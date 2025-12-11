Odszkodowania dla pracowników w Holandii
Odszkodowania dla pracowników w Holandii / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Odszkodowania dla pracowników za zaniżanie im wynagrodzeń

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Fundacja Fair Work przygotowuje masowy pozew przeciwko agencjom pracy tymczasowej w Holandii. Dotyczy on zaniżania wynagrodzeń, dni urlopowych i odmawiania udziału w zyskach. Walka toczy się także o odszkodowania dla pracowników.

Badanie przeprowadzone w 2023 roku przez De Nederlandsche Bank (DNB) wykazało, że pracownicy agencji pracy tymczasowej zarabiają średnio o 13,8 proc. mniej niż pracownicy zatrudnieni na porównywalnych stanowiskach. Natomiast w zeszłym roku Sąd Najwyższy orzekł, że pracownicy tymczasowi i delegowani muszą być traktowani na równi z pracownikami zatrudnionymi na stałe pod względem warunków zatrudnienia.

Nowe prawo w pełni wchodzi w życie 1 stycznia. Nakłada na pracodawców obowiązek równego płacenia pracownikom tymczasowym wynagrodzenia z tytułu umów stałych. Dotyczy to już wynagrodzeń i dodatków. Ale od 2026 roku cały pakiet świadczeń pracowniczych musi być równy.

Walka o odszkodowania dla pracowników

Mając na uwadze powyższe, Fundacja Fair Work (Stichting Eerlijk Werk) postanowiła wystosować masowe roszczenia przeciwko agencjom pracy tymczasowej za zaniżanie wynagrodzeń pracowników. Mogą one skutkować odszkodowaniami w wysokości tysięcy euro dla każdego.

Z roku na rok pracownicy tymczasowi zarabiają mniej niż jest to prawnie i społecznie akceptowalne. Chcemy wykorzystać orzeczenie Sądu Najwyższego, aby raz na zawsze pozbyć się tej nierówności. W sumie ponad milion osób może kwalifikować się do odszkodowania – powiedział rzecznik prasowy fundacji, Egbert Jan van Bel w wywiadzie dla Telegraaf.

Van Bel dodał także, że wcześniejsze rozmowy z agencjami pracy na temat zaniżania przez nie wynagrodzeń nie przyniosły rezultatu. Według niego jedynym sposobem na konieczną zmianę podejścia do pracowników jest właśnie masowy pozew.

Nasza fundacja jest zatem zmuszona zbadać masowe roszczenia wynikające z wieloletniego strukturalnego niedopłacania w sektorze – podsumował.

Agencje pracy tymczasowej często zaniżają wynagrodzenia pracownikom
Agencje pracy tymczasowej często zaniżają wynagrodzenia pracownikom / fot. Shutterstock

Większość pracowników tymczasowych ma prawo do kilku tysięcy euro

Szacuje, że większość pracowników tymczasowych ma prawo do zaległych płatności w wysokości kilku tysięcy euro. Co daje łącznie około 2,5 miliona euro dziennie. Natomiast w ciągu kilku lat masowe roszczenia mogą sięgnąć miliardów euro.

Fundacja Fair Work uruchomiła infolinię dla pracowników tymczasowych i delegowanych, którzy mogli otrzymywać zaniżone wynagrodzenia w ostatnich latach. Gdy się zarejestrują, będą dostawać aktualne informacje o postępach w rozpatrywaniu wniosku.

Nie zamierzamy się kłócić. Nadal jesteśmy otwarci na negocjacje z agencjami. Jeśli jednak nie uda nam się dojść do porozumienia, będziemy kontynuować zbiorowe postępowanie – powiedział Van Bel.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

