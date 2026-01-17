saszetki nikotynowe
Woreczki umieszcza pod górną wargą / fot. Shutterstock.com
UKZdrowie
2 min.czytania

Zaskakujące wyniki badań: młodzi sami chcą ograniczeń dla produktów nikotynowych

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Saszetki nikotynowe jeszcze niedawno były niszowym produktem, a dzisiaj coraz częściej pojawiają się w rozmowach o zdrowiu młodych ludzi. Jak wynika z badań opisanych przez The Guardian, po bezdymną nikotynę sięga już zauważalna grupa nastolatków.

Kolorowe opakowania, intensywne smaki i co więcej łatwa dostępność sprawiły, że saszetki zaczęły funkcjonować na pograniczu używki i modnego gadżetu.

- Advertisement -

Czym są saszetki nikotynowe i skąd ich popularność?

Saszetki nikotynowe to nowoczesna forma dostarczania nikotyny, która w ostatnich latach szybko zyskała popularność jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów. Są to małe woreczki umieszczane pod górną wargą, które nie zawierają substancji smolistych i nie wytwarzają dymu. Nikotyna uwalnia się stopniowo i wchłania przez śluzówkę jamy ustnej.

Brak intensywnego zapachu, możliwość stosowania w dowolnym miejscu oraz różnorodność smaków sprawiają, że saszetki są postrzegane jako wygodne i dyskretne rozwiązanie dla osób chcących ograniczyć palenie lub zrezygnować z papierosów (ceny papierosów zresztą są wysokie).

Częstotliwość użycia zależy od indywidualnej tolerancji na nikotynę oraz mocy produktu – zbyt intensywne sięganie po saszetki może powodować podrażnienia i dyskomfort. Jedną saszetkę należy trzymać w ustach maksymalnie do 30 minut, do momentu zaniku smaku. Produktu nie wolno przeżuwać ani przegryzać, ponieważ jest przeznaczony do biernego umieszczenia pod wargą.

Pokolenie świadome zagrożeń czy zmęczone brakiem reguł?

Badanie przeprowadzone w Anglii, Szkocji i Walii wśród pół tysiąca nastolatków w wieku 14–17 lat pokazało ciekawą sprzeczność. Z jednej strony 13 proc. respondentów przyznało, że korzysta z saszetek nikotynowych. Z drugiej aż 7 na 10 poparło zaostrzenie przepisów, podał Guardian za ankietą firmy Future Health.

saszetki nikotynowe
Promocja saszetek nikotynowych w sklepach i mediach społecznościowych bywa szkodliwa dla zdrowia publicznego / fot. Shutterstock.com

Młodzi ludzie dostrzegają, że brak reguł sprzyja ekspansji produktów nikotynowych w przestrzeni publicznej i w internecie. Większość ankietowanych opowiada się za zakazem sprzedaży takich wyrobów osobom niepełnoletnim. Popiera również wprowadzenie ostrzeżeń zdrowotnych, a przy okazji opowiada się za ograniczeniem mocy nikotyny i aromatów sprzyjających konsumpcji.

Skala kontaktu młodzieży z reklamą saszetek nikotynowych jest znacząca. Prawie połowa badanych zetknęła się z promocją tych produktów głównie w sklepach i mediach społecznościowych. To właśnie tam kształtują się nowe nawyki i mody, często oderwane od rzetelnej wiedzy o konsekwencjach zdrowotnych.

Dynamiczny wzrost popularności produktów nikotynowych bez dymu napędza głównie pokolenie Z, zwłaszcza mężczyźni. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii już ponad pół miliona osób korzysta z nikotyny w innej formie niż palenie.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Marriage Allowance 2026, czyli ulga podatkowa pozwalająca zaoszczędzić nawet 5000 funtów

HMRC zachęca, by osoby kwalifikujące się do ulgi nie zwlekały z jej zgłoszeniem, ponieważ oszczędności mogą być znaczące, zwłaszcza przy połączeniu z innymi ulgami podatkowymi.
Praca i finanse

Śnieg, mróz i praca w UK. Kiedy możesz zostać w domu i co z pensją?

Gdy temperatury spadają, a transport publiczny przestaje działać zgodnie z rozkładem, nie musisz za wszelką cenę jechać do biura.
Praca i finanse

Osoby na Universal Credit mogą stracić setki funtów, jeśli się nie pospieszą

Osoby na Universal Credit powinny być świadome ważnego terminu, który wypada w kwietniu. Jeśli go nie dopilnują, mogą stracić setki funtów.
UK

Wielka Brytania rozprawia się z tablicami rejestracyjnymi niewidzialnymi dla fotoradarów

Tablice rejestracyjne wykorzystujące znaki 3D i 4D, potrafiące „zniknąć” dla kamer, to poważny problem na brytyjskich drogach.
Praca i finanse

Emerytura z UK po powrocie do Polski. Czy utrata Settled Status powoduje brak emerytury?

Planujesz pobierać brytyjską emeryturę?

Zastanawiasz się, czy ma na nią wpływ status zasiedlenia?

Poznaj odpowiedzi na nurtujące pytania i dowiedz się, jak ubiegać się o State Pension przez internet.

Zobacz, jakie dane są wymagane do tego, aby aplikować o emeryturę.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet