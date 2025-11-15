prawo jazdy
Od 2026 roku tradycyjne plastikowe prawo jazdy stanie się przeszłością / fot. Shutterstock.com
NiemcyTransport
1 min.czytania

Niemcy doganiają Polskę. Też będą jeździć bez prawa jazdy w portfelu

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Jak poinformował Autoświat.pl, wkrótce niemieccy kierowcy wejdą w zupełnie nową erę mobilności. Prawo jazdy w formie cyfrowej będzie dostępne w telefonie. Rząd federalny zapowiedział zakończenie procesu digitalizacji do końca 2026 roku. Polska z podobnego rozwiązania korzysta od lat i jak na razie dobrze się to sprawdza.

Podczas kontroli drogowej kierowcy nie będą musieli sięgać po fizyczny dokument – wystarczy, że pokażą kod wyświetlony na ekranie smartfona.

- Advertisement -

Dowód rejestracyjny już w smartfonie, teraz pora na prawo jazdy

Niemcy przeszli już pierwszy etap transformacji. Ministerstwo Transportu wraz z resortem cyfryzacji opracowały aplikację i-Kfz, która umożliwia przechowywanie dowodu rejestracyjnego w formie elektronicznej. Program jest dostępny zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS, a jego funkcjonalność wykracza poza samo posiadanie dokumentu w smartfonie.

Aplikacja i-Kfz pozwala udostępniać dane innym osobom, np. mechanikom lub kierowcom zastępczym, a także wysyła automatyczne powiadomienia o zbliżającym się przeglądzie technicznym.

Wszystkie dane o kierowcach na wyciągnięcie ręki

Wdrożenie cyfrowego prawa jazdy ma być częścią szerszej strategii modernizacji niemieckiej administracji publicznej. Digitalizacja dokumentów drogowych to krok w stronę ograniczenia biurokracji, usprawnienia kontroli i oszczędności czasu dla obywateli.

prawo jazdy
Polska od kilku lat funkcjonuje z cyfrowymi dokumentami dla kierowców / fot. Shutterstock.com

Dzięki elektronicznym rozwiązaniom dane o uprawnieniach kierowców będą natychmiast dostępne w systemach policyjnych i urzędowych. Cyfrowe prawo jazdy oznacza nie tylko szybsze sprawdzenie informacji podczas kontroli drogowej, ale też redukcję błędów i większe bezpieczeństwo danych.

Polska wyznacza europejski kierunek

Podczas gdy Niemcy dopiero dopracowują swoje rozwiązania, Polska już od kilku lat funkcjonuje w rzeczywistości cyfrowych dokumentów drogowych. Od października 2018 roku kierowcy nie muszą okazywać fizycznego dowodu rejestracyjnego ani mieć przy sobie papierowego potwierdzenia ważności polisy OC. Dodatkowo od 5 grudnia 2020 roku kierowca nie ma obowiązku podczas kontroli posiadać przy sobie prawa jazdy w formie fizycznej. W aplikacji mObywatel kierowcy przechowują dokumenty, sprawdzają dane pojazdu, a nawet zgłaszają kolizje.

Polska stała się jednym z przewodników cyfrowej transformacji w Europie, a jej doświadczenia stały się punktem odniesienia dla innych krajów, w tym Niemiec, które właśnie nadrabiają zaległości.

Przeczytaj także

Niebezpieczna woda w kranach w Berlinie? PFAS wykryte w większości próbek

Eksperci zalecają, aby mieszkańcy zwracali uwagę na źródło wody i stosowali dodatkowe filtry. Natomiast władze lokalne powinny przyspieszyć kontrole. Czym są PFAS i dlaczego są niebezpieczne dla zdrowia?

Nawoływał do morderstw polityków i terroryzmu. Obywatel Polski i Niemiec aresztowany!

Martin S. prowadził w sieci kampanię nienawiści wymierzoną w czołowych niemieckich polityków, w tym kanclerza Olafa Scholza i byłą kanclerz Angelę Merkel. Na należących do niego portalach publikował tzw. „wyroki śmierci” wydane przez siebie. Ujawniał również listy z danymi osobowymi potencjalnych ofiar.

Renta dla matek to renta dla rodzica – ważna reforma świadczenia

W Niemczech trwa jedna z najważniejszych reform w systemie...

Nowe przepisy o fakturach elektronicznych w Niemczech

Od 1 stycznia 2025 w Niemczech wchodzą w życie obowiązkowe e-faktury. Sprawdź, kogo dotyczy zmiana, jakie są wyjątki i jak przygotować firmę.

„Zapłać albo nie pojedziesz” – polski kierowca ukarany w Niemczech astronomiczną grzywną

Coraz częściej zagraniczni kierowcy przekonują się, że w Niemczech nie ma miejsca na najmniejsze uchybienia w przepisach drogowych. Doskonałym przykładem jest sytuacja polskiego kierowcy ciężarówki, który podczas rutynowej kontroli na autostradzie A44 w pobliżu Jülich został zmuszony do natychmiastowej zapłaty potężnej kary.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet