Polski kierowca wjeżdżając Teslą Cybetruck do Niemiec może bardzo się zdziwić. Bowiem wymagania co do prowadzenia tego samochodu w Niemczech są inne niż w Polsce. Foto: Shutterstock
Polski kierowca wjeżdżając Teslą Cybetruck do Niemiec może bardzo się zdziwić. Bowiem wymagania co do prowadzenia tego samochodu w Niemczech są inne niż w Polsce. Foto: Shutterstock
Niemcy
2 min.czytania

Polska Tesla Cybertruck zatrzymana w Niemczech. Kierowca popełnił podstawowy błąd

Jakub Mróz
Jakub Mróz

W niedzielę nad ranem niemiecka policja zatrzymała Teslę Cybertrucka na polskich numerach rejestracyjnych na autostradzie A99. W Niemczech Cybetrucki są nielegalne, jednak te zarejestrowane w innych krajach UE teoretycznie mogą poruszać się po niemieckich drogach. Jednak niemiecka policja zatrzymała pojazd, a kierowca nie mógł dalej jechać. O co tym razem chodziło?

Tesla Cybertruck została zaprojektowana na rynek amerykański i nie posiada unijnej homologacji typu (WVTA). Niemieckie władze (m.in. Federalny Urząd Transportu Samochodowego – KBA) stoją na stanowisku, że auto w seryjnej wersji nie spełnia kluczowych unijnych norm bezpieczeństwa. Niemcy odmówiły możliwości rejestracji Cybertrucka na swoim terytorium. Podobna sytuacja jest w innych krajach UE. Z wyjątkiem Polski, gdzie luka prawna pozwala rejestrować tą Teslę.

- Advertisement -

Jednak samochód legalnie zarejestrowany w innym kraju członkowskim UE (np. w Polsce) może poruszać się po niemieckich drogach w ruchu tranzytowym/międzynarodowym.

Warunkiem jest to, że kierowca posiada odpowiednie uprawnienia i ważny przegląd techniczny z kraju rejestracji.

Tesla Cybertruck zatrzyma w okolicach Vaterstetten

Jak poinformował Inspektorat Policji Ruchu Drogowego w Hohenbrunn (Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn), Cybetrucka zatrzymano do kontroli. Pojazd miał polskie numery rejestracyjne, jednak za kierownicą siedział 50-letni Szwed. Posiadał on jedynie prawo jazdy kategorii B. Tymczasem w przypadku Cybertrucka w Niemczech wymagana jest kategoria C1 przeznaczona dla lekkich samochodów ciężarowych. Funkcjonariusze kategorycznie zakazali mu kontynuowania podróży.

Polska Tesla a przepisy w Niemczech

W Polsce istnieje luka prawna, która pomimo braku unijnej homologacji pozwala zarejestrować Teslę Cybetruck. Chodzi o krajową procedurę dopuszczenia jednostkowego dla pojedynczego pojazdu sprowadzonego z USA. Jest to możliwe na podstawie unijnego rozporządzenia 2018/858, po spełnieniu lub zmodyfikowaniu wymogów technicznych na poziomie krajowym.

Daje to możliwość rejestracji Cybertrucka na DMC 4,2 tony i wówczas można nim jeździć posiadając tylko prawo jazdy z kategorią B. Wynika to z przepisów, które pozwalają na prawie jazdy B, prowadzić samochód zasilany paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. DMC nie może być większe niż 4250 kg, a przekroczenie 3500 kg wynika z zastosowania zasilania paliwem alternatywnym. Taka informacja o tym przekroczeniu musi być odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowo trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat. 

Jednak jadąc do Niemiec Cybetruckiem należy już posiadać prawo jazdy kategorii C1. Polscy kierowcy nie zdają sobie z tego sprawy, a w ciągu ostatnich lat zatrzymano już nieuprawnionych prowadzących wielokrotnie.

Dlaczego Tesla Cybertruck jest nielegalna w Niemczech?

Sytuacja prawna Tesli Cybertruck u naszych zachodnich sąsiadów jest wyjątkowo skomplikowana i restrykcyjna. Samochód nie posiada homologacji ogólnoeuropejskiej. Z tego powodu Niemcy uważają, że auto nie spełnia norm bezpieczeństwa. Głównie chodzi o ostre krawędzie i dużą masę pojazdu. Także poszycie ze stali nierdzewnej jest zbyt sztywne i brakuje mu stref zgniotu dla potrąconych pieszych, a ostre krawędzie nadwozia stwarzają bezpośrednie zagrożenie rozcięciami ciała. Sztywność konstrukcji utrudnia pochłanianie energii podczas kolizji.

Tesla Cybertruck nie tylko nie spełnia norm europejskich, ale wyraźnie od nich odbiega. <yoastmark class=

Prawo jazdy (Kategoria B a Kategoria C1)

Standardowe prawo jazdy kat. B w UE pozwala na prowadzenie pojazdów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 3500 kg.

Przepisy unijne w wybranych krajach pozwalają co prawda na podniesienie limitu dla aut elektrycznych/zeroemisyjnych na kat. B do 4250 kg (aby zrekompensować masę ciężkich baterii).

Zobacz także

Strach zostawiać samochód elektryczny na lotniskowym parkingu?

Wiadomo, że w czasie postoju, elektryki stopniowo tracą baterię,...

3500 nowych miejsc pracy w Tesli. W fabryce pracuje wielu Polaków

Tesla zwiększa produkcję w Niemczech. W fabryce pod Berlinem,...
Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Niemcy tracą na atrakcyjności w oczach Polaków

Najnowsze badanie dowodzi, że Niemcy tracą na atrakcyjności. Okazuje się, że co trzeci żyjący tam imigrant z UE chce wyjechać z tego kraju.

Które kasy chorych są najdroższe i gdzie grożą podwyżki składek?

W niemieckim systemie ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego coraz trudniej mówić o stabilnych składkach. Które kasy chorych są najdroższe i o ile wzrosną składki?

Powrót do Polski po latach. Jak odnaleźć się zawodowo i zacząć od nowa?

Powrót do Polski po emigracji oznacza także decyzje zawodowe. Jak odnaleźć się na rynku pracy i czy franczyza może być pomysłem na własny biznes?

Szerzy się dyskryminacja w Niemczech. Coraz więcej zgłoszeń

Z najnowszego raportu wynika, że od 2021 roku niemal podwoiła się liczba zgłoszeń dotyczących dyskryminacji w Niemczech.

Niedziela handlowa w Niemczech. Sprawdź kiedy i gdzie zrobisz zakupy

W Niemczech nie ma jednego kalendarza niedziel handlowych jak...

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport