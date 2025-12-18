badanie życia polaków za granicą
Polacy za granicą - badanie jakości życia emigrantów prowadzone przez Instytut Zachodni
HolandiaIrlandiaPolak za granicą
2 min.czytania

Polacy za granicą – naukowcy chcą poznać Wasze realne życie. Ruszyło ważne badanie Instytutu Zachodniego

Marcin Batko
Marcin Batko

Codzienność emigracji rzadko mieści się w prostych hasłach. To praca, relacje, stabilizacja – ale też decyzje odkładane na później, pytania o przyszłość i poczucie zakorzenienia w nowym kraju. Właśnie tym doświadczeniom poświęcone jest ogólnopolskie badanie naukowe realizowane przez Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, jeden z najbardziej renomowanych ośrodków analitycznych w Polsce.

Badanie poświęcone jest sytuacji i jakości życia Polaków mieszkających za granicą i ma na celu możliwie najpełniejsze, rzetelne opisanie codziennych doświadczeń naszych rodaków, ich warunków funkcjonowania oraz wyzwań, z jakimi mierzą się na emigracji.

O czym jest badanie?

Ankieta koncentruje się wyłącznie na życiu w kraju obecnego zamieszkania. Pytania dotyczą m.in.:

- Advertisement -
  • warunków pracy i poczucia stabilizacji,
  • relacji społecznych i codziennego funkcjonowania,
  • poziomu satysfakcji z życia,
  • wyzwań, które towarzyszą emigracji,
  • planów życiowych i oczekiwań wobec przyszłości.

To właśnie indywidualne doświadczenia respondentów składają się na prawdziwy obraz współczesnej emigracji – różnorodnej, zmiennej i dalekiej od jednego scenariusza.

Instytut z doświadczeniem i renomą

Badanie realizuje Instytut Zachodni – placówka od lat prowadząca pogłębione analizy o znaczeniu społecznym, politycznym i gospodarczym. Instytut współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, pełniąc rolę ważnej platformy dialogu eksperckiego.

Szczególną wagę projektowi nadaje jego cykliczny charakter. Regularne edycje badania pozwalają porównywać, jak zmienia się sytuacja Polaków za granicą na przestrzeni lat – co się poprawia, co staje się trudniejsze i jak ewoluują postawy oraz poczucie bezpieczeństwa.

W poprzedniej edycji, w 2022 roku, udział wzięło ponad 5200 osób, co pokazało, że Polonia chce i potrafi mówić własnym głosem.

Anonimowo, krótko i konkretnie

Ankieta jest całkowicie anonimowa – nie są zbierane żadne dane osobowe. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut, a wszystkie pytania odnoszą się wyłącznie do aktualnej sytuacji życiowej respondentów.

Po zakończeniu badania planowane jest opublikowanie wyników, które mają stać się istotnym punktem odniesienia w debacie o współczesnej emigracji Polaków.

Gdzie wziąć udział?

Link do ankiety: https://ankieteo.pl/s/polscymigranci 

W razie pytań organizatorzy zachęcają do kontaktu: [email protected]

Badanie powstaje dzięki aktywności samych emigrantów. Każdy wypełniony kwestionariusz to cegiełka do obrazu, który – zamiast domysłów – opiera się na faktach i realnym doświadczeniu Polaków żyjących poza krajem

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Śnieg na święta w UK! Najnowsze prognozy pogody

Śnieg na święta w UK może więc przynieść zarówno magiczny, zimowy krajobraz, jak i chwilowe utrudnienia w podróżowaniu. Dla jednych to okazja do zimowej zabawy i zdjęć na Instagram.

Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. HMRC ostrzega

HM Revenue and Customs (HMRC) wydało oficjalne ostrzeżenie po tym, jak od lutego 2025 roku zgłoszono ponad 4 800 przypadków oszustw związanych z Self Assessment.

Obniżono stopy procentowe do najniższego poziomu od trzech lat

W czwartek Bank Anglii zdecydował się obniżyć stopy procentowe do najniższego poziomu od prawie trzech lat. czyli do 3,75 proc.

Rzeczy dla dzieci w samolocie – co można zabrać na pokład Ryanaira bez opłat

Podróżowanie z małymi dziećmi często wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami. Natomiast koszty przewozu bagażu mogą szybko rosnąć. Ryanair wprowadził niedawno jasne zasady dotyczące rzeczy dla dzieci w samolocie.

Wzrost dochodów w 2026 roku dzięki reformie podatkowej

Za sprawą zmian w systemie podatku dochodowego w Holandii pracownicy odnotują nieznaczny wzrost dochodów w 2026 roku.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet