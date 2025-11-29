Dyskryminacja na rynku wynajmu ze względu na narodowość
Dyskryminacja na rynku wynajmu ze względu na narodowość / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Polacy dyskryminowani na rynku wynajmu mieszkań

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Na rynku wynajmu mieszkań w Holandii dochodzi do dyskryminacji na tle narodowościowym. Dyskryminowani są między innymi Polacy. Coroczne rządowe badania pokazują, że połowa agentów nieruchomości jest gotowa nie wynajmować nieruchomości obcokrajowcom.

Na rynku wynajmu mieszkań w Holandii dochodzi do dyskryminacji ze względu na narodowość. Dotyczy to również Polaków.

Na rynku wynajmu Polacy są dyskryminowani

Niestety wciąż wiele jest przypadków dyskryminacji ze względu na narodowość na rynku wynajmu mieszkań w Holandii. Pokazuje to najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Verwey-Jonker na zlecenie Ministerstwa Mieszkalnictwa i Panowania Przestrzennego.

- Advertisement -

50,5 proc. agencji najmu zgodziło się na dyskryminację niektórych najemców tylko ze względu na ich narodowość. Badacze podszywając się pod właścicieli nieruchomości, zwrócili się do agentów wynajmu z 200 prośbami o niewynajmowanie nieruchomości Marokańczykom, Turkom lub Polakom.

Badanie wykazało, że na pytanie w stylu: „Czy możliwe byłoby niewynajmowanie nieruchomości obcokrajowcom, w tym Marokańczykom, Turkom lub Polakom”, 50,5 proc. agencji wynajmu odpowiedziała twierdząco. To wzrost w porównaniu z 37 proc. w ostatnim badaniu z 2022 roku.

W serwisie Reddit z kolei sami Polacy zgłaszali przypadki dyskryminacji. Jeden z mężczyzn twierdzi, że rzadziej zapraszano go na oglądanie mieszkań tylko dlatego, że ma polskie nazwisko. Zdarzały się też przypadki, w których Polacy szukający mieszkania na wynajem zgłaszali, że odrzucano ich zgłoszenie, gdy dowiedziano się skąd pochodzą.

Duża konkurencja na rynku nieruchomości sprzyja dyskryminacji
Duża konkurencja na rynku nieruchomości sprzyja dyskryminacji / fot. Shutterstock

Nazwisko ma znaczenie

Badanie przeprowadzone przez Instytut Verwey-Jonker dotyczyło również testów korespondencyjnych. Przedstawiano dwa fałszywe, niemal identyczne profile w celu rezerwacji wstępnych wizyt w wynajmowanych nieruchomościach. Jeden profil zawierał holenderskie nazwisko, a drugi marokańskie.

Profile z marokańskim nazwiskiem stosunkowo rzadziej wybierano do oglądania niż nazwiska holenderskie. A nazwiska męskie również rzadziej wybierano niż żeńskie.

Okazało się jednak, że więcej agentów nieruchomości niż w 2022 roku było w stanie zidentyfikować wnioski o wykluczenie niektórych potencjalnych najemców jako dyskryminujące. Mając to na uwadze, minister ds. mieszkalnictwa Mona Keijzer napisała w liście do Izby Reprezentantów, że „podejście do dyskryminacji mieszkaniowej zaczyna przynosić rezultaty”.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Kierowców czeka wzrost cen paliwa od przyszłego roku

Od 1 stycznia 2026 roku nastąpi wzrost cen paliwa dla kierowców w Holandii. Posłowie zadecydowali o podwyżce akcyzy.

Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz

Pakiet Polonia w Polsat Box Go pozwala Polakom za granicą pozostać blisko języka, kultury i ulubionych programów. Telewizja po polsku dostępna niemal wszędzie.

Podwyżka emerytur dla pracowników tych dwóch sektorów

W styczniu 2026 roku nastąpi podwyżka emerytur dla pracowników dwóch ważnych sektorów w Holandii. Otrzyma ją 450 000 obecnych i byłych pracowników.

Systemowy wyzysk migrantów wciąż bez zmian

Jak podaje rtl.nl, mimo upływu 5 lat od publikacji...

Czy dziecko może mieć czworo rodziców – ważna propozycja zmiany w prawie dla rodzin po rozwodzie

Holenderski parlament wraca do jednego z najbardziej przełomowych, ale i kontrowersyjnych pomysłów ostatnich lat: czy dziecko może mieć czworo rodziców – i czy prawo powinno to uznać. 

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet