Nocny Kochanek rusza w europejskie tourneé. W kwietniu zespół zagra 11 koncertów poza Granicami kraju!

Po niezwykle intensywnym jubileuszowym roku Nocny Kochanek nie zwalnia tempa. W kwietniu 2026 zespół wyruszy w kolejną trasę koncertową – tym razem obejmującą kluby w kilku europejskich krajach. Na koncertowej mapie znalazły się Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Holandia. W sumie zaplanowano jedenaście koncertów, podczas których publiczność usłyszy przekrojowy materiał z całej historii zespołu. Na scenie obok Nocnego Kochanka pojawią się również zespoły Over The Under oraz Sick Saints.

Rok 2025 był dla Nocnego Kochanka jednym z najbardziej intensywnych okresów w historii zespołu. Grupa świętowała dziesięciolecie działalności, a jubileuszowy kalendarz wypełniony był wydarzeniami od początku do końca roku. Jednym z najważniejszych momentów była premiera piątego autorskiego albumu „Urwany film” – pierwszej koncepcyjnej płyty w dorobku zespołu, która doczekała się także filmowej adaptacji.

Jubileuszowi towarzyszyła również spektakularna trasa „10 NA 10”, podczas której Nocny Kochanek zagrał dziesięć koncertów w największych halach w Polsce. W tym samym czasie zespół zrealizował także projekt ekologiczny – w rodzinnym Skarżysku-Kamiennej posadzono 669 drzew, symbolicznie równoważąc ślad węglowy po trasie koncertowej. Na liście jubileuszowych wydarzeń znalazło się również odsłonięcie pamiątkowego monumentu przed Miejskim Centrum Kultury oraz wydanie książki kucharskiej stworzonej we współpracy z Wydawnictwem SQN.

Pod koniec roku ukazał się także album „As w nogawce” – wyjątkowa kompilacja utworów powstających na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat działalności zespołu, które wcześniej nie ukazały się na żadnym wydawnictwie CD. Wydawnictwo stało się symbolicznym domknięciem pierwszej dekady historii Nocnego Kochanka i prezentem dla fanów.

Teraz zespół wraca na scenę z kolejną trasą – tym razem skierowaną do zagranicznej publiczności. Kwietniowa seria koncertów obejmie jedenaście miast i będzie okazją do spotkania z fanami w klubach w całej Europie. Trasa rozpocznie się 9 kwietnia w Hamburgu, a następnie przeniesie się do Wielkiej Brytanii, gdzie zaplanowano aż siedem koncertów – m.in. w Manchesterze, Birmingham, Glasgow czy Londynie. Na zakończenie Nocny Kochanek zagra również w Paryżu oraz w holenderskiej Hadze.

Podczas wszystkich koncertów publiczność zobaczy także zespoły towarzyszące – Over the Under i Sick Saints. Ci pierwsi, Over The Under to trio działające na europejskiej scenie od 2016 roku, które zasłynęło rekordowym projektem zagrania 100 koncertów w 100 dni bez przerwy. Na swoim koncie mają już ponad 300 występów w całej Europie i aktywnie wspierają niezależną scenę muzyczną.

Drugim zespołem, który pojawi się na trasie, jest Sick Saints – formacja działająca od 2020 roku, która w ostatnich latach zdobyła rozpoznawalność dzięki koncertom w całej Polsce. Zespół występował już u boku Nocnego Kochanka podczas tras w 2022 i 2023 roku, a w 2024 roku zagrał również dwie własne ogólnopolskie trasy klubowe.

09.04.2026 – DE – HAMBURG – DAS LOGO + OVER THE UNDER

11.04.2026 – UK – NORWICH – THE BRICKMAKERS + OVER THE UNDER

12.04.2026 – UK – BIRMINGHAM – ASYLUM + OVER THE UNDER

14.04.2026 – UK – MANCHESTER – REBELLION + OVER THE UNDER

17.04.2026 – UK – NEWCASTLE – THE CLUNY + OVER THE UNDER, SICK SAINTS

18.04.2026 – UK – EDINBURGH – LIQUID ROOM + OVER THE UNDER, SICK SAINTS

19.04.2026 – UK – GLASGOW – SLAY GLASGOW + OVER THE UNDER, SICK SAINTS

21.04.2026 – UK – BRISTOL – THE FLEECE + OVER THE UNDER, SICK SAINTS

24.04.2026 – UK – LONDON – 229 + OVER THE UNDER, SICK SAINTS

25.04.2026 – FR – PARIS – NOUVEAU CASSINO + OVER THE UNDER, SICK SAINTS

26.04.2026 – NL – DEN HAAG – MUSICON + OVER THE UNDER, SICK SAINTS

Bilety dostępne na platformie GoingApp oraz Bilety24.uk

