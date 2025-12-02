Manchester Airport rośnie w siłę. Powstanie linia tramwajowa

Dynamiczny wzrost liczby pasażerów oraz dodatkowo ambitne inwestycje infrastrukturalne sprawiają, że brytyjskie porty lotnicze coraz częściej stają się wzorcami nowoczesnej mobilności. Według informacji podanych przez The Sun jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest Manchester Airport. A konkretnie, omawiana budowa nowej linii tramwajowej obsługującej przebudowany Terminal 2.

To element szerzej zakrojonego planu, który ma sprostać prognozowanemu napływowi dodatkowych 8 milionów podróżnych w najbliższych 5 latach. Dzisiaj port obsługuje rocznie około 30 milionów osób.

1,3 mld funtów na przyszłość lotniska

Przebudowa Terminalu 2 jest głównym punktem modernizacji wartej 1,3 mld funtów. Terminal już został powiększony i przeniosły się do niego m.in. Lufthansa, Swiss czy EgyptAir. Po zakończeniu programu inwestycyjnego to właśnie Terminal 2 ma obsługiwać gros operacji lotniczych.

Co więcej, na terenie całego portu trwają prace nad rozbudową infrastruktury drogowej oraz modernizacją pozostałych części lotniska. Nowe przestrzenie handlowe i gastronomiczne mają poprzez podniesienie komfortu podróżnych dostosować port do standardów europejskich hubów. Mówi się o pubie Wetherspoons, sklepie LEGO czy butiku Chanel.

Rozbudowa Metrolink kluczem do usprawnienia ruchu pasażerskiego

Rozważana przez Transport for Greater Manchester koncepcja dobudowania stacji Metrolink na zachodniej odnodze istniejącej linii miałaby strategiczne znaczenie dla regionu. Plan zakłada przedłużenie trasy tramwaju od stacji kolejowej przy lotnisku bezpośrednio do Terminalu 2, z wykorzystaniem połączenia przez rejon Roundthorn i przecięcia autostrady M56.

Taki układ nie tylko usprawniłby ruch pasażerski, lecz także odciążyłby lokalne drogi oraz ułatwił dojazd pracownikom lotniska. Dostępny, szybki i niedrogi transport publiczny jest niezbędny, aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarczego oddziaływania lotniska na Greater Manchester.

Nowoczesna infrastruktura buduje przewagę lotniska

Modernizacja infrastruktury idzie w parze z wprowadzaniem zaawansowanych technologii. Jednym z ważniejszych elementów jest instalacja nowych skanerów bezpieczeństwa usprawniających i podnoszących jakość lotniskowych kontroli.

Ogólnie to lotnisko jest otwarte na nowości, o czym świadczy fakt, że wybrano je na pierwszy duży, międzynarodowy port lotniczy w kraju, do wprowadzenia hybrydowej, cyfrowej wieży kontroli lotów we współpracy z firmą Searidge Technologies. Chodzi o panoramiczne kamery o ultrawysokiej rozdzielczości, ułatwiające kontrolerom ruchu lotniczego pracującym w tradycyjnej wieży w Manchesterze nadzorowanie operacji naziemnych.