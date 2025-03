W Rotterdamie doszło do sytuacji jak z filmów. W godzinach popołudniowych, tuż przed zamknięciem, w jednym ze sklepów doszło do próby kradzieży. Sytuacja jednak potoczyła się zupełnie inaczej, niż zazwyczaj. Polak zatrzymał złodzieja. Brawurowa reakcja Polaka wzbudziła podziw sąsiadów.



Do próby napadu doszło w sobotę, w Rotterdamie, w południowej części miasta, w sklepie AllForU. Jest to punkt sprzedaży telefonów komórkowych i elektroniki, znajdujący się przy ulicy Pleinweg. Sklep prowadzi Polak, pan Damian, który razem z 15-letnim synem przygotowywał się do zamknięcia lokalu, gdy do środka wszedł młody złodziej. Nastolatek, uzbrojony w młotek, próbował rozbić gablotę z telefonami, licząc na łatwy łup.

Polak zatrzymał złodzieja. Pomógł mu syn

Kiedy nastoletni złodziej zobaczył właściciela i jego syna, którzy byli potężnie zbudowani, zrozumiał, że jego plan nie ma szans na realizację. Próbował uciec, ale został zatrzymany przez pana Damiana.

Po próbie kradzieży w sklepie AllForU, młody złodziej szybko zrozumiał, że nie ma szans na ucieczkę, gdy zobaczył właściciela sklepu, pana Damiana, oraz jego 15-letniego syna. Obaj są potężnie zbudowani. Widok Polaka z synem wywołał u niego strach.

W momencie, gdy złodziej próbował uciekać, pan Damian ruszył za nim. Jednocześnie jego syn, spokojnie, wyszedł na chodnik, aby zablokować drogę rabusiowi. Młody przestępca, widząc, że nie ma drogi ucieczki, zostawił swój skuter. Potem, w panice, pobiegł w jego stronę. W tym momencie 15-latek kopnął w skuter, przewracając go na ziemię. To dało czas jego ojcu na dogonienie złodzieja.

Niezwykła siła i spryt Polaków

Damian, trzymając mocno nastoletniego przestępcę, dosłownie, przyniósł go z powrotem do sklepu. Wówczas Polacy powiadomili służby. Pan Damian, spokojny, trzymał złodzieja pod pachą, jednocześnie dzwoniąc na policję. Po przybyciu funkcjonariuszy złodziej został zabrany do aresztu. Cała sytuacja trwała zaledwie kilkanaście minut. Jednak młody przestępca z Rotterdamu, mający zaledwie 16 lat, na pewno długo zapamięta ten incydent. Nie co dzień zaatakowane osoby powstrzymują napad, łapią złodzieja i przynoszą go na miejsce zdarzenia. Fakt, że Polak zatrzymał złodzieja świadczy o jego odwadze i sprycie.

Polak ujął nastoletniego złodzieja – co grozi przestępcy

Polak wraz z synem zatrzymali złodzieja w Rotterdamie, który miał tylko 16 lat. Nastolatek, który próbował okraść sklep, teraz musi stawić czoła poważnym konsekwencjom. W Holandii napady i kradzieże są traktowane bardzo poważnie. Służby są szczególnie wyczulone, gdy sprawcą jest osoba niepełnoletnia.

Choć młodsze osoby mogą liczyć na łagodniejsze kary, to w przypadku poważnych przestępstw, takich jak napad rabunkowy, mogą zostać skazani na karę pozbawienia wolności, ograniczoną lub w zawieszeniu, a także na prace społeczne. W zależności od przebiegu sprawy i wcześniejszej kariery kryminalnej, kara może obejmować również nadzór kuratora sądowego. W Holandii, podobnie jak w innych krajach, nastolatki coraz częściej są sprawcami przestępstw. Coraz częściej dokują napaści i kradzieży. Dlatego mieszkańcy miast podkreślają, że przestępczość wśród nieletnich to narastający problem społeczny. Tego rodzaju incydenty niestety nie są rzadkością, zwłaszcza w dużych miastach, jak Rotterdam. Zatrzymanie przez Polaka i jego syna pokazuje, że nie każde przestępstwo kończy się sukcesem dla rabusia.