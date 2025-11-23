Rewolucja w wynajmie mieszkań w UK. Ustawa Renters’ Rights Act i prawa, jakie daje najemcom

Wielka Brytania wchodzi w okres największych od dekad zmian na rynku nieruchomości. Renters’ Rights Act, która zacznie obowiązywać 1 maja 2026 roku, diametralnie zmieni zasady najmu prywatnego, dając najemcom nowe prawa, większą stabilność oraz narzędzia do realnej ochrony przed nadużyciami. Reforma jest odpowiedzią na rosnące problemy rynku: wysokie koszty wynajmu, niepewność związaną z eksmisjami oraz nierównowagę sił między wynajmującymi a najemcami.

To ustawa o ogromnym znaczeniu społecznym, dlatego, że dotyczy ponad 11 milionów osób mieszkających w sektorze najmu prywatnego w Anglii.

Czym jest Renters’ Rights Act?

Renters’ Rights Act to kompleksowa reforma regulująca relację między właścicielem a najemcą. Ustawa porządkuje rozproszone od lat przepisy i tworzy spójny zestaw zasad obejmujących eksmisje, umowy, podwyżki czynszów, jakość mieszkań i odpowiedzialność właścicieli.

To dokument, który nie tylko wzmacnia pozycję najemcy, ale także podnosi standardy funkcjonowania całego rynku.

Dlaczego ustawa stała się przełomem?

Przez lata brytyjski najem cierpiał na te same bolączki: łatwe eksmisje, brak stabilności, niekontrolowane wzrosty czynszów i ograniczoną odpowiedzialność właścicieli. Najemcy często obawiali się reagować na naruszenia, bo ryzykowali wypowiedzeniem umowy. Właśnie ta nierównowaga była impulsem do stworzenia nowych przepisów.

Ustawa zapewnia najemcom bezpieczeństwo, możliwość planowania życia w dłuższej perspektywie oraz narzędzia prawne, których dotąd brakowało.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Renters’ Rights Act

Koniec eksmisji bez podania przyczyny (likwidacja Sekcji 21)

To najważniejsza i najbardziej oczekiwana zmiana. Od maja 2026 roku właściciel nie będzie mógł wypowiedzieć umowy tylko dlatego, że tego chce – bez żadnego uzasadnienia.

Eksmisja będzie możliwa wyłącznie na podstawie ściśle określonych przyczyn, takich jak poważne zaległości czynszowe, rażące naruszenia zasad najmu czy konieczność sprzedaży nieruchomości. Co niezwykle istotne, w pierwszych 12 miesiącach najmu właściciel nie będzie mógł eksmitować lokatora w związku ze sprzedażą lub przeprowadzką.

Nowy system okresowych umów najmu

Wszystkie umowy staną się umowami okresowymi. Dla najemców oznacza to większą elastyczność i brak konieczności podpisywania długich, sztywnych kontraktów. Najemca będzie mógł:

zakończyć najem z 2-miesięcznym wypowiedzeniem,

przenieść się w dowolnym momencie, bez kar i bez konieczności czekania na koniec rocznego kontraktu.

Właściciel także będzie mógł wypowiedzieć umowę, ale tylko z uzasadnionego powodu.

Kontrola i ograniczenia podwyżek czynszu

Podwyżki czynszu będą regulowane bardziej przejrzyście i sprawiedliwie. To również zapewnia stabilność i poczucie bezpieczeństwa najemcom. Dlatego też w efekcie ustawy:

mogą nastąpić raz w roku,

muszą być zgłoszone z 2-miesięcznym wyprzedzeniem,

muszą być przedstawione na oficjalnym formularzu,

najemca będzie mógł zaskarżyć podwyżkę do trybunału.

Oznacza to realną ochronę przed nieuzasadnionymi, nagłymi zmianami cen.

Zakaz dyskryminacji najemców

Ustawa zakazuje właścicielom odmawiania najmu osobom pobierającym benefity oraz rodzinom z dziećmi. Przepisy obejmują zarówno jawną, jak i ukrytą dyskryminację, co ma wyeliminować praktyki „No DSS” oraz ograniczenia wobec osób o niższym dochodzie.

Prawo do posiadania zwierząt

Najemcy zyskują prawo do ubiegania się o zgodę na posiadanie zwierząt. Właściciel ma ograniczone możliwości odmowy i musi ją uzasadnić. To ważna zmiana, która przybliża brytyjski rynek do standardów znanych z wielu krajów Europy.

Koniec „bidding wars” i nadużyć cenowych

Reforma wprowadza jasne zasady:

zakaz licytowania czynszu między najemcami,

zakaz przyjmowania ofert wyższych niż widnieje w ogłoszeniu,

limit – właściciele nie mogą pobierać więcej niż miesiąc czynszu z góry.

To koniec praktyk sztucznie zawyżających ceny wynajmu.

Wyższe standardy mieszkań (Decent Homes Standard)

Przepisy narzucają wszystkim właścicielom obowiązek utrzymania mieszkań w standardzie zapewniającym:

brak wilgoci i pleśni,

sprawną wentylację,

bezpieczną instalację elektryczną,

odpowiednie ogrzewanie,

brak zagrożeń zdrowotnych.

W przypadku poważnych usterek właściciel musi działać w wyznaczonym terminie – inaczej grożą mu wysokie kary.

Ombudsman i centralny rejestr właścicieli

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów najemcy zyskają dostęp do dwóch zupełnie nowych narzędzi ochronnych, które mają zmienić sposób funkcjonowania całego rynku najmu. Centralny rejestr wynajmujących umożliwi sprawdzenie, czy właściciel działa zgodnie z prawem i spełnia obowiązkowe standardy, co znacząco podniesie przejrzystość zawieranych umów. Z kolei niezależny ombudsman pozwoli najemcom szybko i bezpłatnie zgłaszać naruszenia, wymuszać naprawy oraz dochodzić rekompensaty. To fundamentalna zmiana, dzięki której lokatorzy po raz pierwszy otrzymają realne narzędzia kontroli i egzekwowania swoich praw. Natomiast system stanie się bardziej bezpieczny, przewidywalny i odporny na nadużycia.

ombudsman – do bezpłatnego zgłaszania naruszeń,

centralny rejestr wynajmujących – pozwalający sprawdzić, czy właściciel działa legalnie.

Surowe kary za naruszenia praw lokatorów

Surowe kary za naruszenia przepisów mają zapewnić, że właściciele nieruchomości będą przestrzegać nowych standardów i praw najemców. Za poważne wykroczenia grożą im grzywny sięgające 40 000 funtów oraz obowiązek zwrotu nawet 24 miesięcy zapłaconego czynszu. Dzięki temu ustawa nie tylko chroni lokatorów, ale też wprowadza realne mechanizmy egzekwowania prawa na rynku najmu.

Co ustawa oznacza to dla najemców?

Dzięki Renters’ Rights Act osoby wynajmujące mieszkania w Anglii zyskują:

większą stabilność życiową,

prawo do bezpiecznego i zdrowego mieszkania,

realną ochronę przed nieuczciwymi podwyżkami czynszu,

dostęp do bezpłatnych narzędzi zgłaszania problemów,

możliwość posiadania zwierząt,

rynek wolny od dyskryminacji.

To nie jest kosmetyczna aktualizacja przepisów – to przebudowanie fundamentów rynku najmu.

Reforma najmu wprowadzana przez Renters’ Rights Act to bezprecedensowa zmiana, która przekształca brytyjski sektor prywatnego wynajmu w bardziej przejrzysty, odpowiedzialny i przyjazny dla najemców. Od 1 maja 2026 roku lokatorzy zyskają nie tylko nowe prawa, ale przede wszystkim pewność, że prawo stoi po ich stronie w codziennych, życiowych sytuacjach: od podwyżki czynszu po spór o naprawy.