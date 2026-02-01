Rząd chce nałożyć ograniczenia na wykwalifikowanych pracowników
Rząd chce nałożyć ograniczenia na wykwalifikowanych pracowników / fot. Shutterstock
Ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Holenderski rząd chce wprowadzić ograniczenia w związku z migracją wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Wiele firm w kraju jest zaniepokojonych tymi planami i biją na alarm.

Rząd zamierza wprowadzić surowsze przepisy dotyczące programu dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów. Niestety holenderski rynek pracy już jest napięty i rekrutacja wykwalifikowanych pracowników z zagranicy zostanie ograniczona. Przez to więcej firm może stanąć w obliczu niedoborów kadrowych.

Ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników

Holenderskie firmy technologiczne biją na alarm i są zaniepokojone planami rządu. Przypomnijmy, że w 2025 roku rząd tymczasowy ogłosił plany ograniczenia migracji poprzez wprowadzenie surowszych przepisów dla imigrantów. Także wykwalifikowanych pracowników, na których tak zależy pracodawcom w Holandii, a szczególnie firmom technologicznym.

Zgodnie z planami rząd zwiększyłby wymagania dotyczące wynagrodzeń, a także zmienił zasady uzyskiwania zezwoleń. Bardzo utrudniłoby to firmom korzystanie z programu i zatrudnianie imigrantów.

Według danych holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS) w 2024 roku migracja wykwalifikowanych pracowników znacznie spadła. Chociaż 16 000 wykwalifikowanych imigrantów przeprowadziło się do Holandii w poszukiwaniu pracy, było to o 26 proc. mniej niż rok wcześniej.

Próg dotyczący wynagrodzeń

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wykwalifikowani pracownicy z zagranicy poniżej 30. roku życia muszą wykazać minimalny dochód w wysokości 4171 euro miesięcznie. Odpowiada to średniemu dochodowi brutto w Holandii. Natomiast według nowych przepisów próg ten miałby zostać zwiększony o paręset euro.

Ministerstwo Spraw Społecznych pracuje obecnie nad planami. Mając na celu opracowanie bardziej konkretnego zarysu zmian w programie do trzeciego kwartału tego roku.

Według holenderskiego rządu istnieje potrzeba „dalszego wzmocnienia gospodarki opartej na wiedzy i ograniczenia migracji do Holandii”.

Holenderskie firmy technologiczne obawiają się nowych planów rządu
Holenderskie firmy technologiczne obawiają się nowych planów rządu / fot. Shutterstock

Zniechęcenie firm do zatrudniania imigrantów

Rząd ma na celu zniechęcenie firm do zatrudniania obcokrajowców na kilka sposobów. Po pierwsze, jak już wspomnieliśmy – firmy będą musiały płacić wyższe wynagrodzenia imigrantom. Może się to wydawać korzystne dla obcokrajowców, ale w rzeczywistości zniechęca pracodawców do zatrudniania ze względu na dodatkowe koszty.

Ponadto uzyskanie zezwoleń na sponsorowanie przez pracodawcę będzie również trudniejsze. Firmy zatrudniające imigrantów będą musiały spełniać surowsze wymagania dotyczące dalszego sponsorowania pracowników z zagranicy.

