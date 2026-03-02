Jak opanować lęk przed lataniem? Sprawdzone sposoby na uspokojenie podczas podróży

Polacy mieszkający w UK, chcąc odwiedzić ojczyznę, jako środek transportu najczęściej wybierają lot. Jest to najszybszy sposób na podróżowanie po świecie. Jednak dla osób, które boją się latać, każda taka podróż to koszmar. Jak skutecznie i szybko poradzić sobie z paraliżującym lękiem przed lataniem? Jak nie wsłuchiwać się w niepokojące dźwięki na pokładzie?

Strach przed lataniem lub po prostu zwyczajny stres związany z podróżą, może uprzykrzyć życie i trudno nad nim zapanować. Nawet mając w świadomości, że statystycznie samoloty należą do najbezpieczniejszych środków transportu na świecie. Lęk przed lataniem (awiofobia) jest niezwykle racjonalny w swojej… nieracjonalności. Nerwowe napięcie psychiczne nie tylko sprawia, że podróż wydaje nam się nie mieć końca. Również nie pozwala cieszyć się urokami podróży samolotem – nieziemskimi widokami za oknem czy nadchodzącym spotkaniem z kimś ważnym u celu podróży. Jak sobie radzić ze stresem podczas lotu samolotem? Oto sprawdzone sposoby.

Jak sobie radzić ze stresem podczas lotu samolotem?

Stres związany z lataniem może być spowodowany różnymi czynnikami. Może chodzić o lęk przed samym lotem, obawy czy o niczym nie zapomnieliśmy przed wyjściem z domu, czy nie spóźnimy się na lotnisko, czy wszystko jest dobrze zaplanowane… Może to być też napięcie związane z nową sytuacją, która czeka nas po wylądowaniu.

- Advertisement -

W związku z różnorodnością źródeł stresu lotniczego, istnieje wiele sprowadzonych i łatwo dostępnych dla każdego sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z podróżą samolotem. Stres dotyczący przygotowania się do podróży i lęk podczas podróży można neutralizować różnymi metodami, których zestawienie znajduje się poniżej. Należy jednak pamiętać, że jeśli lęk, pojawiający się podczas latania, jest bardzo silny i uciążliwy lub głębiej zakorzeniony, może być konieczna bardziej specjalistyczna pomoc w tym zakresie, a poniższe metody są jedynie doraźnymi rozwiązaniami, które niekoniecznie pomogą na dłuższą metę.

Wcześniejsze przygotowanie się do podróży

Po pierwsze, aby mniej stresować się podróżą i tym czy wszystko przebiegnie zgodnie z naszym planem i wyobrażeniem, najlepiej jest zawczasu przygotować się do wyjazdu. Można więc z wyprzedzeniem zaplanować i zrealizować po kolei różne ważne czynności takie, jak rezerwacja i zakup biletów lotniczych, zaplanowanie podróży na lotnisko oraz później podróży z lotniska do miejsca docelowego, zaplanowanie ewentualnego noclegu. Warto też przybyć na lotnisko wcześniej, by nie martwić się o spóźnienie.

Po drugie, dobrze jest też przygotować sobie listę rzeczy, które będą potrzebne podczas podróży oraz z wyprzedzeniem spakować bagaż – tak, aby przed wyjściem z domu mieć czas na spokojne sprawdzenie, czy wzięliśmy wszystko, co niezbędne.

Tego typu zabiegi oszczędzą nam podczas lotu stresujących myśli typu „czy spakowałem szczoteczkę do zębów…”, „czy wyłączyłam żelazko…” lub panicznego zastanawiania się, jak wydostać się z lotniska, po wylądowaniu.

Niepokojące dźwięki na pokładzie i turbulencje

Zrozum fizykę, aby przestać niepokoić się samym lotem. Sporo lęku wynika bowiem z nieznajomości dźwięków i ruchów samolotu w czasie podróży. Dodatkowo bojąc się lotu, czujnie nasłuchujemy wszelkich zmian w odgłosach silnika i jeszcze bardziej się stresujemy kiedy coś wydaje nam się odbiegać od normy.

Turbulencje to nie dziury: Wyobraź sobie samolot w galaretce. Powietrze przy dużych prędkościach jest gęste. Turbulencja to po prostu jazda po nierównej drodze. Samolot jest zaprojektowany tak, by wytrzymać przeciążenia wielokrotnie większe niż te, które czujesz.

Dziwne dźwięki: „Bum” po starcie? To chowanie podwozia. Zmiana dźwięku silnika? To przejście na wysokość przelotową. To tak naturalne, jak zmiana biegu w samochodzie.

Przekierowanie uwagi podczas podróży

Jeśli nasz stres podczas lotu spowodowany jest przede wszystkim lękiem przed lataniem samolotem (a nie sprawami związanymi z opuszczeniem domu i podróżą w dalekie miejsce), dobrze jest robić podczas lotu coś, co odciągnie naszą uwagę od natrętnych myśli dotyczących, na przykład, wypadków lotniczych i innych katastroficznych wyobrażeń lub tego, że pod naszymi stopami egzystuje sobie wielka przepaść.

Co zrobić, by odpędzić od siebie niechciane myśli i fantazje? Należy znaleźć coś, co na tyle nas zajmie, że zapomnimy o tym, że lecimy samolotem. Jest kilka rzeczy, które – zależnie od naszych indywidualnych możliwości i upodobań – mogą skutecznie przekierować uwagę. Oto sześć przykładów:

rozmowa z kimś (znajomym lub nieznajomym)

czytanie książki lub czasopisma

słuchanie muzyki (muzykę można przygotować sobie wcześniej na urządzeniu elektronicznym, tak aby mieć do niej dostęp offline; pamiętaj też o zabraniu ze sobą słuchawek)

oglądanie filmu lub serialu (film czy serial można przygotować sobie wcześniej na urządzeniu elektronicznym, tak aby mieć do niego dostęp offline; tu też pamiętaj słuchawkach)

gry (np. granie w gierki na telefonie czy innym urządzeniu, ale może to być też gra w karty ze współpasażerami)

sen (o ile uda nam się zasnąć, jest to jak najbardziej skuteczna metoda na uniknięcie stresu podczas lotu).

Technika 5-4-3-2-1 (gdy przekierowanie uwagi nie działa i dopada panika)

Zastosuj tę metodę mindfulness, aby „uziemić” swój mózg, gdy poczujesz, że tracisz kontrolę nad emocjami lub ogarnia Cię panika.

Zauważ 5 rzeczy, które widzisz (np. fotel przed Tobą, chmury za oknem).

Dotknij 4 rzeczy (np. chłodny podłokietnik, tkanina spodni).

Usłysz 3 dźwięki (szum silnika, rozmowy, klimatyzacja).

Poczuj 2 zapachy (kawa, perfumy).

Skup się na 1 smaku (guma do żucia lub woda).

Kontrola oddechu

Kiedy się boisz, Twój oddech staje się płytki, co wysyła sygnał do mózgu: „Walcz albo uciekaj!”. Zastosuj oddech pudełkowy: Wdech (4 sekundy), zatrzymanie (4 sekundy), wydech (4 sekundy), zatrzymanie (4 sekundy). To biologiczny „hamulec ręczny” dla Twojego układu nerwowego.

Aplikacje i wsparcie technologiczne przy lęku przed lataniem

SkyGuru: Aplikacja stworzona przez pilotów. Wykorzystuje czujniki w Twoim telefonie, aby na bieżąco tłumaczyć Ci, co dzieje się z samolotem („Teraz skręcamy”, „To są turbulencje, zaraz miną”).

Flightradar24: Przed lotem zobacz, ile tysięcy samolotów jest w tej chwili w powietrzu. Każdy z nich bezpiecznie wyląduje. Statystyka jest Twoim najsilniejszym sojusznikiem.

Czy alkohol pomaga na lęk przed lataniem?

W czasie lotu na pewno pomocne jest picie wody (stres może prowadzić wzmożonego pocenia się, a w konsekwencji do ubytku wody z organizmu, z kolei brak odpowiedniego nawodnienia może sprawić, że z tego wszystkiego łatwiej rozboli nas głowa czy zrobi nam się niedobrze. Warto więc pamiętać o regularnym piciu nie za dużych ilości wody.

Wielu osobom pomaga drink na uspokojenie. Łatwiej wtedy znoszą podróż a nawet udaje im się zasnąć na pokładzie. Mała dawka alkoholu nie sprawi, że będziemy pijani i pozbawieni samokontroli, ale pozwoli nam się odrobinę zdystansować i zrelaksować.