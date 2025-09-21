bezpłatne przedszkola
Potrzebne będzie utworzenie około 200 tys. nowych miejsc / fot. Shutterstock.com
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Rodzice przez kolejne lata nie zapłacą za żłobki i przedszkola

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

 Rząd Holandii zamierza wprowadzić niemal bezpłatne przedszkola i żłobki do 2029 roku. Przeznaczy na ten cel około 9 miliardów euro rocznie.

– Pieniądze trafią bezpośrednio do placówek opieki nad dziećmi – poinformował Jurgen Nobel, sekretarz stanu ds. społecznych. Nowy system zapewni rodzicom przystępność cenową, stabilne finansowanie placówek oraz lepsze możliwości długofalowego planowania w sektorze.

Państwo przejmie większą część kosztów opieki nad dziećmi

Obecny system dodatków do opieki nad dziećmi zostanie zastąpiony nowym rozwiązaniem. Zamiast korzystać z pośrednich świadczeń, rodziny będą pokrywać jedynie niewielką część kosztów opieki, a resztę sfinansuje państwo. Dzięki temu system stanie się bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Rodziny zyskają większą pewność finansową, a osoby potrzebujące opieki otrzymają wsparcie bez zbędnych formalności.

Celem zmiany jest zapobieżenie kolejnemu skandalowi podobnemu do afery, w której tysiące rodzin niesłusznie oskarżono o nadużycia i zmuszono do zwrotu świadczeń.

Wyzwaniem nowego systemu opieki jest utworzenie 200 tys. miejsc

Aby uniknąć ryzyka udzielenia nadmiernej pomocy publicznej, sektor opieki nad dziećmi otrzyma status „usługi w ogólnym interesie gospodarczym”. Ten status wprowadzi limity zysków i wynagrodzeń kadry zarządzającej i jednocześnie umożliwi placówkom dalsze inwestycje oraz osiąganie rozsądnych dochodów.

bezpłatne przedszkola
Zapewnienie dzieciom bezpłatnych żłobków i przedszkoli będzie kosztowało państwo kilka miliardów euro rocznie / fot. Shutterstock.com

Przedstawiciele branży ostrzegają, że nowe przepisy zwiększą obciążenia administracyjne i utrudnią swobodne prowadzenie działalności. Michiel van Dam, szef amsterdamskiej organizacji Woest Zuid, podkreślił, że system stanie się „jednym wzorcem dla wszystkich”, co niekoniecznie przełoży się na wyższą jakość opieki. Dodał, że potrzebne będzie utworzenie około 200 tys. nowych miejsc, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu.

Opieka nad dziećmi w Holandii w nowym systemie

Rząd planuje przedstawić pełen projekt ustawy w przyszłym miesiącu. Mimo ograniczenia zysków bezpłatne przedszkola według zapewnień rządu nadal będą mogły funkcjonować i rozwijać się w ramach nowych zasad.

Nowy system docelowo stanie się fundamentem bardziej sprawiedliwej i stabilnej opieki nad dziećmi w całej Holandii, odpowiadającym zarówno potrzebom rodziców, jak i wyzwaniom sektora.

