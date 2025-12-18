Polacy za granicą – naukowcy chcą poznać Wasze realne życie. Ruszyło ważne badanie Instytutu Zachodniego

Codzienność emigracji rzadko mieści się w prostych hasłach. To praca, relacje, stabilizacja – ale też decyzje odkładane na później, pytania o przyszłość i poczucie zakorzenienia w nowym kraju. Właśnie tym doświadczeniom poświęcone jest ogólnopolskie badanie naukowe realizowane przez Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, jeden z najbardziej renomowanych ośrodków analitycznych w Polsce.

Badanie poświęcone jest sytuacji i jakości życia Polaków mieszkających za granicą i ma na celu możliwie najpełniejsze, rzetelne opisanie codziennych doświadczeń naszych rodaków, ich warunków funkcjonowania oraz wyzwań, z jakimi mierzą się na emigracji.

O czym jest badanie?

Ankieta koncentruje się wyłącznie na życiu w kraju obecnego zamieszkania. Pytania dotyczą m.in.:

warunków pracy i poczucia stabilizacji,

relacji społecznych i codziennego funkcjonowania,

poziomu satysfakcji z życia,

wyzwań, które towarzyszą emigracji,

planów życiowych i oczekiwań wobec przyszłości.

To właśnie indywidualne doświadczenia respondentów składają się na prawdziwy obraz współczesnej emigracji – różnorodnej, zmiennej i dalekiej od jednego scenariusza.

Instytut z doświadczeniem i renomą

Badanie realizuje Instytut Zachodni – placówka od lat prowadząca pogłębione analizy o znaczeniu społecznym, politycznym i gospodarczym. Instytut współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, pełniąc rolę ważnej platformy dialogu eksperckiego.

Szczególną wagę projektowi nadaje jego cykliczny charakter. Regularne edycje badania pozwalają porównywać, jak zmienia się sytuacja Polaków za granicą na przestrzeni lat – co się poprawia, co staje się trudniejsze i jak ewoluują postawy oraz poczucie bezpieczeństwa.

W poprzedniej edycji, w 2022 roku, udział wzięło ponad 5200 osób, co pokazało, że Polonia chce i potrafi mówić własnym głosem.

Anonimowo, krótko i konkretnie

Ankieta jest całkowicie anonimowa – nie są zbierane żadne dane osobowe. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut, a wszystkie pytania odnoszą się wyłącznie do aktualnej sytuacji życiowej respondentów.

Po zakończeniu badania planowane jest opublikowanie wyników, które mają stać się istotnym punktem odniesienia w debacie o współczesnej emigracji Polaków.

Gdzie wziąć udział?

Link do ankiety: https://ankieteo.pl/s/polscymigranci

W razie pytań organizatorzy zachęcają do kontaktu: [email protected]

Badanie powstaje dzięki aktywności samych emigrantów. Każdy wypełniony kwestionariusz to cegiełka do obrazu, który – zamiast domysłów – opiera się na faktach i realnym doświadczeniu Polaków żyjących poza krajem