Średnia cena paczki 20 papierosów wynosi dziś około 16,78 funtów
Ceny papierosów idą w górę. Ile zapłacimy za paczkę?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Według informacji podanych przez The Sun po ogłoszeniu najnowszego budżetu przez kanclerz Rachel Reeves ceny papierosów ponownie pójdą w górę. Stawki rosną o wskaźnik inflacji RPI (cen detalicznych) na poziomie 3,66 proc. oraz dodatkowe 2 proc.

Rząd wykorzystuje regularną podwyżkę jako narzędzie do ograniczenia liczby palaczy oraz zapewnienie państwu stałego źródło przychodów.

Paczka papierosów droższa średnio o prawie funta

Średnia cena paczki 20 papierosów wynosi dziś około 16,78 funtów, jednak po tegorocznej podwyżce wzrośnie do 17,74. W przypadku tytoniu do samodzielnego skręcania sprawa wygląda jeszcze poważniej. Podwyżka oprócz wskaźnika RPI obejmuje dodatkowe 12 proc., co daje sumaryczny wzrost na poziomie 15,65 proc. Skarb Państwa liczy, że dzięki takim działaniom uda się zasilić budżet 26 mld funtów ekstra.

Producenci odbiją koszty na klientach

Cło tytoniowe to podatek naliczany producentom oraz importerom, ale realny ciężar finansowy ponosi konsument, ponieważ firmy przenoszą na klientów pełne koszty wzrostu. Zwykle ceny rosną w tempie inflacji. Podobnie było poprzednio, kiedy rząd zastosował prognozowany wskaźnik inflacji RPI na poziomie 3,65 proc., co podniosło cenę paczki o 90 pensów.

Tytoń odpowiada za rozwój około 20 różnych nowotworów / fot. Shutterstock.com

Mechanizmy fiskalne od lat skutecznie utrzymują ceny wyrobów tytoniowych na coraz wyższym poziomie zarówno z powodów zdrowotnych, jak i ekonomicznych.

Cygara, fajki i e-papierosy szkodzą!

Wzrost cen ma zniechęcać Brytyjczyków do sięgania po papierosy. Tytoń odpowiada za rozwój około 20 różnych nowotworów i jest najpowszechniejszym czynnikiem rakotwórczym współczesności. Każdy wdychany dym oddziałuje niemal na wszystkie narządy, uszkadza DNA komórek.

Co istotne, nie istnieje bezpieczna forma palenia – zarówno cygara, fajki, e-papierosy, jak i żucie tytoniu pociągają za sobą ryzyko wystąpienia chorób, szczególnie raka jamy ustnej i płuc.

Statystyki polskiego Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzają, że blisko 35 proc. wszystkich zgonów nowotworowych można powiązać z paleniem, a rak płuca niemal zawsze dotyczy palaczy lub osób narażonych na bierne wdychanie dymu.

