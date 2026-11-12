Wzrost gospodarczy w UK napędzany był głównie przez sektor usług
Wzrost gospodarczy w UK napędzany był głównie przez sektor usług / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Najszybszy wzrost gospodarczy od ponad dwóch lat

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Brytyjski urząd statystyczny (ONS) poinformował, że w okresie od lipca do września wzrost gospodarczy wyniósł 0,7 proc. Był to najszybszy kwartalny wzrost od ponad dwóch lat.

Według ONS wzrost gospodarczy w UK napędzany był głównie przez sektor usług. Najbardziej pobudziły go przedsiębiorstwa powiązane ze sztuczną inteligencją.

Wzrost gospodarczy szybszy niż oczekiwano

Kanclerz skarbu, John Healey twierdzi, że dzisiejsze poranne dane pokazują, że gospodarka rośnie najszybciej od prawie dekady.

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Konflikt na Bliskim Wschodzie uderzył w globalny wzrost gospodarczy, ale Wielka Brytania wykazuje wyjątkową odporność.

Nasza brytyjska gospodarka rośnie najszybciej od prawie 10 lat, pomijając pandemię. Wspieramy brytyjskie inwestycje, innowacje i szybko rozwijające się firmy. Chcę przywrócić zaufanie do Wielkiej Brytanii – powiedział Healey.

Natomiast premier Andy Burnham nazwał najnowsze dane gospodarcze „dobrą wiadomością”.

Pomimo roku, w którym wydarzenia na całym świecie podniosły koszty w kraju, nasza gospodarka rośnie, dając nadzieję na przyszłość. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale mamy jasny kierunek. Dajemy ludziom teraz przestrzeń do oddychania, jednocześnie wprowadzając długoterminowe zmiany niezbędne do zapewnienia dobrego wzrostu w każdej części Wielkiej Brytanii – stwierdził.

Mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie, brytyjskie wyniki gospodarcze okazały się zaskakująco pozytywne
Mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie, brytyjskie wyniki gospodarcze okazały się zaskakująco pozytywne / fot. Shutterstock

Słaba aktywność w sektorze budowlanym

Mimo pozytywnych informacji gospodarczych, dane z sektora budowlanego nie napawają optymizmem. Aktywność spadła w nim o 0,7 proc. w ostatnim kwartale. Natomiast w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to spadek o 1,7 proc. W tym samym okresie liczba nowych mieszkań w sektorze prywatnym spadła o 4,7 proc.

Jednak inflacja w branży budowlanej – w sektorze energetycznym i materiałowym – generalnie przewyższa inflację w całej gospodarce, a wielu przedstawicieli sektora nadal wyraża frustrację z powodu biurokracji, dlatego niektórzy deweloperzy wstrzymują się z realizacją projektów.

Trudny ostatni kwartał

W bieżącym, ostatnim kwartale tego roku, gospodarka będzie musiała zmierzyć się z najsilniejszymi skutkami cen energii oraz rosnących stóp procentowych. Nie będą to wyniki świadczące o gospodarczym rozkwicie, lecz być może o powrocie do normy sprzed kryzysu finansowego. Niemniej jednak, nadchodzące dane dostarczą wielu informacji, które będą wymagały szczegółowej analizy.

Grant Fitzner, główny ekonomista brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS), twierdzi, że przedstawione dane gospodarcze „do pewnego stopnia odbiegają od oczekiwań sprzed kilku miesięcy”. Według niego wzrost mógłby być nawet silniejszy, gdyby nie wojna na Bliskim Wschodzie.

Fitzner dodaje jednak, że „w najnowszych danych wydatki nie prezentują się już tak dobrze”, mimo że w skali całego ubiegłego roku były one „solidne”.

Jeśli chodzi o odczucia gospodarstw domowych dotyczące ich sytuacji finansowej, Fitzner podkreśla, że inflacja oraz poziom płac mają na nie znacznie bardziej bezpośredni wpływ niż ogólne wskaźniki wzrostu gospodarczego kraju.

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