Rynek pielęgniarski w UK w 2026 – czy jest praca dla pielęgniarek z Polski?

Oferowana wysokość zarobków oraz dobre warunki pracy są statystycznie najczęstszym powodem wyjazdu polskich pielęgniarek z kraju. Płace pielęgniarek w Europie są znacznie wyższe niż w Polsce, a pracy nie brakuje. W UK również sytuacja jest w miarę korzystna, jednak z ważnym zastrzeżeniem co do prawa pracy dla Polaków.

Pielęgniarki poszukiwane w UK

Na dzień pisania tego artykułu, czyli 20 lipca, na oficjalnej stronie rekrutacyjnej NHS jest aż 5282 ofert pracy w kategorii „nursing”. Do tego dochodzą oferty z prywatnych przychodni i szpitali. I będzie ich coraz więcej, bowiem zapotrzebowanie napędza starzejące się społeczeństwo, rozwój systemu opieki zdrowotnej i uporczywe braki kadrowe. NHS jest największym pracodawcą w UK. Zatrudnia ponad 1,4 mln osób personelu — i to wciąż za mało, a niedobory kadrowe w rolach klinicznych osiągnęły krytyczny poziom.

Czy Polacy mogą pracować w sektorze medycznym w UK?

Od Brexitu (styczeń 2021) polscy obywatele nie mają już swobodnego dostępu do rynku pracy w UK. Obowiązują ich te same zasady wizowe co obywateli spoza UE. Wyjątek to Polacy, którzy już mieszkali w UK przed końcem 2020 r. i mają settled/pre-settled status. Oni mogą pracować bez dodatkowej wizy. Ale ktoś, kto dziś chce przyjechać z Polski jako nowa pielęgniarka, musi przejść dokładnie taki sam proces jak pielęgniarka z Indii czy Filipin — czyli przez wizę Health and Care Worker.

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Jak zostać pielęgniarką w UK?

Pielęgniarka z zagranicy musi przejść kilka formalności:

Rejestracja w NMC (Nursing and Midwifery Council) — to organ regulacyjny dla pielęgniarek i położnych w UK, prowadzący rejestr osób uprawnionych do pracy. Rejestracja wymaga zdania testów CBT i OSCE oraz potwierdzenia znajomości angielskiego (IELTS lub OET).

Znaleźć ofertę pracy od pracodawcy z licencją sponsora — zawód pielęgniarki znajduje się na liście zawodów deficytowych (Shortage Occupation List), co ułatwia uzyskanie sponsoringu wizowego dla pielęgniarek z zagranicy.

Wyrobić wizę. Dla pielęgniarek jest Wiza Health and Care Worker. Obejmuje ona obejmuje próg płacowy na poziomie 29 000 funtów, znacznie niższy niż standardowy próg 41 700 funtów dla innych zawodów.

Całość może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Można też skorzystać z agencji rekrutacyjnej stricte dla pielęgniarek, która pomoże przy formalnościach.

Ile zarabia pielęgniarka w UK?

Pensje startowe zaczynają się od ok. 31 200 funtów rocznie, z możliwością wzrostu do ponad 48 000 funtów wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Szczególnie poszukiwane są pielęgniarki z 2-3 letnim doświadczeniem i licencjatem z pielęgniarstwa.

Najwyższe zapotrzebowanie występuje w pielęgniarstwie psychiatrycznym, medycynie ratunkowej, onkologii oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Te obszary, w których krajowa podaż od lat nie nadąża za potrzebami pacjentów.

Opiekun to nie to samo co pielęgniarka

Od lipca 2025 r. brytyjski rząd zamknął ścieżkę wizową dla nowych aplikacji zagranicznych na stanowiska opiekuna/starszego opiekuna (kody SOC 6135 i 6136) w ramach Health and Care Worker — to dotyczy opiekunów, nie zarejestrowanych pielęgniarek, ale pokazuje, że polityka migracyjna dla sektora opieki się zaostrza i selektywnie zamyka niektóre ścieżki. To sygnał, że sam status „zawód na liście deficytowej” nie gwarantuje trwałości ścieżki — warto śledzić aktualne zasady tuż przed aplikowaniem.

Podsumowując: jeśli ma się settled/pre-settled status rynek pracy dla pielęgniarki w UK jest bardzo dostępny, praktycznie bez barier formalnych. Jeśli aplikuje od zera z Polski — proces jest wykonalny (Polska ma dobrze rozpoznawalne kwalifikacje pielęgniarskie w UE), ale wymaga przejścia pełnej ścieżki NMC + wizy, co może trwać od trzech do dwunastu miesięcy lub dłużej, zależnie od roli i etapów procesu.