Polska Tesla Cybertruck zatrzymana w Niemczech. Kierowca popełnił podstawowy błąd

W niedzielę nad ranem niemiecka policja zatrzymała Teslę Cybertrucka na polskich numerach rejestracyjnych na autostradzie A99. W Niemczech Cybetrucki są nielegalne, jednak te zarejestrowane w innych krajach UE teoretycznie mogą poruszać się po niemieckich drogach. Jednak niemiecka policja zatrzymała pojazd, a kierowca nie mógł dalej jechać. O co tym razem chodziło?

Tesla Cybertruck została zaprojektowana na rynek amerykański i nie posiada unijnej homologacji typu (WVTA). Niemieckie władze (m.in. Federalny Urząd Transportu Samochodowego – KBA) stoją na stanowisku, że auto w seryjnej wersji nie spełnia kluczowych unijnych norm bezpieczeństwa. Niemcy odmówiły możliwości rejestracji Cybertrucka na swoim terytorium. Podobna sytuacja jest w innych krajach UE. Z wyjątkiem Polski, gdzie luka prawna pozwala rejestrować tą Teslę.

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Jednak samochód legalnie zarejestrowany w innym kraju członkowskim UE (np. w Polsce) może poruszać się po niemieckich drogach w ruchu tranzytowym/międzynarodowym.

Warunkiem jest to, że kierowca posiada odpowiednie uprawnienia i ważny przegląd techniczny z kraju rejestracji.

Tesla Cybertruck zatrzyma w okolicach Vaterstetten

Jak poinformował Inspektorat Policji Ruchu Drogowego w Hohenbrunn (Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn), Cybetrucka zatrzymano do kontroli. Pojazd miał polskie numery rejestracyjne, jednak za kierownicą siedział 50-letni Szwed. Posiadał on jedynie prawo jazdy kategorii B. Tymczasem w przypadku Cybertrucka w Niemczech wymagana jest kategoria C1 przeznaczona dla lekkich samochodów ciężarowych. Funkcjonariusze kategorycznie zakazali mu kontynuowania podróży.

Polska Tesla a przepisy w Niemczech

W Polsce istnieje luka prawna, która pomimo braku unijnej homologacji pozwala zarejestrować Teslę Cybetruck. Chodzi o krajową procedurę dopuszczenia jednostkowego dla pojedynczego pojazdu sprowadzonego z USA. Jest to możliwe na podstawie unijnego rozporządzenia 2018/858, po spełnieniu lub zmodyfikowaniu wymogów technicznych na poziomie krajowym.

Daje to możliwość rejestracji Cybertrucka na DMC 4,2 tony i wówczas można nim jeździć posiadając tylko prawo jazdy z kategorią B. Wynika to z przepisów, które pozwalają na prawie jazdy B, prowadzić samochód zasilany paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. DMC nie może być większe niż 4250 kg, a przekroczenie 3500 kg wynika z zastosowania zasilania paliwem alternatywnym. Taka informacja o tym przekroczeniu musi być odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowo trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

Jednak jadąc do Niemiec Cybetruckiem należy już posiadać prawo jazdy kategorii C1. Polscy kierowcy nie zdają sobie z tego sprawy, a w ciągu ostatnich lat zatrzymano już nieuprawnionych prowadzących wielokrotnie.

Dlaczego Tesla Cybertruck jest nielegalna w Niemczech?

Sytuacja prawna Tesli Cybertruck u naszych zachodnich sąsiadów jest wyjątkowo skomplikowana i restrykcyjna. Samochód nie posiada homologacji ogólnoeuropejskiej. Z tego powodu Niemcy uważają, że auto nie spełnia norm bezpieczeństwa. Głównie chodzi o ostre krawędzie i dużą masę pojazdu. Także poszycie ze stali nierdzewnej jest zbyt sztywne i brakuje mu stref zgniotu dla potrąconych pieszych, a ostre krawędzie nadwozia stwarzają bezpośrednie zagrożenie rozcięciami ciała. Sztywność konstrukcji utrudnia pochłanianie energii podczas kolizji.

Prawo jazdy (Kategoria B a Kategoria C1)

Standardowe prawo jazdy kat. B w UE pozwala na prowadzenie pojazdów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 3500 kg.

Przepisy unijne w wybranych krajach pozwalają co prawda na podniesienie limitu dla aut elektrycznych/zeroemisyjnych na kat. B do 4250 kg (aby zrekompensować masę ciężkich baterii).