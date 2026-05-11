Polski nastolatek z Holandii odnalazł się i ponownie uciekł

Zaginiony polski nastolatek z Holandii został odnaleziony przez policję na przystanku autobusowym w pobliżu Białegostoku. Później jednak chłopiec znowu uciekł rodzicom. Jednak miejsce, do którego wrócił, było zaskakujące.

Zarówno holenderska jak i polska prasa nagłośniła sprawę zaginięcia polskiego nastolatka z Holandii. 14-letni chłopiec wyjechał na rowerze z Apeldoorn, a znaleziono go po trzech tygodniach w Polsce na przystanku autobusowym śpiącego pod kocem. Nie był to jednak koniec historii związanej z niepokojącym zachowaniem chłopca.

Odnalazł się polski nastolatek z Holandii, ale nie na długo

Jak potwierdził rzecznik policji holenderskiej, Sven Strijbosch – 14-latka znaleziono w „dobrym zdrowiu”. Z informacji podanych przez polskie media wynika, że polscy funkcjonariusze po odnalezieniu nastolatka, umieścili go w placówce opiekuńczej w Białymstoku.

- Advertisement -

Rzecznik organizacji Namens de Familie, będącej częścią Slachtofferhulp Nederland, podał: „Rodzice są bardzo szczęśliwi i odetchnęli z ulgą, że ich syn się odnalazł. Rozmawiali z nim już telefonicznie i zamierzają odebrać go z Polski tak szybko, jak to możliwe”.

Niespodziewany obrót spraw

W sobotę, gdy rodzice nastolatka dotarli do Białegostoku i odebrali chłopca z placówki opiekuńczej, 14-latek uciekł im z samochodu. Rzecznik podlaskiej policji, Tomasz Krupa, poinformował, że komenda miejska w Białymstoku otrzymała zgłoszenie o ponownym zaginięciu chłopca.

Okazało się, że nastolatek uciekł rodzicom jeszcze w mieście w okolicach ulicy Ciołkowskiego. Nastoletni uciekinier skierował się jednak znowu do placówki opiekuńczej, z której odebrali go wcześniej rodzice.

Rzecznik policji poinformował:

– Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Brała też w nich udział policjantka z psem tropiącym. Jak się okazało, nastolatek wrócił do placówki opiekuńczej, gdzie przebywał wcześniej.

Zachowanie 14-latka wywołało konsternację. Nie podano jeszcze, w jaki sposób sytuacja zostanie rozwiązana.

Chłopiec kierował się w stronę Rosji

W czasie poszukiwań chłopca policja poinformowała, że 14-latek planował podróż na wschód. A Rosja była podobno jego miejscem docelowym. Nie ujawniono jednak motywów ucieczki nastolatka.

Chłopiec opuścił swój dom rodzinny w sobotę, 18 kwietnia i wyruszył na rowerze w stronę Niemiec. Granicę z tym krajem przekroczył w Twente. Następnie skierował się do Polski.

Rzecznik poinformował w czasie poszukiwań, że w domu rodzinnym 14-latka nie było problemów ani żadnych poważnych zdarzeń, które mogłyby skłonić go do wyjazdu.