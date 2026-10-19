Pilne ostrzeżenie dla klientów Sky TV. Uważaj na ten rabat!

Klienci Sky TV w Wielkiej Brytanii powinni zachować szczególną ostrożność. Oszuści dzwonią do abonentów, podszywają się pod operatora i obiecują niemal 50-procentową obniżkę rachunków. Oferta jest tak kusząca, że wielu się nabiera. W zamian proszą o dane osobowe, które mogą posłużyć do kradzieży pieniędzy lub przeprowadzenia kolejnych ataków.

Nowe oszustwo celuje w klientów Sky TV

Nowe oszustwo telefoniczne wymierzone w klientów Sky TV wzbudza niepokój. Schemat jest prosty: telefon z numeru wyglądającego na brytyjski, pytanie o aktualny pakiet telewizyjny, a następnie atrakcyjna propozycja obniżenia abonamentu niemal o połowę.

Oferta może wydawać się wyjątkowo korzystna, szczególnie w czasie, gdy wiele gospodarstw domowych szuka sposobów na ograniczenie wydatków. Problem w tym, że za obietnicą oszczędności mogą kryć się cyberprzestępcy, którzy próbują zdobyć informacje pozwalające im wykorzystać dane klientów.

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Najpierw pytają o abonament

Jak opisuje brytyjski „Daily Express”, schemat został zauważony przez redakcję zajmującą się technologiami. Oszuści rozpoczynają rozmowę od pytania, czy rozmówca jest zadowolony ze swojego obecnego pakietu Sky TV.

To nieprzypadkowy początek. W ten sposób szybko sprawdzają, czy dodzwonili się do osoby korzystającej z usług operatora.

Jeśli rozmówca potwierdzi, że ma abonament, pada kolejne pytanie: ile wyniósł jego ostatni rachunek? Następnie pojawia się propozycja nowej ceny, która ma być niższa niemal o 50 proc.

Dla klienta oznacza to pozornie prostą możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Oszuści liczą jednak na to, że atrakcyjna oferta osłabi czujność rozmówcy i skłoni go do przekazania poufnych informacji.

Obiecują niższy rachunek, a później proszą o dane

Po zaakceptowaniu propozycji rozmówca jest proszony o podanie danych osobowych, między innymi adresu e-mail i informacji kontaktowych. Dane mogą zostać wykorzystane do przygotowania kolejnych prób oszustwa, wysyłania fałszywych wiadomości, nakłaniania do otwierania niebezpiecznych linków lub wyłudzania danych kart płatniczych.

W zależności od przebiegu ataku przestępcy mogą próbować również doprowadzić do pobrania złośliwego oprogramowania na urządzenie ofiary.

Jak rozpoznać fałszywy telefon od Sky?

Sam numer telefonu nie wystarczy, by potwierdzić tożsamość dzwoniącego. Oszuści mogą wykorzystywać numery, które wyglądają wiarygodnie, dlatego nie należy zakładać, że połączenie pochodzi od operatora tylko dlatego, że numer ma brytyjski prefiks.

Warto zwrócić uwagę na kilka sygnałów ostrzegawczych:

Obietnica ogromnej zniżki – rabat sięgający niemal 50 proc. powinien skłonić do dokładnego sprawdzenia oferty.

Prośba o dane osobowe – operator Sky TV zna dane abonenta więc nie będzie o nie prosił, co najwyżej zweryfikuje rozmówcę pytając o wybrane dane np. post code.

Brak możliwości potwierdzenia szczegółów konta. Zapytaj czy rozmówca zna Twoje imię i nazwisko lub szczegóły aktualnego pakietu. Nie traktuj jednak poprawnej odpowiedzi jako gwarancji autentyczności połączenia.

Presja i pośpiech – jeśli rozmówca naciska na szybką decyzję, zakończ rozmowę i samodzielnie zweryfikuj ofertę.

Najbezpieczniej jest nie kontynuować podejrzanej rozmowy. W ogóle najbezpieczniej jest nie podawać żadnych swoich danych i nie podejmować decyzji w trakcie rozmowy. Jeśli propozycja rzeczywiście pochodzi od operatora, jej autentyczność można sprawdzić niezależnie, bez przekazywania danych nieznanej osobie.

Z tego typu oszustwem spotkaliśmy się w naszej redakcji, kiedy od jednej z naszych koleżanek ktoś próbował wyłudzić dane podszywając się pod operatora komórkowego. Proponował jej abonament o prawie 50% tańszy, ale decyzję musiała podjąć od razu i podać dane karty płatniczej. Co sprawiło, że poczuła, że po drugiej stronie jest oszust, a nie pracownik jej sieci komórkowej?

„Rozmówca był bardzo natarczywy. Nie interesowało go nic poza moją zgodą na ofertę i uzyskaniem moich danych. O wszystkim innym mówił, że porozmawiamy jak już zamkniemy ten deal. Sam sposób rozmowy i pośpiech wzbudziły moje podejrzenia. Jednak bardzo ciężko było się rozłączyć, przez to jak rozmówca naciskał. Gdyby dodzwonił się do jakiejś starszej osoby, na pewno by podała mu wszystkie dane, bo tak był nieugięty.”

Sky przypomina: nie klikaj podejrzanych linków

Operator ostrzega, że przestępcy często podszywają się pod znane marki, próbując zaskoczyć klientów lub skłonić ich do działania pod presją.

Sky zaleca przerwanie kontaktu, jeśli coś wzbudza wątpliwości. Nie należy otwierać podejrzanych linków ani załączników, odpowiadać na podejrzane wiadomości, udostępniać danych czy wykonywać poleceń, których wiarygodności nie udało się potwierdzić.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy oferta jest prawdziwa, skorzystaj z bezpiecznego kanału kontaktu:

wejdź bezpośrednio na oficjalną stronę sky.com;

użyj aplikacji My Sky;

skontaktuj się z operatorem, korzystając z danych kontaktowych, których autentyczność znasz.

Podejrzany kontakt można również zgłosić za pośrednictwem oficjalnej strony pomocy Sky poświęconej oszustwom.

Oszuści podszywają się też pod innych operatorów

Ostrzeżenie dotyczące Sky pojawia się w czasie, gdy klienci innych firm telekomunikacyjnych również muszą uważać na fałszywe telefony i wiadomości.

Podobne schematy obejmują między innymi próby przekonania odbiorcy, że jego konto wkrótce zostanie zawieszone. W takich sytuacjach przestępcy wykorzystują strach przed utratą dostępu do usługi, aby skłonić ofiarę do szybkiego przekazania informacji lub wykonania określonych czynności.

Vodafone przypomina, że phishing może odbywać się nie tylko przez e-mail i SMS, lecz także podczas rozmów telefonicznych. Dlatego nawet kontakt głosowy nie powinien automatycznie wzbudzać zaufania.

Najważniejsza zasada jest prosta: jeśli ktoś dzwoni z wyjątkowo korzystną ofertą i prosi o dane osobowe, nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili. Rozłącz się i sprawdź propozycję bezpośrednio u operatora. Kilka minut ostrożności może uchronić przed znacznie poważniejszymi problemami.