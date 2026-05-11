Odnalazł się Polski nastolatek z Holandii, ale znowu uciekł
Odnalazł się Polski nastolatek z Holandii, ale znowu uciekł / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w HolandiiPolska
1 min.czytania

Polski nastolatek z Holandii odnalazł się i ponownie uciekł

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zaginiony polski nastolatek z Holandii został odnaleziony przez policję na przystanku autobusowym w pobliżu Białegostoku. Później jednak chłopiec znowu uciekł rodzicom. Jednak miejsce, do którego wrócił, było zaskakujące.

Zarówno holenderska jak i polska prasa nagłośniła sprawę zaginięcia polskiego nastolatka z Holandii. 14-letni chłopiec wyjechał na rowerze z Apeldoorn, a znaleziono go po trzech tygodniach w Polsce na przystanku autobusowym śpiącego pod kocem. Nie był to jednak koniec historii związanej z niepokojącym zachowaniem chłopca.

Odnalazł się polski nastolatek z Holandii, ale nie na długo

Jak potwierdził rzecznik policji holenderskiej, Sven Strijbosch – 14-latka znaleziono w „dobrym zdrowiu”. Z informacji podanych przez polskie media wynika, że polscy funkcjonariusze po odnalezieniu nastolatka, umieścili go w placówce opiekuńczej w Białymstoku.

- Advertisement -

Rzecznik organizacji Namens de Familie, będącej częścią Slachtofferhulp Nederland, podał: „Rodzice są bardzo szczęśliwi i odetchnęli z ulgą, że ich syn się odnalazł. Rozmawiali z nim już telefonicznie i zamierzają odebrać go z Polski tak szybko, jak to możliwe”.

Niespodziewany obrót spraw

W sobotę, gdy rodzice nastolatka dotarli do Białegostoku i odebrali chłopca z placówki opiekuńczej, 14-latek uciekł im z samochodu. Rzecznik podlaskiej policji, Tomasz Krupa, poinformował, że komenda miejska w Białymstoku otrzymała zgłoszenie o ponownym zaginięciu chłopca.

Okazało się, że nastolatek uciekł rodzicom jeszcze w mieście w okolicach ulicy Ciołkowskiego. Nastoletni uciekinier skierował się jednak znowu do placówki opiekuńczej, z której odebrali go wcześniej rodzice.

Rzecznik policji poinformował:

Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Brała też w nich udział policjantka z psem tropiącym. Jak się okazało, nastolatek wrócił do placówki opiekuńczej, gdzie przebywał wcześniej.

Zachowanie 14-latka wywołało konsternację. Nie podano jeszcze, w jaki sposób sytuacja zostanie rozwiązana.

Chłopiec kierował się w stronę Rosji

W czasie poszukiwań chłopca policja poinformowała, że 14-latek planował podróż na wschód. A Rosja była podobno jego miejscem docelowym. Nie ujawniono jednak motywów ucieczki nastolatka.

Chłopiec opuścił swój dom rodzinny w sobotę, 18 kwietnia i wyruszył na rowerze w stronę Niemiec. Granicę z tym krajem przekroczył w Twente. Następnie skierował się do Polski.

Rzecznik poinformował w czasie poszukiwań, że w domu rodzinnym 14-latka nie było problemów ani żadnych poważnych zdarzeń, które mogłyby skłonić go do wyjazdu.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Najemcy wydają więcej niż osoby spłacające kredyt hipoteczny

Najemcy w Holandii więcej płacą za wynajem niż kosztowałby ich kredyt hipoteczny. Jednak kupno domu w tym kraju nie jest łatwe.

Czy Nutella nadal jest gorszej jakości w krajach Europy Wschodniej?

AKTUALIZACJA
Doniesienia o tym, że Nutella sprzedawana w Europie Wschodniej ma gorszy skład niż na Zachodzie, pojawiają się regularnie. Jaka jest prawda?

Praca w Holandii 2026: w tych branżach Polacy znajdą zatrudnienie najszybciej

O pracę w Holandii nie jest trudno, nawet osobom, które nie mówią po niderlandzku. Też Polacy z powodzeniem znajdują w tym kraju zatrudnienie.

Polak wywołał alarm w Holandii. Ewakuacja bazy lotniczej po jego wpisie

4 maja 2026, w poniedziałek po południu część bazy Gilze-Rijen została ewakuowana. Setki pracowników odesłano do domów. Sam teren zabezpieczyły liczne służby, w tym policja wojskowa

Były policjant z Polski złapany za jazdę po alkoholu. „Ogromnie się wstydzę”.

Były policjant z Polski może liczyć jedynie na łagodniejsze potraktowanie, o które sam apelował w sądzie. Policja złapała go kierującego pod wpływem alkoholu.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport