Sierpnia (3 sierpnia). Odpowiednio pozwalając na siedem i dziewięć dni wolnego. Natomiast na koniec roku Boże Narodzenie i Świętego Szczepana (25–26 grudnia) w połączeniu z urlopem 29–31 grudnia dają kolejny tydzień pełnego odpoczynku.

Kilka wskazówek praktycznych

Ekspert radzi, aby planując urlop, zwrócić uwagę na politykę firmy. Nie wszystkie przedsiębiorstwa wliczają święta do ogólnego limitu dni urlopu. Warto też wybrać te daty, które najbardziej odpowiadają indywidualnym preferencjom wakacyjnym.

Dla osób samozatrudnionych ograniczenia nie obowiązują – mogą dowolnie planować czas wolny.

Dzięki takiemu podejściu można w 2026 roku nie tylko maksymalnie wykorzystać dni urlopu, ale przede wszystkim odpocząć w pełni, spędzając więcej czasu z rodziną i na hobby,. Mądre planowanie urlopu  pozwoli na realny wypoczynek.

Planowanie urlopu z wyprzedzeniem to inwestycja w komfort i zdrowie psychiczne. Warto więc już teraz spojrzeć w kalendarz na 2026 rok i wybrać najkorzystniejsze daty.

 

