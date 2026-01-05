Holandię sparaliżowała kolejna fala zimowej pogody. Natomiast jej skutki widać przede wszystkim na największym lotnisku kraju – Schiphol w Amsterdamie. W poniedziałek rano lotnisko odwołało około 450 lotów, głównie na trasach europejskich i do Wielkiej Brytanii. Paraliż europejskich lotnisk jest ogromnym problemem dla podróżnych.

Paraliż lotnisk jest efektem intensywnych opadów śniegu, oblodzenia pasów startowych oraz utrzymującego się mrozu. Pogoda uniemożliwia bezpieczne operacje lotnicze. Samoloty są oblodzone.

Od piątku sytuacja w porcie lotniczym systematycznie się pogarsza. Łącznie w ostatnich dniach odwołano setki, a według niektórych źródeł ponad tysiąc lotów. Skutkiem tego są opóźnienia, przeciążenie siatki połączeń i konieczność reorganizacji rozkładów w kolejnych dniach. Linie lotnicze i władze lotniska podkreślają, że bezpieczeństwo pasażerów pozostaje absolutnym priorytetem.

Paraliż lotnisk. 450 odwołanych lotów!

Problemy spowodowane są połączeniem kilku czynników: śnieg padający w dużych ilościach, zalegający lód na pasach startowych, niska widzialność oraz silny wiatr. Nawet jeśli warunki na części terminali są względnie bezpieczne, ograniczenia w odladzaniu i trudności w koordynacji samolotów sprawiają, że operacje są znacznie spowolnione. Dodatkowo część pojazdów do odśnieżania i piaskarki utknęła w korkach w związku ze śliskimi drogami dojazdowymi. To, co oczywiste utrudnia przygotowanie pasów startowych.

Narodowy przewoźnik KLM w poniedziałek odwołał co najmniej 124 własne rejsy do i z Amsterdamu. Zapowiedział również dalsze anulacje oraz znaczące opóźnienia reszty połączeń. Pasażerowie muszą liczyć się z wielogodzinnym oczekiwaniem lub koniecznością zmiany terminu lotu.

Komunikacja z pasażerami i informacja to podstawa w czasie kryzysu

Linie lotnicze i lotnisko Schiphol apelują, aby pasażerowie na bieżąco sprawdzali status swoich lotów na stronach przewoźników lub w oficjalnych aplikacjach. Informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Natomiast w przypadku odwołania rejsu obsługa lotniska i linii lotniczych proponuje pasażerom alternatywne terminy. Podróżni mogą przebukować bilet na inny lot lub lotnisko zapewnia świadczenia w postaci noclegów i voucherów.

Rzecznicy lotniska i przewoźników podkreślają, że w sytuacji dynamicznych warunków pogodowych najważniejsze jest bezpieczeństwo. Natomiast minimalizacja ryzyka wypadków podczas wchodzenia na pokład i kołowania samolotów to podstawa. W komunikatach publicznych zaleca się również, aby osoby, dla których podróż nie jest pilna, rozważyły odłożenie wyjazdu do czasu ustabilizowania pogody.

Trudna sytuacja w całej Holandii

Oprócz zakłóceń lotniczych, zimowa aura utrudnia także ruch drogowy. W północnej i zachodniej części kraju obowiązuje pomarańczowy alert meteorologiczny, a w pozostałych regionach żółty. Śliskie drogi, korki i wypadki utrudniają dojazd na lotniska. Natomiast przewidywana kolejna fala śniegu i utrzymujący się mróz oznaczają, że zakłócenia mogą utrzymywać się jeszcze przez kilka dni. Komunikaty dla pasażerów lotniska ogłaszają na bieżąco.

Lotnisko Schiphol oraz przewoźnicy zalecają pasażerom szczególną ostrożność, wcześniejsze przybycie na lotnisko oraz regularne monitorowanie komunikatów, aby minimalizować ryzyko związane z odwołaniami i opóźnieniami.