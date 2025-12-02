manchester airport
Głównym punktem modernizacji jest przebudowa Terminalu 2 / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Manchester Airport rośnie w siłę. Powstanie linia tramwajowa

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Dynamiczny wzrost liczby pasażerów oraz dodatkowo ambitne inwestycje infrastrukturalne sprawiają, że brytyjskie porty lotnicze coraz częściej stają się wzorcami nowoczesnej mobilności. Według informacji podanych przez The Sun jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest Manchester Airport. A konkretnie, omawiana budowa nowej linii tramwajowej obsługującej przebudowany Terminal 2.

To element szerzej zakrojonego planu, który ma sprostać prognozowanemu napływowi dodatkowych 8 milionów podróżnych w najbliższych 5 latach. Dzisiaj port obsługuje rocznie około 30 milionów osób.

1,3 mld funtów na przyszłość lotniska

Przebudowa Terminalu 2 jest głównym punktem modernizacji wartej 1,3 mld funtów. Terminal już został powiększony i przeniosły się do niego m.in. Lufthansa, Swiss czy EgyptAir. Po zakończeniu programu inwestycyjnego to właśnie Terminal 2 ma obsługiwać gros operacji lotniczych.

- Advertisement -

Co więcej, na terenie całego portu trwają prace nad rozbudową infrastruktury drogowej oraz modernizacją pozostałych części lotniska. Nowe przestrzenie handlowe i gastronomiczne mają poprzez podniesienie komfortu podróżnych dostosować port do standardów europejskich hubów. Mówi się o pubie Wetherspoons, sklepie LEGO czy butiku Chanel.

Rozbudowa Metrolink kluczem do usprawnienia ruchu pasażerskiego

Rozważana przez Transport for Greater Manchester koncepcja dobudowania stacji Metrolink na zachodniej odnodze istniejącej linii miałaby strategiczne znaczenie dla regionu. Plan zakłada przedłużenie trasy tramwaju od stacji kolejowej przy lotnisku bezpośrednio do Terminalu 2, z wykorzystaniem połączenia przez rejon Roundthorn i przecięcia autostrady M56.

Manchester Airport
Terminal 2 ma obsługiwać wiele operacji lotniczych / fot. Shutterstock.com

Taki układ nie tylko usprawniłby ruch pasażerski, lecz także odciążyłby lokalne drogi oraz ułatwił dojazd pracownikom lotniska. Dostępny, szybki i niedrogi transport publiczny jest niezbędny, aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarczego oddziaływania lotniska na Greater Manchester.

Nowoczesna infrastruktura buduje przewagę lotniska

Modernizacja infrastruktury idzie w parze z wprowadzaniem zaawansowanych technologii. Jednym z ważniejszych elementów jest instalacja nowych skanerów bezpieczeństwa usprawniających i podnoszących jakość lotniskowych kontroli.

Ogólnie to lotnisko jest otwarte na nowości, o czym świadczy fakt, że wybrano je na pierwszy duży, międzynarodowy port lotniczy w kraju, do wprowadzenia hybrydowej, cyfrowej wieży kontroli lotów we współpracy z firmą Searidge Technologies. Chodzi o panoramiczne kamery o ultrawysokiej rozdzielczości, ułatwiające kontrolerom ruchu lotniczego pracującym w tradycyjnej wieży w Manchesterze nadzorowanie operacji naziemnych.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Oszukiwali na egzaminie, aby dostać obywatelstwo brytyjskie. Kolejna afera z Life in the UK Test

Z ustaleń The Irish Sun wynika, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych znów znalazło się pod presją w związku z oszustwami ludzi podczas egzaminu Life in the UK.
Podróże i turystyka

Wystartowała wyprzedaż biletów lotniczych w Ryanair, Wizz Air i easyJet

Walcząc o klientów, czołowe tanie linie lotnicze w Wielkiej Brytanii już rozpoczęły wyprzedaż biletów z okazji Black Friday.
UK

Jesienny budżet 2025 uderza w ceny biletów. Latanie będzie droższe

Rząd przewiduje, że sama tylko podwyżka w latach 2025–26 zasili budżet kwotą 4,2 mld funtów. Branża ostrzega, że to krótkoterminowy zysk.
UK

Zastrzyk finansowy dla milionów osób w tym tygodniu

Miliony osób pobierających świadczenia powinny otrzymać w tym tygodniu prezent świąteczny. Już rozpoczęły się wypłaty Christmas Bonus.
UK

Zarówno imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp, jak i sami Brytyjczycy

ONS opublikowało dzisiaj dane dotyczące migracji. Pokazują one, że imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp, podobnie jak i sami Brytyjczycy.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet