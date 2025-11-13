3 sposoby jak chronić się przed oszustami w czasie wypłaty zimowych świadczeń
fot. shutterstock.com
3 sposoby jak chronić się przed oszustami w czasie wypłaty zimowych świadczeń

Joanna Baran
Joanna Baran

Listopad i grudzień to czas, kiedy miliony emerytów i gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii otrzymują swoje dopłaty zimowe, takie jak Winter Fuel Payment. Dla wielu osób to ważne wsparcie w okresie rosnących kosztów energii. Niestety, ten sam czas to również szczyt aktywności cyberprzestępców, którzy próbują wykorzystać zaufanie seniorów i chaos związany z wypłatami. Te 3 sposoby jak chronić się przed oszustami musisz znać, by nie dać się oszukać. 

Eksperci ostrzegają: oszuści podszywają się pod Departament Pracy i Emerytur (DWP) lub HMRC, wysyłając fałszywe SMS-y, e-maile, a nawet wykonując telefony, w których proszą o „potwierdzenie danych” w celu przyspieszenia wypłaty. W rzeczywistości chodzi o kradzież danych osobowych, numerów kont bankowych lub dostępów do kont online.

Fala oszustw – dlaczego akurat teraz?

Dlaczego właśnie teraz? Ponieważ tysiące emerytów wciąż czeka na swoje świadczenia. To idealny moment, by wprowadzić ofiarę w błąd — oszustwo staje się wiarygodne, bo pieniądze rzeczywiście mają się pojawić na kontach.

Oto 3 sposoby, jak się chronić przed oszustami w czasie wypłaty zimowych świadczeń:

1. Nigdy nie klikaj w linki w SMS-ach lub e-mailach

Rząd nigdy nie wysyła wiadomości z prośbą o kliknięcie linku, zalogowanie się lub podanie danych, by odebrać dopłatę. Wszystkie płatności realizowane są automatycznie. Jeśli dostaniesz wiadomość, która prosi o „potwierdzenie” lub „zaktualizowanie danych”, zignoruj ją i przekaż pod numer 7726 – to oficjalny kanał zgłaszania oszustw w Wielkiej Brytanii.

2. Sprawdzaj nadawcę i zachowaj zasadę ograniczonego zaufania

Fałszywe wiadomości mogą wyglądać profesjonalnie i mieć logo rządowe. Warto jednak zwrócić uwagę na adres e-mail (często kończy się nietypową domeną) oraz na błędy językowe. DWP i HMRC komunikują się wyłącznie przez oficjalne kanały i nie proszą o dane osobowe przez SMS ani telefon. Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń samodzielnie na oficjalny numer urzędu, zanim odpowiesz na wiadomość.

3. Chroń swoje dane i konto bankowe

Nie udostępniaj nikomu swojego numeru konta, daty urodzenia ani numeru National Insurance. Nie instaluj też żadnych aplikacji ani programów, o które proszą „urzędnicy” przez telefon. Warto regularnie monitorować swoje konto bankowe i ustawić powiadomienia SMS o transakcjach – dzięki temu szybko zauważysz nieautoryzowane operacje.

fot. shutterstock.com
Fałszywe wiadomości mogą wyglądać profesjonalnie i mieć logo rządowe fot. shutterstock.com

3 sposoby, jak się chronić przed oszustami – pamiętaj, rząd nigdy nie chce Twoich danych

Jak podkreśla Minister ds. Emerytur Torsten Bell, wypłaty Winter Fuel Payment trafią do beneficjentów automatycznie w listopadzie i grudniu, bez konieczności składania wniosków. „Rząd nigdy nie prosi o udostępnienie danych osobowych ani o klikanie w linki w wiadomościach. Jeśli otrzymasz taką wiadomość – zignoruj ją” – przypomniał Bell.

Zimowe dopłaty realnie pomagają w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania. Jednak  dla przestępców ren czas to również okazja, by wykorzystać niepewność i pośpiech. Warto więc pamiętać: ostrożność i zdrowy sceptycyzm to najlepsza ochrona przed oszustwem.

