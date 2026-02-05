Policja znalazła ciało zmarłego Polaka. Apeluje o pomoc do świadków
Policja znalazła ciało zmarłego Polaka. Apeluje o pomoc do świadków fot. politie.nl
HolandiaKryminalne
2 min.czytania

Policja znalazła ciało zmarłego Polaka. Śledczy apelują o pomoc do świadków

Joanna Baran
Joanna Baran

Holenderska policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 49-letniego Polaka. Policja znalazła ciało mężczyzny w jednym z domów w mieście Schiedam. Funkcjonariusze nie wykluczają udziału osób trzecich. Dlatego opublikowali wizerunek zmarłego, apelując do społeczeństwa o pomoc w ustaleniu okoliczności tragedii.

Policja znalazła ciało zmarłego Polaka w domu w Schiedam

Ciało mężczyzny zostało znalezione w czwartek 29 stycznia w prywatnym domu w Schiedam, w zachodniej części Holandii. Policja potwierdziła, że zmarłym jest Przemysław Jerzy Materowicz, 49-letni obywatel Polski. Funkcjonariusze sklasyfikowali śmierć mężczyzny jako podejrzaną. Natomiast śledczy biorą pod uwagę, że mógł on paść ofiarą przestępstwa.

Ostatni raz był widziany kilka dni przed śmiercią

Z ustaleń policji wynika, że Przemysław Jerzy Materowicz był ostatni raz widziany żywy 23 stycznia. Funkcjonariusze starają się odtworzyć jego ostatnie dni oraz trasę, jaką mógł się poruszać w okresie poprzedzającym śmierć. Kluczowe znaczenie mogą mieć informacje od osób, które widziały go pomiędzy 23 a 29 stycznia.

- Advertisement -

Opublikowano zdjęcia i charakterystyczny opis mężczyzny

W ramach apelu o pomoc holenderska policja opublikowała zdjęcia zmarłego Polaka. Jak przekazano, w ostatnich dniach życia mężczyzna regularnie nosił różową czapkę policyjną oraz perukę ze sztucznymi dredami. Dlatego był łatwo rozpoznawalny. Wcześniej widywany był również w szarobeżowym kapeluszu oraz ciemnozielonej czapce.

Śledczy podkreślają, że nawet pozornie nieistotne informacje dotyczące wyglądu, zachowania lub miejsca pobytu mężczyzny mogą okazać się kluczowe dla sprawy.

Policja znalazła ciało zmarłego Polaka i nie wyklucza przestępstwa

Choć na obecnym policja nie ujawniła szczegółów dotyczących przyczyny śmierci, policja oficjalnie potwierdziła, że bierze pod uwagę możliwość udziału osób trzecich. Dlatego prowadzi dochodzenie pod kątem ewentualnego przestępstwa. Natomiast wszystkie okoliczności zdarzenia są dokładnie analizowane.

Apel do świadków i osób, które miały kontakt z mężczyzną

Holenderska policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć Przemysława Jerzego Materowicza w dniach poprzedzających jego śmierć lub miały z nim jakikolwiek kontakt. Informacje mogące pomóc w śledztwie można przekazywać bezpośrednio policji, także anonimowo.

Sprawa śmierci Polaka w Schiedam budzi duże zainteresowanie zarówno w Holandii, jak i w Polsce. Śledczy podkreślają, że każdy sygnał od świadków może pomóc w wyjaśnieniu, co naprawdę wydarzyło się w ostatnich dniach życia 49-letniego mężczyzny.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Koniec migracyjnego boomu w Holandii. Więcej Polaków wyjeżdża, niż przyjeżdża

Najnowsze dane holenderskiego urzędu statystycznego pokazują, że coraz mniej imigrantów przyjeżdża do Holandii. Okazuje się także, że wyjeżdża z niej coraz więcej Polaków.

Prowadził po alkoholu, zabił młodą kobietę – Polak usłyszał wyrok

Prowadził po alkoholu. Spowodował wypadek - młoda kobieta wypadła z auta na przeciwległy pas i przejechały po niej auta. Po kilku miesiącach znów wsiadł za kółko - bez uprawnień. Czy kilka miesięcy więzienia to sprawiedliwy wyrok dla osoby, która na drodze stwarza śmiertelne zagrożenie?

Holenderski gigant ASML zwolni 1 700 osób. Mimo rekordowych wyników

Rekordowe przychody i historyczny popyt na maszyny do produkcji chipów idą w parze z falą zwolnień, która dotknie głównie kadrę kierowniczą.

Ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Holenderski rząd chce wprowadzić ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Zaniepokojone firmy biją na alarm.

Zmiana pracy w Holandii może skutkować mniejszą emeryturą

Mieszkańcy Holandii narażeni są na utratę tysięcy euro oszczędności emerytalnych w przypadku zmiany pracy według nowego systemu emerytalnego.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet