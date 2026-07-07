Jak pracujący uciekają przed zmianami podatkowymi 2027? Szturm na Cash ISA

Miliardy funtów trafiają na konta oszczędnościowe. To początek wyścigu przed reformą HMRC. Szturm na Cash ISA trwa.

Pracujący i płacący podatki w Wielkiej Brytanii coraz częściej decydują się na wpłaty na konta Cash ISA, chcąc wykorzystać obecne zasady oszczędzania zwolnionego z podatku. Najnowsze dane Banku Anglii pokazują, że zainteresowanie tym rozwiązaniem wyraźnie wzrosło.

Tylko w maju na rachunki Cash ISA wpłynęło 3,1 mld funtów, po wyjątkowo mocnym kwietniu, kiedy wartość wpłat osiągnęła aż 12 mld funtów. Skala tych transferów pokazuje, że wielu podatników nie zamierza czekać do ostatniej chwili z przygotowaniami do zmian zapowiadanych przez HMRC.

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Dlaczego Brytyjczycy wpłacają pieniądze właśnie teraz?

Powodem jest planowana reforma, która ma wejść w życie w kwietniu 2027 roku. Obecnie osoby dorosłe mogą wpłacić na Cash ISA do 20 tys. funtów rocznie, korzystając z pełnego zwolnienia z podatku od uzyskanych odsetek. Po zmianach roczny limit dla osób w wieku od 18 do 64 lat ma zostać obniżony do 12 tys. funtów.

Dla osób regularnie odkładających większe kwoty oznacza to znacznie mniejsze możliwości budowania oszczędności w ramach preferencyjnego systemu podatkowego. Nic więc dziwnego, że wielu podatników postanowiło wykorzystać obowiązujące jeszcze przepisy, zanim nowe limity zaczną obowiązywać.

Dane pokazują wyraźną zmianę zachowań oszczędzających

Statystyki Banku Anglii wskazują, że nie chodzi wyłącznie o odkładanie nowych pieniędzy. W maju z rachunków z łatwym dostępem do środków wycofano około 2 mld funtów, natomiast wartość środków ulokowanych na lokatach o stałym oprocentowaniu zwiększyła się o 1,3 mld funtów.

Coraz więcej osób przenosi więc swoje oszczędności do produktów, które oferują nie tylko korzystniejsze oprocentowanie, ale również większe korzyści podatkowe. Zachęcają do tego także rosnące stawki. Średnie oprocentowanie nowo otwieranych lokat terminowych wzrosło do 4,26 proc.. Natomiast konta z łatwym dostępem oferują przeciętnie około 1,65 proc.

Zmiany podatkowe to nie jedyny powód zainteresowania Cash ISA

Eksperci podkreślają, że dla wielu gospodarstw domowych największą korzyścią pozostaje możliwość ochrony wypracowanych odsetek przed opodatkowaniem. W czasach wysokich stóp procentowych oraz rosnących kosztów życia nawet niewielkie różnice w opodatkowaniu mogą przełożyć się na zauważalne zyski w dłuższej perspektywie.

To właśnie dlatego coraz więcej osób decyduje się uporządkować swoje oszczędności z wyprzedzeniem, zamiast odkładać decyzję do końca roku podatkowego. Wcześniejsze planowanie pozwala spokojnie przeanalizować dostępne rozwiązania i wybrać te najlepiej dopasowane do własnej sytuacji finansowej.

Pośpiech przed zmianami wykorzystują oszuści

Eksperci ostrzegają jednak, że wzrost zainteresowania produktami oszczędnościowymi przyciąga również cyberprzestępców. Dlatego każda większa zmiana podatkowa staje się okazją do nasilenia prób wyłudzeń. Natomiast osoby chcące szybko zabezpieczyć swoje pieniądze częściej podejmują decyzje pod wpływem presji czasu.

Oszuści wykorzystują ten pośpiech, rozsyłając fałszywe wiadomości e-mail i SMS-y, podszywając się pod HMRC, banki lub doradców finansowych. Często przekonują, że to „ostatnia szansa” na skorzystanie z korzystnych zasad lub specjalnych ofert związanych z Cash ISA. W rzeczywistości ich celem jest zdobycie danych do bankowości internetowej albo nakłonienie ofiary do przelania pieniędzy na rachunek należący do przestępców.

Specjaliści przypominają, że decyzje dotyczące oszczędności warto podejmować bez pośpiechu. Korzystając wyłącznie z ofert sprawdzonych instytucji finansowych. HMRC nie wysyła wiadomości z prośbą o podanie danych logowania do banku. Również nie zachęca do natychmiastowego wykonywania przelewów.

Wyścig z czasem już się rozpoczął

Choć do wejścia nowych przepisów pozostało jeszcze kilka miesięcy, dane pokazują, że wielu podatników już teraz dostosowuje swoje finanse do nadchodzących zmian. Rekordowe wpłaty na Cash ISA oraz rosnące zainteresowanie lokatami o stałym oprocentowaniu potwierdzają, że pracujący w Wielkiej Brytanii chcą jak najlepiej wykorzystać obecne przepisy. I to zanim limit wpłat zmaleje.

Eksperci zgodnie podkreślają, że wcześniejsze planowanie może przynieść wymierne korzyści finansowe. Jednocześnie przypominają, że ostrożność jest równie ważna jak szybkie działanie. Dlatego, że okres poprzedzający zmiany podatkowe niezmiennie staje się czasem wzmożonej aktywności oszustów próbujących wykorzystać niepewność i emocje towarzyszące reformom.