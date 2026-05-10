Najemcy wydają więcej niż osoby spłacające kredyt hipoteczny

Paulina Markowska
Najemcy w Holandii płacą więcej za wynajem niż kosztowałby ich kredyt hipoteczny. Jednak kupno domu w tym kraju też nie jest łatwe.

Z najnowszego raportu Housing Market Monitor ABN AMRO wynika, że nie opłaca się wynajmować mieszkania w Holandii. Coraz bardziej pogłębia się różnica między właścicielami domów a najemcami, na niekorzyść najemców.

Najemcy w Holandii ponoszą coraz wyższe koszty

Wynajem w Holandii staje się coraz droższy i przewyższa już koszty przeciętnego kredytu hipotecznego. Najemcy często muszą wydawać na mieszkanie więcej ze swoich dochodów niż osoby posiadające kredyt hipoteczny.

Okazuje się, że właściciele domów wydają około 20 – 28 proc. swoich dochodów na koszty kredytu hipotecznego. Natomiast najemcy płacą znacznie więcej za wynajem nieruchomości, bo aż 28 – 38 proc. Sytuacja ta pogarsza się coraz bardziej. A najgorsze jest położenie młodszych najemców w Amsterdamie, Rotterdamie i Utrechcie.

Wysokie czynsze i przystępność cenowa mieszkań

Jak już wspomnieliśmy – kupno domu w Holandii nie jest łatwe. Starszy ekonomista ds. rynku mieszkaniowego w ABN AMRO, Mike Langen powiedział:

Widzimy dużą przepaść w dochodach między prywatnym sektorem wynajmu a rynkiem mieszkań własnościowych. W rezultacie przejście z wynajmu do zakupu nieruchomości staje się coraz trudniejsze.

Obecnie średni holenderski czynsz wynosi ponad 1800 euro miesięcznie. To z kolei wymaga od najemców miesięcznych dochodów przekraczających 5500 euro. Z kolei średnie wynagrodzenie brutto w tym kraju wynosi około 4000 euro miesięcznie. Przy tak dużym procencie dochodów, który musi zostać przeznaczony na czynsz, trudno zaoszczędzić wymagane 160 000 euro na zakup domu.

Jednym z powodów, dla których domy na wynajem są tak drogie, jest niedobór mieszkań, który pogłębił się po tym, jak właściciele wyprzedali swoje nieruchomości na wynajem po wprowadzeniu ustawy o przystępnym czynszu. Rząd holenderski ogłosił niedawno plany złagodzenia tych przepisów dotyczących czynszów, aby uczynić wynajem nieruchomości bardziej atrakcyjnym. Wadą tego rozwiązania jest jednak to, że właściciele będą mogli pobierać wyższe czynsze.

