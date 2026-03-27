Ograniczenia podwyżek cen na stacjach paliw – pierwsza pomoc dla kierowców
NiemcyFinanse i świadczeniaTransport
2 min.czytania

Joanna Baran
Ceny paliw rosną. Dlatego parlament przyjął pierwszą ustawę wspierającą kierowców.Ograniczenie podwyżek cen na stacjach paliw do jednej dziennie chwilowo ustabilizuje koszty. To jednak dopiero wstęp i działanie bardzo tymczasowe.

Ceny benzyny i diesla od czasu wybuchu konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu znacząco wzrosły. Dlatego koszty tankowania przytłaczają kierowców i przedsiębiorstwa transportowe w całym kraju.

Nowe przepisy przewidują, że podwyżki cen paliw będą mogły być wprowadzane tylko raz dziennie, dokładnie o godzinie 12:00. Ceny mogą być natomiast obniżane w dowolnym momencie. Za naruszenie tego limitu rząd przewidział kary finansowe sięgające 100 tys. euro. Regulacja ma przede wszystkim zapobiegać częstym i nagłym skokom cen. Te od miesiąca utrudniają planowanie wydatków kierowców i firm transportowych.

Regulacje i pomoc dla mieszkańców swoich krajów wprowadzają już m.in. Irlandia, UK i Polska.

Ograniczenia podwyżek cen na stacjach paliw a rynek

Wprowadzenie ograniczeń spotkało się z szerokim poparciem koalicyjnych frakcji CDU/CSU, SPD oraz partii Zielonych. Lewica i AfD zagłosowały przeciwko. Od końca lutego, po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran oraz irańskich kontratakach na państwa Zatoki Perskiej, ceny benzyny w Niemczech osiągnęły poziom około dwóch euro za litr. Natomiast diesel kosztował ponad 2,20 euro. Wzrost cen w Niemczech przewyższył skalę podwyżek w innych krajach Europy.

Eksperci wskazują, że ograniczenia podwyżek cen na stacjach paliw złagodzą jedynie częściowo skutki kryzysu energetycznego. Minister gospodarki Katherina Reiche przyznała, że uchwalony pakiet może okazać się niewystarczający. Dlatego koalicja rozważa dalsze środki, takie jak tymczasowe podwyższenie ryczałtu za dojazdy do pracy czy sprawdzenie możliwości ulg w podatku od energii elektrycznej.

Kolejne propozycje działań rządu

W debacie pojawiają się również pomysły na obniżenie opłat za przejazd ciężarówek czy zmniejszenie stawki VAT na stacjach benzynowych. Partia SPD postulowała wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych oraz ograniczenie marż na stacjach paliw.

Organizacja Deutsche Umwelthilfe zaproponowała wprowadzenie ograniczenia prędkości na autostradach do 100 km/h. To według szacunków pozwoliłoby zaoszczędzić rocznie do 4,7 miliarda litrów paliwa. Według organizacji, byłoby to skuteczne rozwiązanie zarówno w kontekście bezpieczeństwa, jak i zmniejszenia zależności od importowanej ropy.

Pierwsza pomoc dla kierowców w praktyce

Ograniczenia podwyżek cen na stacjach paliw to pierwszy krok w kierunku ochrony konsumentów przed gwałtownymi wahaniami rynku paliw. Ustawa daje kierowcom i firmom możliwość lepszego planowania wydatków oraz wprowadza mechanizm kontrolny, który utrudnia spekulacyjne podwyżki. Dalsze działania koalicji rządowej mają szansę wzmocnić efekty tej regulacji, łącząc krótkoterminową ochronę z długofalowymi zmianami w polityce energetycznej Niemiec.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport