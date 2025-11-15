Niemcy doganiają Polskę. Też będą jeździć bez prawa jazdy w portfelu

Jak poinformował Autoświat.pl, wkrótce niemieccy kierowcy wejdą w zupełnie nową erę mobilności. Prawo jazdy w formie cyfrowej będzie dostępne w telefonie. Rząd federalny zapowiedział zakończenie procesu digitalizacji do końca 2026 roku. Polska z podobnego rozwiązania korzysta od lat i jak na razie dobrze się to sprawdza.

Podczas kontroli drogowej kierowcy nie będą musieli sięgać po fizyczny dokument – wystarczy, że pokażą kod wyświetlony na ekranie smartfona.

Dowód rejestracyjny już w smartfonie, teraz pora na prawo jazdy

Niemcy przeszli już pierwszy etap transformacji. Ministerstwo Transportu wraz z resortem cyfryzacji opracowały aplikację i-Kfz, która umożliwia przechowywanie dowodu rejestracyjnego w formie elektronicznej. Program jest dostępny zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS, a jego funkcjonalność wykracza poza samo posiadanie dokumentu w smartfonie.

Aplikacja i-Kfz pozwala udostępniać dane innym osobom, np. mechanikom lub kierowcom zastępczym, a także wysyła automatyczne powiadomienia o zbliżającym się przeglądzie technicznym.

Wszystkie dane o kierowcach na wyciągnięcie ręki

Wdrożenie cyfrowego prawa jazdy ma być częścią szerszej strategii modernizacji niemieckiej administracji publicznej. Digitalizacja dokumentów drogowych to krok w stronę ograniczenia biurokracji, usprawnienia kontroli i oszczędności czasu dla obywateli.

Dzięki elektronicznym rozwiązaniom dane o uprawnieniach kierowców będą natychmiast dostępne w systemach policyjnych i urzędowych. Cyfrowe prawo jazdy oznacza nie tylko szybsze sprawdzenie informacji podczas kontroli drogowej, ale też redukcję błędów i większe bezpieczeństwo danych.

Polska wyznacza europejski kierunek

Podczas gdy Niemcy dopiero dopracowują swoje rozwiązania, Polska już od kilku lat funkcjonuje w rzeczywistości cyfrowych dokumentów drogowych. Od października 2018 roku kierowcy nie muszą okazywać fizycznego dowodu rejestracyjnego ani mieć przy sobie papierowego potwierdzenia ważności polisy OC. Dodatkowo od 5 grudnia 2020 roku kierowca nie ma obowiązku podczas kontroli posiadać przy sobie prawa jazdy w formie fizycznej. W aplikacji mObywatel kierowcy przechowują dokumenty, sprawdzają dane pojazdu, a nawet zgłaszają kolizje.

Polska stała się jednym z przewodników cyfrowej transformacji w Europie, a jej doświadczenia stały się punktem odniesienia dla innych krajów, w tym Niemiec, które właśnie nadrabiają zaległości.