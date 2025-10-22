Kanclerz Niemiec próbuje przyciągnąć do siebie skrajnych prawicowców
Kanclerz Niemiec próbuje przyciągnąć do siebie skrajnych prawicowców / fot. Shutterstock
NiemcyŻycie w Niemczech
2 min.czytania

Kanclerz Niemiec krytykowany za używanie antyimigracyjnego języka

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Kanclerz Niemiec, Friedrich Merz spotyka się z coraz większą krytyką za używanie antyimigracyjnego języka. Mimo że mówi o zdystansowaniu swojej partii od rosnących w siłę prawicowców z AfD, wygłasza poglądy pasujące do ich słownika.

Friedrich Merz znany jest z wygłaszania skrajnie spolaryzowanych opinii. Tym razem jednak spotkał się z ostrą krytyką i protestami za używanie antyimigracyjnego języka. Kanclerz, deklarując gruntowne zwalczanie imigracji, liczy na wsparcie ze strony grup, które obecnie są elektoratem prawicowej AfD.

Używanie antyimigracyjnego języka sposobem na władzę w Niemczech?

Podczas swojej wizyty w Brandenburgii, landzie wschodnich Niemiec, w ubiegłym tygodniu, Merz, zapytany o powstrzymanie umacniania się skrajnie prawicowej, antyimigracyjnej AfD, mówił o „problemie w krajobrazie miejskim”, który można rozwiązać poprzez deportację imigrantów.

Poczyniliśmy duże postępy w kwestii imigracji. W tym rządzie federalnym udało nam się zmniejszyć jej liczbę o 60 procent między sierpniem 2024 a sierpniem 2025 roku. Ale oczywiście nadal mamy ten problem w krajobrazie miejskim, dlatego minister spraw wewnętrznych również pracuje nad umożliwieniem i przeprowadzeniem deportacji na dużą skalę – powiedział Merz.

Coraz częściej kanclerz Niemiec spotyka się z protestami i krytyką za używanie antyimigracyjnego języka. Zdaniem krytyków jest on zapożyczony od skrajnych prawicowców. Jednocześnie Merz zapowiada zdystansowanie swoich konserwatystów od rosnącej w siłę partii AfD.

W przeszłości Merz próbował również przyciągnąć do siebie skrajnie prawicowych wyborców, obiecując represje wobec imigrantów. Pomimo jego wysiłków, AfD stale zyskuje na popularności.

Imigranci kozłem ofiarnym w grze niemieckich polityków
Imigranci kozłem ofiarnym w grze niemieckich polityków / fot. Shutterstock

Krytyka ze strony innych polityków

Dennis Radtke, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia CDU skomentował niedawne wypowiedzi kanclerza w następujący sposób:

Merz nie jest już dowcipnym komentatorem z boku, który cię nokautuje. Jako kanclerz ponosi szczególną odpowiedzialność za spójność naszego społeczeństwa, kulturę debaty i pozytywną narrację na przyszłość.

Natomiast Tim Klüssendorf, sekretarz generalny SPD, dodał:

Politycy powinni zająć się problemami, z którymi borykają się Niemcy. Jednak ciągłe przypisywanie wszystkiego jednej kwestii, kwestii imigracji, mieszanie wszystkiego ze sobą i pochopne uogólnienia dzielą ludzi i niszczą zaufanie. Moje oczekiwania wobec głowy państwa są znacznie wyższe.

Dodał także, że lepszym sposobem walki z AfD jest skupienie się na rozwiązywaniu problemów i dotrzymywaniu obietnic.

