Plany znacznego ograniczenia imigracji odbiją się negatywnie na gospodarce
Plany znacznego ograniczenia imigracji odbiją się negatywnie na gospodarce / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Ograniczenie imigracji doprowadzi do wzrostu podatków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wiodący think tank ekonomiczny ostrzega, że ograniczenie imigracji w Wielkiej Brytanii będzie wymagało znacznych podwyżek podatków. Tylko w ten sposób będzie można załatać dziurę budżetową.

Jak przewiduje think tank National Institute of Economic and Social Research (NIESR) ograniczenie imigracji, do jakiej dąży rząd, odbije się negatywnie na gospodarce. Eksperci twierdzą, że zerowa migracja netto wymagałaby znacznych podwyżek podatków, aby załatać dziurę o wartości 37 mld funtów.

Przez ograniczenie imigracji wzrosną podatki?

Według ekspertów zerowa migracja netto doprowadzi do spowolnienia wzrostu zatrudnienia i zmniejszenia siły roboczej. A to spowoduje spadek ogólnego wzrostu PKB. Osłabienie gospodarki będzie natomiast wymagało podwyżek podatków lub zwiększenia zadłużenia.

- Advertisement -

Ocena przeprowadzona przez wiodący think tank jest poważnym ciosem dla restrykcyjnych planów dotyczących migracji. W swoim najnowszym raporcie NIESR ostrzega, że „żaden scenariusz dotyczący zerowej migracji netto nie byłby zrównoważony fiskalnie dla Wielkiej Brytanii, chyba że doszłoby do znacznych podwyżek podatków”.

Przypomnijmy, że jeszcze przed wyborami powszechnymi w 2024 roku Nigel Farage oświadczył, że migracja netto powinna wynieść zero. Oznacza to, że liczba osób opuszczających Wielką Brytanię byłaby równa liczbie osób przybywających.

Parta Pracy z kolei skrupulatnie wprowadza ograniczenia dla imigrantów. Mają one wpływ na znaczne zmniejszenie liczby przyjezdnych. Najnowsze oficjalne dane pokazują, że migracja netto spadła do 204 000 w ciągu roku do czerwca. Oznacza to spadek aż o 69 proc. w stosunku rok do roku. Przy takim tempie bardzo prawdopodobne jest, że Wielka Brytania osiągnie zerowy poziom migracji netto przed końcem dekady.

Przez restrykcyjne przepisy imigracyjne, coraz mniej obcokrajowców chce osiedlać się w Wielkiej Brytanii
Przez restrykcyjne przepisy imigracyjne, coraz mniej obcokrajowców chce osiedlać się w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock

Wybór między wyższymi podatkami lub wzrostem zadłużenia

Jak twierdzi niezależny od interesów partyjnych think tank NIESR – zerowa migracja spowolniłaby wzrost zatrudnienia. I przede wszystkim zmniejszyłaby odsetek osób w wieku produkcyjnym, co przełożyłoby się na niższe dochody podatkowe.

Istniałyby dwa sposoby na załatanie rosnącej luki finansowej. Byłoby to podniesienie podatków lub zwiększenie zadłużenia. Wzrost deficytu budżetowego wyniósłby około 0,8 proc. produktu krajowego brutto. Odpowiada to około 37 mld funtów.

NIESR twierdzi jednak, że, gdyby migracja netto pozostała dodatnia, większa liczba osób w wieku produkcyjnym poszerzyłaby bazę podatkową i pomogła ustabilizować relację długu do PKB.

Think tank przewiduje, że do roku 2027 brytyjska gospodarka spowolni do 1,3 proc., a do 2028 spowolni do 1,1 proc. w związku ze wzrostem podatków i spadkiem wydatków rządowych. Ponadto stopa bezrobocia według ekonomistów wzrośnie do szczytowego poziomu 5,5 proc. w drugiej połowie 2026 roku. Następnie będzie stopniowo spadać.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Jak przygotować się do powrotu na polski rynek pracy?

Wracasz do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie lub pobycie...
Praca i finanse

9 zmian finansowych, które w lutym uderzą w portfele. Droższy alkohol, banki i telefony

Luty 2026 nie przynosi jednej spektakularnej decyzji. Jest natomiast serię drobniejszych zmian, które razem wyraźnie wpływają na codzienne finanse.
Londyn

Zakłócenia na kolei po wielu incydentach. Wykolejenie pociągu i awarie sparaliżowały kluczowe trasy

Wykolejenie pociągu w zajezdni Selhurst oraz niemal równocześnie awaria systemu sygnalizacji doprowadziły do paraliżu jednej z najbardziej obciążonych sieci kolejowych w Wielkiej Brytanii. Władze wydały zakaz podróży!
Praca i finanse

Brytyjczycy oblewają własny test na obywatelstwo. A Ty dasz radę odpowiedzieć na te pytania?

Aby otrzymać brytyjskie obywatelstwo lub stałą rezydenturę w UK, trzeba najpierw zaliczyć test przygotowany przez Home Office.

Rozwiąż bezpłatne testy próbne online i sprawdź, czy dostał(a)byś brytyjski paszport!

Testy próbne zostały opracowane na podstawie oficjalnych materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez ministerstwo.

UK

Paliwo, nowe prawo jazdy i nowe cła – rewolucja dla kierowców w pigułce

To nie są kosmetyczne korekty. Fuel Finder i cyfrowe, nowe prawo jazdy to zmiany systemowe, które mają jeden wspólny cel: większą kontrolę, przejrzystość i konkurencję.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet